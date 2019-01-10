Главная » Невероятное в мире, Политика, Творчество

Муки российского акционизма в период диктатуры Макрона

23:58. 10 января 2019 Просмотров - 205 8 коммент. Опубликовал:


Поджог входной двери в приемную ФСБ в России. 500 000 рублей штрафа.



Поджог входной двери в банк во Франции – год тюрьмы и два условно.

Этим приговором тоталитарный режим Макрона в очередной раз противопоставил себя свободным и творческим людям!

Источник: colonelcassad.livejournal.com

Метки: павленский, Россия, Франция, юмор
Пометить материал как неуместный

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Narada Rinpoche: Письмо Кармы о вреде дрожжей - для членов российского правительства
... без дрожжей и на натуральной муке. Увеличилось и количество магазинов, ... составе которого имеются химические: дрожжи, мука и остальные добавки. При желании... всех бедах всегда виновато государство?.. Российскому правительству точно нужны подобные проблемы...
Хлеб Первомайска: меняю iPhone на муку для голодающих Донбасса (видео)
... рублей (2 тонны муки). Один шаг — мешок муки или 750 рублей. iPhone.... От властей ЛНР продовольствие из российского гуманитарного конвоя в город поступило.... От властей ЛНР продовольствие из российского гумконвоя в город поступило 1...
Рождение нации – в крови и в муках.
... увеличение количества мигрантов, и усыхание российской экономики приведет к тому, что... напрасно!). И вот когда на российской земле будут существовать десятки, а... неизбежное рождение нации будет сопровождаться муками и кровью – то остается лишь...
Иван IV Васильевич Грозный - прародитель Российской империи
... Петра Шуйского. После разрушения российской артиллерией крепостных стен и башен...своего имущества, жарили в раскаленной муке. Пять недель продолжалось избиение, тысячи... Делагарди перенесла военные действия на российскую территорию, овладев Ивангородом, Ямом ...
Кто ставит крест на российском селе
... целевой программы социального развития российского села. А для этого...рублей за 1 кг. Мука из неё уже стоит 16...допустить. – Можно ли возродить российское село или «точка невозврата», ... политике практически  в каждой российской области или крае есть ...
Российские военные доставили более десяти тонн гумпомощи в город Даиль
Российские военные доставили более десяти тонн ... продуктовые наборы с рисом и мукой, а также средства личной гигиены.... Люди нуждаются в продуктах. Поэтому российская гуманитарная помощь пришлась весьма кстати...

8 коммент.»

  • 10938 9324
    Ирбис 11 января 2019 в 11:19 Ссылка Пометить
    GD Star Rating
    loading...

    Где начинаются деньги, то там всегда заканчивается свобода!!!

    Ответить
  • 2297 525
    Слава 11 января 2019 в 11:25 Ссылка Пометить
    GD Star Rating
    loading...

    И тому и другому надо было дать год тюрьмы с выплатой 500 000 руб/евро.

    Ответить
  • 3234 1444
    XAPOH 11 января 2019 в 12:04 Ссылка Пометить
    GD Star Rating
    loading...

    Сей художник-акционист должен сидеть на цепи, которую прикрутили к машонке!

    Ответить
  • 46 46
    moiseev1977 11 января 2019 в 12:21 Ссылка Пометить
    GD Star Rating
    loading...

    Да пусть у буржуев двери жгёт.

    Ответить
  • 2708 2470
    жора шапов 11 января 2019 в 12:56 Ссылка Пометить
    GD Star Rating
    loading...

    Чёт его заклинило по дверям.

    Ответить
  • 11208 8446
    Ъ 11 января 2019 в 13:31 Ссылка Пометить
    GD Star Rating
    loading...

    Павленский Петр Андреевич-художник-акционист.
    Плохо что рисовать умеют не все,а нагадить на полу может каждый. И это обстоятельство открывает широчайший простор для творчества. Конечно дер.мо на полу,как правило,дер.мом и остается,но …многие “художники” называют это инсталляцией. И тут включается разделение в обществе.”Нетворческое б.дло” негодует,”а творческое неб.дло” механистически восхищается результатом,демонстрируя своё отличие от б.дла и развитое чуйство прекрасного.В результате, все высказались, все удовлетворены, все довольны собой, “художник” получает бабло и признание, а на полу цветёт и пахнет куча дер.ма(или горят двери или остается кусочек мошонки,прибитой к Красной площади).Чаще всего(чуть реже,чем всегда) результат творческих поисков именно такой.
    Это называется Современное Искусство.
    Настоящее искусство приковывает внимание и поражает воображение, не оставляет равнодушным, прежним, учит человека видеть и слышать, различать красоту и ложь — ведь без этого нет и искусства. Лютая ненависть тоже пойдет…

    Ответить

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Вы можете использовать эти HTML теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>