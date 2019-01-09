Работа с биоэнергоструктурами. Алексей Необердин. Цикл ЗДРАВиЯ
Наследие и мудрость предков. Медитация
Цикл ЗДРАВия. Работа с биоэнергоструктурами
Читает автор – Алексей Необердин
“Настроились, гармоничность – распределение самих себя: растекаемся, растворение в пространстве, чувство – это истоки, различность фаз, окрасов, диапазонов – у каждого они свои – мерность, биение, частота, пульсации, телесный каркас – приходим к единому руслу в себя вбирающему многие ответвления, напитываемся – чрез солнечную створку в самих себе разжигаем Огнь Вездесущий – выжигание пробелов – пошёл поток бурый, омовение водой – пар – трансформация телесного, внутренние ключи просыпаются, приоткровение, чернота, обугленность, замирают процессы, вдохнули глубже , поднимаемся с низов, от Земли поднимаем поток, ещё один, в волны их преображаем, к роднику чрез всю канву проводим, вскрываем завесу, скидываем пелену, разводит ветер сгустки, выходим на частоту этого Мироздания”.
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Источник: www.youtube.com