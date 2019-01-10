Как развить ясновидение.
Лада Ведунья и Юлона Стоянова.
В передаче будут раскрыты методы развития ясновидения. Будут даны способы очищения от сглаза. Также мы разъясним, что такое обряд Маранка, как и при каких условиях его можно проводить!
Объясним, почему опасно проводить обряд со свечами не профессионалу. Раскроем тайну травяного рецепта, который поможет человеку избавиться от негатива, пробоя в ауре и поможет залатать её.
В передаче вы получите ответы на эти и другие важные и полезные вопросы.
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Источник: www.youtube.com