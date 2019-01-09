Видеоблог: Михаил Величко (Часть 2-я)
09:27. 9 января 2019 Просмотров - 23 Нет комментариев Опубликовал: brahman
Интервью для студии «Закон Времени»
Почему современное социально-экономическое положение нашего общества оставляет желать лучшего? К какой психологии и культуре должно обратиться человечество, чтобы преодолеть кризис? Читайте в книгах:
Основы социологии. Комплект из 6 томов
От человекообразия к человечности, Внутренний Предиктор СССР
Экономика инновационного развития. Управленческие основы экономической теории, Величко М.В., Ефимов В.А., Зазнобин В.М.
============================================================================
Источник: xn--80ajoghfjyj0a.xn--p1ai