Двенадцать друзей Фурсова

Концептуал СМИ На каких книгах воспитывалась советская молодёжь?

Историк Андрей Фурсов о том, какие книги и авторы повлияли на его мировоззрение. Какие взгляды на жизнь формируют советская фантастика, русские народные сказки и греческая и германско-скандинавская мифология? Реально ли узнать историю Европы, читая приключенческую литературу? Почему для учёного важно социологическое воображение и как его развить? Почему советское образование было лучшим в мире? Чему учили молодёжь журналы первой половины 60-ых годов? Какое поколение впитало в себя социогенетический оптимизм? Почему СССР удавались самые смелые научно-технические проекты?



Как воспитывалась советская молодёжь? Почему провалился великолепный социальный эксперимент по построению социализма в отдельно взятой стране и созданию альтернативной капитализму мировой социалистической системы? Расскажут:



Книги Фурсова Андрея Ильича



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