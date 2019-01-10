Сирия, ИГИЛ, Ближний восток, последние новости 10 января 2019

Среди восьмерых мужчин, которых сегодня в Сирии задержали курдские повстанцы по подозрению в сотрудничестве с ИГИЛ*, оказался гражданин Украины.

Об этом сообщается на сайте курдских Отрядов народной самообороны (YPG).

YPG опубликовала фотографии предполагаемых боевиков-джихадистов и их имена:

Adil Rahimov, (Abu Amina Uzbeki), 58, Uzbekistan

Farhad Qaderov (Abu Bilal Uzbeki), 28, Uzbekistan

Mohammad Dawlat (Abu Moshab Tajiki), 22, Tajikistan

Askar Zarmanbetov (Abu Dawoud Nougha), 27, Ukraine

Sattibek Oshibaev (Abu Rouqaya), 30, Kazakhistan

Bimuraev Begjan (Abu Sara), 30, Russia

Soulay Noah Su (Abu Souleiman al-Amriki), 16, USA

Lucas Glaß (Abu Ibrahim al-Almani), 31, Germany

По информации курдских повстанцев, эти люди планировали нападения на гражданских лиц в Сирии.

В YPG уточнили, что задержаны они были 6 и 7 января.

МИД Украины пока не комментировал эту информацию.

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*запрещенная в России террористическая организация