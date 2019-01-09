Главная » Видео, Здрава

Работа с биоэнергоструктурами. Алексей Необердин. Цикл ЗДРАВиЯ

18:58. 9 января 2019 Просмотров - 124 Нет комментариев Опубликовал:

Наследие и мудрость предков. Медитация

Цикл ЗДРАВия. Работа с биоэнергоструктурами

Читает автор – Алексей Необердин

“Настроились, гармоничность – распределение самих себя: растекаемся, растворение в пространстве, чувство – это истоки, различность фаз, окрасов, диапазонов – у каждого они свои – мерность, биение, частота, пульсации, телесный каркас – приходим к единому руслу в себя вбирающему многие ответвления, напитываемся – чрез солнечную створку в самих себе разжигаем Огнь Вездесущий – выжигание пробелов – пошёл поток бурый, омовение водой – пар – трансформация телесного, внутренние ключи просыпаются, приоткровение, чернота, обугленность, замирают процессы, вдохнули глубже , поднимаемся с низов, от Земли поднимаем поток, ещё один, в волны их преображаем, к роднику чрез всю канву проводим, вскрываем завесу, скидываем пелену, разводит ветер сгустки, выходим на частоту этого Мироздания”.

Страница автора ВКонтакте – https://vk.com/id278978262
Канал ютуб А. Необердина – https://www.youtube.com/channel/UCfyp

Если сказ по нраву пришёлся – расскажите о нём друзьям и знакомым, сделайте Мир лучше!

Быть ДОБРУ!
—————————————-
Подписаться на новости “Народного Славянского радио”
slavradio.org/page/podpiska.html

Ставьте “лайки” и “любо”, делитесь ссылками с друзьями и просто хорошими людьми, размещайте ролики на своих страницах в соц.сетях – всё это увеличивает популярность видеороликов и количество людей их смотрящих, и Мир становится лучше.
—————————————-
Вы можете оказывать помощь “радио”:

Сбербанк VISA Electron
4817 7600 0233 9343

PayPal
+79210796843
https://www.paypal.me/slavradio/

Яндекс кошелек
41001780600797

Webmoney
R399095957515
U226147563760
B351044125411
Z118668641974
E367071008606
K240759067082
H698987097090
X294041615173
G181849392477

Visa QIWI Wallet
+79210796843
—————————————-

Источник: www.youtube.com

Пометить материал как неуместный

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
О псевдоязычестве и подмене понятий в псевдонауке
... Левашов, Геннадий Гриневич, Александр Хиневич, Алексей Трехлебов. Декларируемые ими воззрения, хотя...
Разоблачение провокатора-рецидивиста Малышева
Николай Левашов - Разоблачение провокатора-рецидивиста Малышева Сохранить Смотреть видео целиком Источник
Точка перехода
... мешает этому надчеловеческому разуму успешно работать. Во второй половине 1980-х... договариваются. Ну вот, «Эрбас» будет работать на тех потребителей, которые хотят...
Разоблачение Ведических Шарлатанов - А.Трехлебов
Источник http://via-midgard.info/
О деятельности А. Хиневича
... уже знают, что старые храмы работали как резонаторы, форма и размеры...
Кого будем выбирать в Президенты и для чего?
...крыло, в которое входил и Алексей Кудрин. Путин весьма успешно избавился...денежном выражении; вновь поступивший на работу ежемесячно отчисляет установленный уставом компании...сейчас толковая женщина Главой региона работает. Зарплату установили голосованием и ...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Вы можете использовать эти HTML теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>