Сирия, ИГИЛ, Ближний восток, последние новости 09 января 2019
- 06:30 Сирия. Обстановка напряжённая: российские военные встают на пути турецких боевиков (ФОТО).
- 04:31 Тихий захват Сирии и ужасы оккупации (ФОТО, ВИДЕО).
- 01:56 Начался процесс по делу об убийстве посла Карлова.
- Вчера 22:38 Военная полиция РФ к западу от Манбиджа.
Сирия. Обстановка напряжённая: российские военные встают на пути турецких боевиков (ФОТО)
Обстановка на линии соприкосновения правительственных войск с протурецкими вооруженными формированиями бывшей «Свободной Сирийской Армии» в районе Мембиджа в провинции Алеппо многими характеризуется как сложная и напряженная.
Подробности «Русской Весне» рассказал военный источник.
«Практически каждый день подконтрольные Турции боевики постоянно пытаются спровоцировать военнослужащих сирийской армии на начало вооруженного конфликта», — сообщил военный.
«Так, последнюю неделю протурецкие боевики постоянно пересекают условную линию разграничения сторон в районе Мембиджа, игнорируют все требования правительственных войск, демонстративно разворачивают вооружение и военную технику напротив позиций сирийской армии. Помимо этого, по сообщениям сирийской стороны, боевики «Свободной Сирийской Армии» со своих позиций открывают беспокоящий огонь из автоматов и пулеметов, иногда в сторону правительственных войск», — добавил офицер.
Он уточнил, что боевики стремятся спровоцировать ВС САР на применение оружия и использовать данный факт для развязывания боевых действий, предоставив Турции повод для начала силовой операции на севере Сирии по уничтожению курдских вооруженных формирований.
«В целях предотвращения подобного развития событий, российской стороной было принято решение о начале военного патрулирования линии соприкосновения в районе города Мембидж. Данная задача осуществляется силами российской военной полиции. Одна из целей патрулирования как раз и заключается в предотвращении возможных боестолкновения между сирийскими военными и протурецкими боевиками. Присутствие российских военных на линии соприкосновения должно охладить пыл и настрой распоясавшихся боевиков», — подытожил собеседник «Русской Весны».
Читайте также: Срочное заявление Армии Сирии: войска введены в «зону США» для ликвидации угрозы (+ВИДЕО)
К оглавлению | Источник: rusvesna.su
Тихий захват Сирии и ужасы оккупации (ФОТО, ВИДЕО)
О том, что в подконтрольных курдам городах, таких как Мембидж, ущемлялись права коренного арабского населения в части, касающейся регистрации различных актов гражданского состояния, было написано немало. При этом курды понемногу понимают свою неправоту и потихоньку восстанавливают права арабов. Но по сути, курдское самоуправство, вызванное во многом верой в поддержку со стороны США, это мелочи и детские шалости по сравнению с тем, что устраивают протурецкие власти в захваченных подконтрольными Турции вооруженными формированиями городах.
Как всем известно, в результате серии военных операций турецкой армии, при поддержке бывшей «Свободной Сирийской Армии», неофициально, под контроль Анкары перешли ряд населенных пунктов и городов на севере Сирийской Арабской Республики. Практически сразу протурецкие боевики, под руководством представителей спецслужб бывшей Османской Империи, стали устанавливать свои порядки.
Так, в Африне, Азазе, Эль-Бабе практически сразу было введено оформление всех документов на двух языках — арабском и турецком. Улицы этих городов переименовали на турецкий манер, некоторые названия были заменены вовсе, получив имена видных турецких деятелей прошлого. В школах указанных городов преподавание стало вестись по завезенным из Турции учебникам, которые имеют ярко выраженную протурецкую ориентацию.
