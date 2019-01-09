В обход Литвы

Вчера в Калининграде введены в эксплуатацию терминал по приему газа и плавучая регазификационная платформа. Газоснабжение области, окруженной не самыми дружелюбными соседями, переведено в автономный режим. Транзит через Литву приостановлен.

Как пишет ТАСС, терминал подключат к существующему трубопроводу в районе Калининградского подземного хранилища газа, «что даст возможность направлять энергоноситель потребителям области и закачивать его в хранилище». Процесс регазификации СПГ будет осуществляться на плавучей платформе «Маршал Василевский» (на фото), которая прибыла в Калининградскую область в конце декабря.

— Полностью отключена система поставок газа через магистральный газопровод Минск – Вильнюс – Каунас – Калининград. Газоснабжение Калининградской области в текущий момент полностью осуществляется через приемный морской терминал, — доложил Владимиру Путину глава «Газпрома» Алексей Миллер.

Но президент все знал и без доклада.

— Построенный терминал и его инфраструктура в случае необходимости покрывает все потребности в газе Калининградской области полностью, без задействования газопроводов через территорию сопредельных государств, — объяснил он прессе и нам. — Значение терминала для энергобезопасности и укрепления энергетической базы региона трудно переоценить, в первую очередь учитывая географическое положение Калининградской области.

Новый СПГ-терминал находится в пяти километрах от берега и защищен волноломом длиной свыше 700 метров. Эта конструкция способна выдержать самые сильные штормы в Балтийском море.



Осталась ерунда: построить такой же волнолом вокруг нашего анклава, на границе с Польшей и Литвой. Но этим вряд ли будет заниматься «Газпром».



Думаете, шучу? Два года назад Литва объявила о том, что будет строить стену на границе с Россией. А губернатор Антон Алиханов, узнав об этом, предложил соседям поставить для нее кирпич. Но, по-моему, дело ничем не закончилось.



Недавно, после того как появилась оборудованная самыми современными датчиками и видеокамерами стена, отделяющая Крым от Украины, стало понятно, что у нас появился опыт. Можем распространить. Дело полезное.

Павел Шипилин

Источник: voicesevas.ru