Сирия, ИГИЛ, Ближний восток, последние новости 09 января 2019

О том, что в подконтрольных курдам городах, таких как Мембидж, ущемлялись права коренного арабского населения в части, касающейся регистрации различных актов гражданского состояния, было написано немало. При этом курды понемногу понимают свою неправоту и потихоньку восстанавливают права арабов. Но по сути, курдское самоуправство, вызванное во многом верой в поддержку со стороны США, это мелочи и детские шалости по сравнению с тем, что устраивают протурецкие власти в захваченных подконтрольными Турции вооруженными формированиями городах.

Как всем известно, в результате серии военных операций турецкой армии, при поддержке бывшей «Свободной Сирийской Армии», неофициально, под контроль Анкары перешли ряд населенных пунктов и городов на севере Сирийской Арабской Республики. Практически сразу протурецкие боевики, под руководством представителей спецслужб бывшей Османской Империи, стали устанавливать свои порядки.

Так, в Африне, Азазе, Эль-Бабе практически сразу было введено оформление всех документов на двух языках — арабском и турецком. Улицы этих городов переименовали на турецкий манер, некоторые названия были заменены вовсе, получив имена видных турецких деятелей прошлого. В школах указанных городов преподавание стало вестись по завезенным из Турции учебникам, которые имеют ярко выраженную протурецкую ориентацию.

Помимо этого, в городах практически сразу были открыты представительства многочисленных турецких компаний, начиная от отделений связи и заканчивая коммерческими организациями. Вдобавок ко всему все должности в органах местного самоуправления, власти, правопорядка были заменены бывшими полевыми командирами «Свободной Сирийской Армии», которые, как известно, работают в интересах Турции под чутким контролем представителей ее спецслужб. В итоге местные жители, коренное население, вынуждены жить и работать по новым законам, которые резко отличаются от нормативно-правовых актов, принятых правительством Сирии.

Так, по многочисленным сообщениям в социальных сетях, поступающих от жителей Африна, Азаза, Эль-баба и других населенных пунктов, оказавшихся под протурецким управлением, на местное арабское население наложен целый ряд ограничений их прав и свобод. Одним из первых было полностью упразднено право на собрание, свободное волеизъявление, перемещение по территориям, захваченным подконтрольными Турции боевиками.

Также представители коренного населения, если они не состоят в одном из подразделений протурецких вооруженных формирований, не сотрудничают с представителями турецких спецслужб, не могут претендовать на должности в органах местного самоуправления и правопорядка.

Помимо этого, местные жители, ведущие различную предпринимательскую деятельность в городах Азаз и Эль-Баб, облагаются высокими налогами, сильно превышающими те, что уплачивались официальному Дамаску. В то же время бизнес, организованный людьми, сотрудничающими с турками, или представителями «Свободной Сирийской Армии», облагается крайне льготным, по сути, символичным налогообложением.

Но и это не все. Как было сказано ранее, правоохранительные функции в подконтрольных Анкаре сирийских городах и селах взяли на себя боевики протурецких вооруженных формирований. Теперь личные досмотры, задержания и обыски в домах местных жителей, без каких-либо веских оснований, стали обыденным явлением. И все это лишь часть правового, по факту, беспредела, учиняемого «новой протурецкой властью» в занятой подконтрольными Анкаре группировками местности.

Однако положение арабов, хоть и с крайне сильной натяжкой, но можно назвать терпимым. По крайней мере, они не исчезают бесследно целыми семьями и небольшими поселениями. В отличие от этнических курдов, которые, по несчастью, оказались на занятой протурецкими бандами территории.

По сообщениям местных жителей Азаза и Африна, в последнее время их соседи из числа курдов попросту исчезли. При этом ни на телефонные звонки, ни в социальных сетях они не отвечают. Нередки стали аресты местных курдов, проводимых, без объяснения причин, боевиками «Свободной Сирийской Армии». После подобных рейдов представителей курдской народности больше никто не видел. Многие местные жители из числа арабского населения опасаются за своих соседей курдов, с кем прожили не один год вместе, и перипетии межсирийского конфликта никак не отразились на их многолетней дружбе. Они подозревают, что протурецкие боевики, по указанию Анкары, проводят этнические чистки, уничтожая курдское население на захваченных территориях. По-другому объяснить бесследное исчезновение своих соседей они попросту не могут.

Пример Африна, Азаза, Эль-Баба и других городов, деревень, оказавшихся под пятой протурецких группировок, печально показателен. Переход под турецкий контроль Мембиджа, города, на который Анкара не скрывает своих замыслов, будет означать для сирийских граждан ограничение, а точнее, окончание их прав и свобод. Для курдов же подобное развитие событий будет равнозначно смерти или бесследному исчезновению, что, вероятнее всего, одно и то же. Именно для недопущения подобного развития событий, защиты прав и свобод сирийского населения, спасения от неминуемой гибели курдского народа от рук протурецких головорезов сирийская армия направляет свои подразделения на север Сирии, чтобы не дать Турции установить свою власть и свои законы на территории Сирийской Арабской Республики.

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На фото и видео — издевательства протурецких боевиков над курдами