Помимо этого, в городах практически сразу были открыты представительства многочисленных турецких компаний, начиная от отделений связи и заканчивая коммерческими организациями. Вдобавок ко всему все должности в органах местного самоуправления, власти, правопорядка были заменены бывшими полевыми командирами «Свободной Сирийской Армии», которые, как известно, работают в интересах Турции под чутким контролем представителей ее спецслужб. В итоге местные жители, коренное население, вынуждены жить и работать по новым законам, которые резко отличаются от нормативно-правовых актов, принятых правительством Сирии.
Так, по многочисленным сообщениям в социальных сетях, поступающих от жителей Африна, Азаза, Эль-баба и других населенных пунктов, оказавшихся под протурецким управлением, на местное арабское население наложен целый ряд ограничений их прав и свобод. Одним из первых было полностью упразднено право на собрание, свободное волеизъявление, перемещение по территориям, захваченным подконтрольными Турции боевиками.
Также представители коренного населения, если они не состоят в одном из подразделений протурецких вооруженных формирований, не сотрудничают с представителями турецких спецслужб, не могут претендовать на должности в органах местного самоуправления и правопорядка.
Помимо этого, местные жители, ведущие различную предпринимательскую деятельность в городах Азаз и Эль-Баб, облагаются высокими налогами, сильно превышающими те, что уплачивались официальному Дамаску. В то же время бизнес, организованный людьми, сотрудничающими с турками, или представителями «Свободной Сирийской Армии», облагается крайне льготным, по сути, символичным налогообложением.
Но и это не все. Как было сказано ранее, правоохранительные функции в подконтрольных Анкаре сирийских городах и селах взяли на себя боевики протурецких вооруженных формирований. Теперь личные досмотры, задержания и обыски в домах местных жителей, без каких-либо веских оснований, стали обыденным явлением. И все это лишь часть правового, по факту, беспредела, учиняемого «новой протурецкой властью» в занятой подконтрольными Анкаре группировками местности.
Однако положение арабов, хоть и с крайне сильной натяжкой, но можно назвать терпимым. По крайней мере, они не исчезают бесследно целыми семьями и небольшими поселениями. В отличие от этнических курдов, которые, по несчастью, оказались на занятой протурецкими бандами территории.
По сообщениям местных жителей Азаза и Африна, в последнее время их соседи из числа курдов попросту исчезли. При этом ни на телефонные звонки, ни в социальных сетях они не отвечают. Нередки стали аресты местных курдов, проводимых, без объяснения причин, боевиками «Свободной Сирийской Армии». После подобных рейдов представителей курдской народности больше никто не видел. Многие местные жители из числа арабского населения опасаются за своих соседей курдов, с кем прожили не один год вместе, и перипетии межсирийского конфликта никак не отразились на их многолетней дружбе. Они подозревают, что протурецкие боевики, по указанию Анкары, проводят этнические чистки, уничтожая курдское население на захваченных территориях. По-другому объяснить бесследное исчезновение своих соседей они попросту не могут.
Пример Африна, Азаза, Эль-Баба и других городов, деревень, оказавшихся под пятой протурецких группировок, печально показателен. Переход под турецкий контроль Мембиджа, города, на который Анкара не скрывает своих замыслов, будет означать для сирийских граждан ограничение, а точнее, окончание их прав и свобод. Для курдов же подобное развитие событий будет равнозначно смерти или бесследному исчезновению, что, вероятнее всего, одно и то же. Именно для недопущения подобного развития событий, защиты прав и свобод сирийского населения, спасения от неминуемой гибели курдского народа от рук протурецких головорезов сирийская армия направляет свои подразделения на север Сирии, чтобы не дать Турции установить свою власть и свои законы на территории Сирийской Арабской Республики.
Читайте также: Стремительно меняющаяся Сирия (+ФОТО, ВИДЕО)
Сирийский военно-политический эксперт Хамза Аббас, для «Русской Весны»
На фото и видео — издевательства протурецких боевиков над курдами
Kidnapping, abducting and ransoming continues by Turkish-backed groups in #Afrin. This Kurdish man is seen being tortured in this distressing footage recently taken by an FSA affiliated Ahrar al-Sharqiya member in an unknown location. pic.twitter.com/s1mYss7RGO— Aylina Kılıç (@AylinaKilic) 25 сентября 2018 г.
