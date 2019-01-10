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Российские ученые отправят за орбиту Луны крупнейший радиотелескоп

09:01. 10 января 2019 Просмотров - 91 Один комментарий Опубликовал:
Российские ученые планируют отправить крупнейший виртуальный радиотелескоп «Миллиметрон» за орбиту Луны в 2025 году.



Научная космическая станция «Миллиметрон», или «Спектр-М», будет изучать Вселенную, структуру ядер галактик черных дыр, пульсаров, изучать реликтовое излучение, искать самые ранние следы формирования Вселенной, белые дыры и кротовые норы. «Миллиметрон» будет, как и все научные станции, исследовать Вселенную с помощью электромагнитных волн длиной от 1/10 мм.




Земная атмосфера поглощает и рассеивает огромное количество радиоволн, поэтому ученые обычно ставят обсерватории в горах или даже запускают их на орбиту. При этом есть технология виртуальных телескопов — астрофизики устанавливают два радиотелескопа на большом расстоянии друг от друга и одновременно направляют сигналы на радиоисточник. Благодаря интерференции принимаемый сигнал многократно усилится — с ее помощью из двух обычных радиотелескопов создается один радиоинтерферометр со сверхдлинной базой.

С 2011 года уже существует один виртуальный радиотелескоп «Радиострон», или «Спектр-Р». В максимальном отдалении от земного партнера он удаляется на расстояние в 350 тыс. км. «Миллиметрон» будет отправлен в точку Лангража Земля-Луна.


Источник: matveychev-oleg.livejournal.com

Метки: космос, наука, наука и технологии
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Один комментарий»

  • 4380 4009
    strelez 10 января 2019 в 10:38 Ссылка Пометить
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    Как-то озадачила фотография, да ещё название “виртуальный”.
    1.Доставка на стратостате на удаление 350 тыс.км?
    2.Виртуальный – это как амеры на Луне через Голливуд? Нельзя написать просто по-русски, чтобы не лазить по справочникам?
    Можно же было написать, что это “…WorldWide Telescope (WWT) — компьютерная программа, созданная Microsoft Research, работающая под управлением либо программы-клиента на платформе Windows, либо кроссплатформенного браузерного клиента, созданного с использованием технологии Silverlight. Программа представляет собой компьютерный планетарий и позволяет рассматривать подробную фотографическую карту звездного неба, также поверхности различных тел Солнечной системы, совершать виртуальные путешествия по Земле и по Вселенной. Источниками фотографий является космический телескоп Хаббла…”.
    А то телескоп, телескоп.

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