Бурлаки не на Волге

Дискредитация соперников, путем навешивания ярлыков и создания отрицательного образа – один из излюбленных приемов пропаганды всех времен. Против России он используется на протяжении очень долгого времени.

Судите сами.

«Отсталое самодержавие» = «отсталый «совок»

«Тюрьма народов Российская империя» = «оккупация Советским Союзом свободолюбивых народов»

Временя и периоды разные, социальный строй противоположный, а приемы информационной войны все те же.

В отношении современного российского государства используется та же информационная «шпага»: «Отсталая Россия», «кровавый режим, подавляющий свободы».

Предлагаю вашему вниманию материал, развенчивающий одну из частей этого многовекового мифа о России.

Источник: adamashek.livejournal.com

Картина Ильи Репина «Бурлаки на Волге» стала в какой-то мере изображением России 19 века. Для иных это искусство, художественное произведение, пример редкой выразительной силы реалистической школы, памятник истории и материальной культуры России 19 века. Для других — символ отсталости и нищеты России, особенно по сравнению с «развитыми» государствами, предмет подчёркивающий презрение и высмеивания российской действительности.

Однако, стоит только присмотреться к жизни других стран и выясняется, что везде в той или иной степени встречается именной такой способ решения передвижения по рекам и каналам. То есть характерная вещь для судов, которые передвигались на вёслах или парусах. И ничего необыкновенного в использовании, что человеческой, что лошадиной тяги в передвижении барок или судов нет. Только наши любители попрезирать свою Родину любят видеть в этом нечто особенно, невероятное и ужасное. Как говорится — весьма оценочное суждение. Собственно, это всего лишь доступный, подчас дешёвый, тяжёлый, а иногда просто единственно возможный способ передвижения и ничего ни плохого, ни хорошего в этом нет.

Оноре Домье Перевозчик Лодки. 1856-60 гг. Honore Daumier The Hauler Of A Boat. 1856-60 гг.

Голландский канал и буксирный путь, 1800-е годы

Ландо Ландоцци. Лодочник. 1931 Lando Landozzi Il battelliere. 1931 г.

Constatin Meunier Three Female Haulers Sun. Константин Менье «Женщины бурлаки». Может точнее Три женщины тягачи Солнца. А может и нет.

Телемако Синьорини, Тропа, 1864, Telemaco Signorini, L'alzaia, 1864

Австро-Венгрия, Лайош Деак-Эбнер (Lajos Deák-Ébner), 1850—1934

Pol van de Broeck, Le haleur http://www.artnet.com/artists/pol-van-de-broeck/le-haleur-Ny4GYusAUuk19uHklvx9ZQ2

Теодор Верстраэте, Мужчина тянет баржу, 1900, Verstraete, Théodore,Man Pulling Barge, 1900

Баудиссин, Отто Фридрих Магнус, ), Бурлаки на Эльбе, 1814

Baudissin, Otto Friedrich Magnus von (1792—1865), Бурлаки на Эльбе, 1814

Гравюра с видом города Кёльна (Treideln in Köln auf der Stadtansicht des Anton Woensam), 1531г.

Бурлаки женщины, Эльба-Любек Канал.

Гравюра 18-19 вв.

Англия, Френк Брэнгвин (Frank Brangwyn),The tow rope (1906)

«Бурлаки», рисунок Эрнста Эрвина Эме, 1905 год. (Die Bomätscher, Handzeichnung 1905, E. Oehme)

«Бурлаки», из немецкого журнала «Die Gartenlaube», 1882 год

Трейдлер (также называемый Bomätscher) были пионерами судоходства Эльбы, которые тянули только своей мышечной силой корабли (в основном парусными кораблями) вверх по Эльбе, чтобы доставить их обратно в исходную точку. Тесно связанная с рекой на протяжении веков, это дань уважения этим людям и их тяжелой работе.

Рихтер, Иоганн Карл Август | 1785—1853)

Отель Erbgericht в Ратен на реке Эльба и скалы в Саксонской Швейцарии с юга, на переднем плане корабль и бурлаки (Bomätscher)

Трейдель на Эльбе около Лаубегаста, около 1800

Лодка с зерном перевозится по каналу

Луи Клод Мушо Louis Claude Mouchot, Une dahabieh sur le Nil : 1877

Фредерик Артур Бриджмен, Сцена перевозки на Ниле 1875

Frederick Arthur Bridgman Scene de Halage sur le Nil. 1875 г.

Николай Каразин Каракалпакские бурлаки на Амударье

Женщина-бурлак, Голландия (фотография 1900 г.)

Бельгия, река Маас (Meuse), город Льеж (Liège)

Англия, гр. Йоркшир, близ Понтефракта, 1975 г

1899, женщина тянет баржу, пока мужчина наблюдает

Бурлаки в Голландии, 1931 год

Ранкорн в Чешире. 1955

«Канал Навичелли — это канал, построенный между 1563 и 1575 годами, который соединяет Пизу с портом Ливорно, берет свое название от так называемых навицелли, характерных мелкомасштабных тосканских лодок, используемых для перевозки товаров, идущих с равнины Пизан, от озеро Бьентина и из области Эмполи, являясь Арно в то время, когда можно добраться до порта Меццо …………..

Он имеет прямую линию на 6 морских миль, от Пизы до кривой реки Арно, которая окружена прямым углом к ​​морю, а затем течет в тот же канал между Каламброне и порту Ливорно. Доступ к морю для лодок происходит прямо через порт лабонико, затем притирая доки Дарсена Тосканы и древнюю башню Марзокко. Из порта, на Термоэлектрическом заводе в Марзокко, канал прибывает в водную таможню, входя в центр Ливорно: этот участок можно перемещать только для небольших прогулочных судов ».

На этой старой фотографии вы можете увидеть маленькую лодку, вытащенную берегом двумя мужчинами через знаменитую «тропу», веревку, чтобы буксировать лодку против течения. Буксировка alzaia также называется служебной дорогой вдоль реки или канала. Отсюда:

http://www.lavocedelserchio.it/vediarticolo.php?id=20800&page=0&t_a=il-canale-dei-navicelli

Бурлаки на рельефе под мостом Альберта в Дрездене, созданном Эдмундом Мэллером в 1938 году.

Памятник бурлакам в городе Эбербах, Германия

Каньяччо ди Сан Пьетро 1926/1926

У нас ещё любят обращать внимание на тяжёлую работу для дам. Но и в Европе они лодки таскали, в том числе и на берег.

А это Западный Китай 1946 год