К оглавлению | Источник: rusvesna.su
Начался процесс по делу об убийстве посла Карлова
В Турции начался судебный процесс по делу об убийстве российского посла Карлова. Суд проходит в Анкаре.
Главного виновного турецкая прокуратура назвала еще осенью (конечно же им оказался Гюлен), ну и а сейчас пришла пора суда, хотя не до всех обвиненных туркам удалось добраться.
По делу проходят 28 человек, которые обвиняются в подготовке убийства российского посла.
Убийца посла был застрелен на месте, а Гюлен прячется в США и Вашингтон пока его Эрдогану не отдает. Так что исполнитель свое уже получил, а главный идейный вдохновитель в лучшем случае будет приговорен заочно.
По версии следствия, международная сеть гюленистов была раздосадована потеплением в отношениях между Россией и Турцией и пыталась сорвать "русско-турецкую дружбу" подлым убийством, которое хотели свалить на Эрдогана.
16 из 28 обвиняемых, включая Гюлена обвиняются в нарушении конституционного порядка, членстве в террористической организации и преднамеренном убийстве с намерением вызвать террор.. Прокуроры добиваются пожизненного заключения для всех причастных
Двенадцати другим грозит максимальный 15-летний срок по обвинению в членстве в террористической группе. Гюлен, который живет в Соединенных Штатах с 1999 года, отрицает причастность к перевороту или убийству Карлова, заявляя, что Эрдоган сводит с ним счеты.
Среди других обвиняемых – бывшие сотрудники полиции, организатор фотовыставки, бывший агент турецкой разведки и бывший обозреватель турецкой газеты, который также сейчас живет в Соединенных Штатах.
Сериф Али Текалан, бывший президент связанного с Гюленом университета и нынешний президент Североамериканского университета в Техасе, также входит в число 28 подозреваемых.
Четырнадцать обвиняемых предстали перед судом во вторник, а четверо других были на связи с залом суда по видеосвязи из тюрем в других городах страны. Гюлена и нескольких других судят заочно.
Шесть обвиняемых, в том числе бывшие сотрудники полиции, которые посещали ту же полицейскую академию, что и убийца Карлова, дали показания во вторник. Они отрицали связи с Гюленом.
Если в Турции будет вынесен приговор Гюлену (что скорее всего произойдет), Россия получит формальный повод требовать у США наказания для убийцы Карлова. Даже если США его не захотят отдавать, этот момент может быть использован в российско-турецких отношениях, так как для Эрдогана вопрос посадки Гюлена носит не только политический, но и личный характер в силу непримиримых политических и идеологических противоречий между ними.
К оглавлению | Источник: colonelcassad.livejournal.com
Военная полиция РФ к западу от Манбиджа
Военная полиция РФ в поселке Арима к западу от Манбиджа.
Ниже, позиции сирийской армии в Арима.
Район патрулирования.
По сути, военные РФ совместно с сирийской армией прикрывают курдов в Манбидже от нападений миньонов Эрдогана из районов к востоку от Аль-Баба.
Вокруг самого Манбиджа сохраняется присутствие американских военных патрулей + к северу от Манбиджа американские рейнджеры осуществляют совместное патрулирование с турецкими военными.
К оглавлению | Источник: colonelcassad.livejournal.com
loading...
Кто бы сомневался ,что США в очередной раз столнет Россию с Турцией и я даже рада, что они кинули этих несчастных курдов в сотый раз,это мясо там используется веками припорошенное исламом ,деньгами,а страны при этом исчезают и их прибирают к рукам шустрые евреи и другие,как и хохлы со своим бандеризмом исчезнут как пыль в истории и ведь не жаль-получают о чем мечтают и за кем идут.