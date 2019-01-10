Муки российского акционизма в период диктатуры Макрона

Поджог входной двери в приемную ФСБ в России. 500 000 рублей штрафа.Поджог входной двери в банк во Франции – год тюрьмы и два условно.Этим приговором тоталитарный режим Макрона в очередной раз противопоставил себя свободным и творческим людям!

Источник: colonelcassad.livejournal.com