Николас Мадуро заступил на новый срок президента Венесуэлы. Руководить родиной Боливарианской революции он будет до 2025 года.На этот срок он идет уже полностью выйдя из густой тени Уго Чавеса, которая обеспечила ему победу на первых выборах после смерти Большого Уго.Преодолев санкции, попытку военного военного переворота, покушение, тяжелое экономическое положение в стране и давление со стороны США, Мадуро за счет поддержки бедноты, которая выиграла от реформ чавистов, и армии – которая не колебалась, когда возникла угроза переворота, Мадуро устоял и выиграл.Но конечно без внешней помощи он бы не победил – Мадуро прямо так и сказал в своей речи по случаю вступления в должность, что огромную роль в его победе сыграли Китай и Россия. И это не удивительно – Китай и Россия не только вложили существенные средства в экономику Венесуэлы, но и в наиболее мрачные дни экономического кризиса, когда казалось, что чависты сейчас завалятся, обеспечили крупные денежные вливания в рамках выгодных для Венесуэлы стабилизационных кредитов, а также не дали замкнуть кольцо изоляции вокруг Венесуэлы, которое конструируют США.Недавний визит стратегических бомбардировщиков ВКС РФ в Венесуэлы стал своеобразным тизером того, как Венесуэла может отблагодарить Россию, если той понадобится военная база для создания ядерной угрозы для США в Карибском бассейне (что в свете выхода США из ДРСМД из разряда фантастических вариантов перешло в категорию возможного). В США этот намек оценили и еще интенсивнее начали нажимать на Мадуро по всем фронтам.Китай помогая Венесуэле тоже не останется в накладе, увеличив свое влияние в венесуэльской экономике (в нефтянке и инфраструктуре), которая может быть полезна в том числе и в рамках реализации глобального проекта строительства Никарагуанского канала, который обесценит контроль США над Панамским каналом.Разумеется, Вашингтон мягко говоря не доволен, что Мадуро не удалось убрать через выборы/убрать через улицу/объявить импичмент/свергнуть/убить. А тут еще и Россия с Китаем опираются на Венесуэлу для укрепления своих экономических и военно-политических позиций в регионе.Одними только раздраженными комментариями "империя добра" конечно не ограничится.Безусловно будут продолжать вводить новые экономические санкции против Венесуэлы, в надежде, что ее нестабильная экономика все же завалится, а российские и китайские вливания окажутся недостаточными.Гарантировано будет продолжена поддержка проамериканской оппозиции, в расчете на то, что гипотетический политический кризис вызванный внутренними проблемами или внешним давлением позволят выиграть у Мадуро на досрочных выборах или же свергнуть в ходе "цветной революции".Наверняка будет продолжена и тайная война против Венесуэлы – будут искать слабину в армии и спецслужбах, поддерживать крайне правых эмигрантов в Колумбии и Флориде, прокладывать каналы для транспортировки оружия в страну. Цель – военный переворот или убийство Мадуро.Усиление дипломатического давления на Венесуэлу с вовлеченеим в кампанию сателлитов США в ЕС и Южной Америке. Ряд стран Южной Америки следуя в фарватере Вашингтонской политики уже заявили, что не признают победы Мадуро и заморозят дипломатические отношения с Венесуэлой.В конечном итоге США настроены на то, чтобы сменить режим в Венесуэле и посадить там зависимую от США фигуру (как это было сделано в Аргентине и Бразилии), попутно выдавив из Венесуэлы Китай и РФ. Те, в свою очередь, постараются этого не допустить. Задача чавистов в этом раскладе – добиться улучшения ситуации в экономике, задавить проамериканскую пятую колонну, поддерживать высокую лояльность армии и спецслужб, чтобы экономические и дипломатические усилия Пекина и Москвы не накрылись медным тазом из-за внутренних проблем Венесуэлы, которые в первую очередь должен решить Мадуро.Теперь он уже не просто "человек пришедший во власть на плечах Уго Чавеча", теперь он действительно самодостаточный политик, который проявил высокий уровень политической выживаемости, пройдя через целую серию тяжелых кризисов, где более слабых правителей ждало поражение. В нынешних условиях, когда он официально объявлен врагом США, которые его пытаются свергнуть или убить, его задачи по-прежнему весьма сложны, хотя они и облегчаются тем, что Китай и Россия не оставляют его в одиночестве против гегемона и его сателлитов. Если он преуспеет в разрешении экономических проблем и продолжит тесное сотрудничество со странами выходящими из поздневашингтонского миропорядка, он безусловно займет достойное место в истории рядом с Большим Уго. Можно лишь пожелать Мадуро, чтобы дело Чавеса было продолжено.

Источник: colonelcassad.livejournal.com