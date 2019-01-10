Сирия, ИГИЛ, Ближний восток, последние новости 10 января 2019
- 14:13 Аль-Анад. До и после.
- 10:59 В Йеменском спецназе начался учебный год.
- 10:56 99% процентов Халифата.
- 00:10 В Сирии погибли 5 британских солдат.
- Вчера 22:19 Среди захваченных в Сирии боевиков ИГИЛ обнаружили украинца (ФОТО).
Аль-Анад. До и после
До и после удара https://colonelcassad.livejournal.com/4695762.html по церемонии в Аль-Анаде.
Вот примерно так должно было быть и с Мадуро, но у заговорщиков не сложилось.
Само собой, что после подобных историй, рынок средств борьбы с малоразмерными БПЛА будет переживать настоящий бум.
Как предполагают, применялся производимый Ираном БПЛА типа Qasef (имеет несколько модификаций), которые ранее уже применялись хуситами для атак военных баз и лагерей интервентов.
Как не трудно догадаться, каналы получения подобной техники вполне работают.
Видео уничтожения дрона.
Гибридные войны такие гибридные…
К оглавлению | Источник: colonelcassad.livejournal.com
В Йеменском спецназе начался учебный год
К оглавлению | Источник: www.youtube.com
99% процентов Халифата
Немного веселой упоротости.
«Мы ликвидировали 99 процентов халифата. 99 процентов халифата. С этого необходимо начинать каждый новостной материал. Правильно? Все согласны?Кто-нибудь оспаривает эти факты? Это была чрезвычайно успешная операция». (с) госсекретарь США Майк Помпео
Да Майк, это можно оспорить.
В один процент не вошедший в достижения США входят:
А также города – Пальмира, Дейр-эз-Зор, Маядин, Маадан, Абу-Кемаль, Сухна, Аль-Карьятей, Акербат, Ярмук и т.д. и т.п.
Зачем Помпео несет подобную околесицу вполне понятно – официальная версия Белого Дома касательно вывода войск из Сирии это "Победа над ИГИЛ", что американская пропаганда столь неумело пытается превозносить, хотя даже союзники Вашингтона заявляют, что ИГИЛ еще в Сирии и победные реляции Трампа весьма далеки от реальности. Ну а что касается "процентов Халифата", то при объективном рассмотрении хода кампаний 2015-2018 года вклад США едва ли достигнет даже 50%.
К оглавлению | Источник: colonelcassad.livejournal.com
В Сирии погибли 5 британских солдат
Сирийские источники (Al-Watan) сообщают, что в провинции Дейр-эз-Зор на восточном берегу Евфрата погибли 5 британских солдат, а еще несколько получили ранения.
Британцы (скорее всего специалисты SAS, у которых на прошлой недели было там же 2 300х) поддерживали операции SDF против ИГИЛ в районе городка Аш-Шафа.
Одна из ракет "черных" удачно для боевиков попала в скопление пехоты. Чем обстреливали, сирийцы не уточняют, возможно ПТУР.
Раненых британцев переправили в госпиталь Хасаке. О потерях у SDF не сообщается. В свою очередь SDF заявляет, что в боях за поселок Аш-Шафа и около него было убито более 10 боевиков, а еще 8 попали в плен.
Пленные игилоиды.
Бои в районе Аш-Шафа продолжаются и судя по видео https://twitter.com/rofoca_lucifuge/status/1082780363385036801, в самом городе тоже.
На днях, по идее, должны дочистить.
К оглавлению | Источник: colonelcassad.livejournal.com
Среди захваченных в Сирии боевиков ИГИЛ обнаружили украинца (ФОТО)
Среди восьмерых мужчин, которых сегодня в Сирии задержали курдские повстанцы по подозрению в сотрудничестве с ИГИЛ*, оказался гражданин Украины.
Об этом сообщается на сайте курдских Отрядов народной самообороны (YPG).
YPG опубликовала фотографии предполагаемых боевиков-джихадистов и их имена:
Adil Rahimov, (Abu Amina Uzbeki), 58, Uzbekistan
Farhad Qaderov (Abu Bilal Uzbeki), 28, Uzbekistan
Mohammad Dawlat (Abu Moshab Tajiki), 22, Tajikistan
Askar Zarmanbetov (Abu Dawoud Nougha), 27, Ukraine
Sattibek Oshibaev (Abu Rouqaya), 30, Kazakhistan
Bimuraev Begjan (Abu Sara), 30, Russia
Soulay Noah Su (Abu Souleiman al-Amriki), 16, USA
Lucas Glaß (Abu Ibrahim al-Almani), 31, Germany
По информации курдских повстанцев, эти люди планировали нападения на гражданских лиц в Сирии.
В YPG уточнили, что задержаны они были 6 и 7 января.
МИД Украины пока не комментировал эту информацию.
Читайте также: Очередной позор «томосеков» — важное заявление главы Кипрской церкви
*запрещенная в России террористическая организация
К оглавлению | Источник: rusvesna.su