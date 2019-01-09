Видеоблог: Михаил Величко (Часть 2-я)

Концептуал СМИ Интервью для студии «Закон Времени»

Почему современное социально-экономическое положение нашего общества оставляет желать лучшего? К какой психологии и культуре должно обратиться человечество, чтобы преодолеть кризис? Читайте в книгах:

Основы социологии. Комплект из 6 томов

От человекообразия к человечности, Внутренний Предиктор СССР



Экономика инновационного развития. Управленческие основы экономической теории, Величко М.В., Ефимов В.А., Зазнобин В.М.

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