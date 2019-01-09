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Видеоблог: Михаил Величко (Часть 2-я)

09:27. 9 января 2019 Просмотров - 23 Нет комментариев Опубликовал:

Интервью для студии «Закон Времени»

Почему современное социально-экономическое положение нашего общества оставляет желать лучшего? К какой психологии и культуре должно обратиться человечество, чтобы преодолеть кризис? Читайте в книгах:

Основы социологии. Комплект из 6 томов

От человекообразия к человечности, Внутренний Предиктор СССР

К пониманию макроэкономики государства и мира, Внутренний Предиктор СССР

Экономика инновационного развития. Управленческие основы экономической теории, Величко М.В., Ефимов В.А., Зазнобин В.М.

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Закон Времени

Источник: xn--80ajoghfjyj0a.xn--p1ai

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