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В обход Литвы

11:17. 9 января 2019 Просмотров - 199 Один комментарий Опубликовал:

Вчера в Калининграде введены в эксплуатацию терминал по приему газа и плавучая регазификационная платформа. Газоснабжение области, окруженной не самыми дружелюбными соседями, переведено в автономный режим. Транзит через Литву приостановлен.
Как пишет ТАСС, терминал подключат к существующему трубопроводу в районе Калининградского подземного хранилища газа, «что даст возможность направлять энергоноситель потребителям области и закачивать его в хранилище». Процесс регазификации СПГ будет осуществляться на плавучей платформе «Маршал Василевский» (на фото), которая прибыла в Калининградскую область в конце декабря. 

— Полностью отключена система поставок газа через магистральный газопровод Минск – Вильнюс – Каунас – Калининград. Газоснабжение Калининградской области в текущий момент полностью осуществляется через приемный морской терминал, — доложил Владимиру Путину глава «Газпрома» Алексей Миллер. 

Но президент все знал и без доклада. 

— Построенный терминал и его инфраструктура в случае необходимости покрывает все потребности в газе Калининградской области полностью, без задействования газопроводов через территорию сопредельных государств, — объяснил он прессе и нам. — Значение терминала для энергобезопасности и укрепления энергетической базы региона трудно переоценить, в первую очередь учитывая географическое положение Калининградской области. 

Новый СПГ-терминал находится в пяти километрах от берега и защищен волноломом длиной свыше 700 метров. Эта конструкция способна выдержать самые сильные штормы в Балтийском море.

Осталась ерунда: построить такой же волнолом вокруг нашего анклава, на границе с Польшей и Литвой. Но этим вряд ли будет заниматься «Газпром». 

Думаете, шучу? Два года назад Литва объявила о том, что будет строить стену на границе с Россией. А губернатор Антон Алиханов, узнав об этом, предложил соседям поставить для нее кирпич. Но, по-моему, дело ничем не закончилось. 

Недавно, после того как появилась оборудованная самыми современными датчиками и видеокамерами стена, отделяющая Крым от Украины, стало понятно, что у нас появился опыт. Можем распространить. Дело полезное. 

Павел Шипилин

Источник: voicesevas.ru

Метки: новости / аналитика
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