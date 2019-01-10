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“Боинг” бы так не сделал

08:34. 10 января 2019 Просмотров - 83 Нет комментариев Опубликовал:


Новый и.о. министра обороны США Шанахан https://colonelcassad.livejournal.com/4659817.html сразу взял с места в карьер, напав на программу развития F-35 – "Программа F-35 это Fucked. Боинг бы так не сделал".
По словам американских изданий, Шанахан на закрытых совещаниях постоянно критиковал эту программу, обвиняя в ее проблемах руководство корпорации "Локхид-Мартин", которое получив от государства чудовищно большие деньги, не смогло в полной мере обеспечить создание беспроблемного самолета.

Как не трудно догадаться, человек с 80х годов работавший в "Боинге" и лишь в 2016 году ушедший на гос.службу в команду Мэттиса, открыто топит за свою корпорацию и мочит корпорацию "Локхид-Мартин", выступившую основным подрядчиков программы F-35, которая несмотря на огромные затраты, до сих пор полна различных недоработок (на которые матерно обратил внимание Шанахан).

Тем не менее, фарш уже невозможно провернуть назад и F-35 так или иначе будут доводить до ума. Но с точки зрения борьбы за будущие контракты на перевооружение ВВС США, трудно удержаться от возможности пнуть конкурентов изрядно поживившихся на этой программе, в расчете на то, что следующий крупный гос.заказ в сфере авиации (например, перспективные ударные и разведывательные БПЛА) достанется "Боингу". В целом, достаточно дуболомная попытка лоббизма.

Видимо у Трампа тоже есть сомнения насчет Шанахана, так как уже после назначения его и.о, Белый Дом продолжил консультации с другими кандидатами на пост главы Пентагона, но пока так и не смог подобрать устраивающую кандидатуру – демократическая пресса вещает, что солидные люди "со своим мнением" отказываются возглавлять Пентагон, пока Трамп занимает пост в Овальном кабинете, потому что "солидные люди" не хотят повторить судьбу Мэттиса, которого "за свое мнение" пинками выгнали с должности.. В этой логике у Шанахана получается нет своего мнения за пределами вопросов лоббирования интересов "Боинга", что отчасти может устраивать Трампа. Тут как нельзя уместно старое видео Шанахана с Маккейном, где вопрос "личного мнения" Шанахана был подвергнут проверке.



Источник: colonelcassad.livejournal.com

Метки: f-35, авиация, Боинг, пентагон, США, Трамп, шанахан, юмор
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