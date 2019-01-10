Муки российского акционизма в период диктатуры Макрона
23:58. 10 января 2019 Просмотров - 205 8 коммент. Опубликовал: brahman
Поджог входной двери в приемную ФСБ в России. 500 000 рублей штрафа.
Поджог входной двери в банк во Франции – год тюрьмы и два условно.
Этим приговором тоталитарный режим Макрона в очередной раз противопоставил себя свободным и творческим людям!
Источник: colonelcassad.livejournal.com
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Где начинаются деньги, то там всегда заканчивается свобода!!!
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Поджигать двери – это не свобода, а хулиганство.
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И тому и другому надо было дать год тюрьмы с выплатой 500 000 руб/евро.
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И тот и другой-это один человек, психически неуравновешенный, правда… Классные фото!
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Сей художник-акционист должен сидеть на цепи, которую прикрутили к машонке!
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Да пусть у буржуев двери жгёт.
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Чёт его заклинило по дверям.
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Павленский Петр Андреевич-художник-акционист.
Плохо что рисовать умеют не все,а нагадить на полу может каждый. И это обстоятельство открывает широчайший простор для творчества. Конечно дер.мо на полу,как правило,дер.мом и остается,но …многие “художники” называют это инсталляцией. И тут включается разделение в обществе.”Нетворческое б.дло” негодует,”а творческое неб.дло” механистически восхищается результатом,демонстрируя своё отличие от б.дла и развитое чуйство прекрасного.В результате, все высказались, все удовлетворены, все довольны собой, “художник” получает бабло и признание, а на полу цветёт и пахнет куча дер.ма(или горят двери или остается кусочек мошонки,прибитой к Красной площади).Чаще всего(чуть реже,чем всегда) результат творческих поисков именно такой.
Это называется Современное Искусство.
Настоящее искусство приковывает внимание и поражает воображение, не оставляет равнодушным, прежним, учит человека видеть и слышать, различать красоту и ложь — ведь без этого нет и искусства. Лютая ненависть тоже пойдет…