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Двенадцать друзей Фурсова

19:09. 10 января 2019 Просмотров - 120 Нет комментариев Опубликовал:

На каких книгах воспитывалась советская молодёжь?

Историк Андрей Фурсов о том, какие книги и авторы повлияли на его мировоззрение. Какие взгляды на жизнь формируют советская фантастика, русские народные сказки и греческая и германско-скандинавская мифология? Реально ли узнать историю Европы, читая приключенческую литературу? Почему для учёного важно социологическое воображение и как его развить? Почему советское образование было лучшим в мире? Чему учили молодёжь журналы первой половины 60-ых годов? Какое поколение впитало в себя социогенетический оптимизм? Почему СССР удавались самые смелые научно-технические проекты?

Как воспитывалась советская молодёжь? Почему провалился великолепный социальный эксперимент по построению социализма в отдельно взятой стране и созданию альтернативной капитализму мировой социалистической системы? Расскажут:

Книги Фурсова Андрея Ильича

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Школа аналитики Фурсова

Источник: xn--80ajoghfjyj0a.xn--p1ai

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