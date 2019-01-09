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Прогноз Ротшильдов на 2019 год. Апокалипсис наступает?

18:57. 9 января 2019 Просмотров - 384 2 коммент. Опубликовал:
Наш ответ Ротшильдам: не дождётесь!


Источник: ss69100.livejournal.com

Метки: масоны, Путин, Россия, Ротшильд, символ, смысл, США, Трамп, человек, экономика
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2 коммент.»

  • 4057 3443
    Валерий 9 января 2019 в 19:02 Ссылка Пометить
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    “Наш ответ Ротшильдам: не дождётесь!” – я бы не заявлял столь безапелляционно. Кому, как не Ротшильдам знать, что они планируют сделать со всем миров в 1919 году?

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    • 410 338
      mary Валерий 9 января 2019 в 19:34 Ссылка Пометить
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      не волнуйся ,Ротшильды схвачены и привлечены -в Роснефть,акции Дерипаски поделили между ними и ВТБ.Правда это их никогда не останавливало ,они обычно сьедают государства целиком ,эвон еще в 1654году сьели бритов,теперь переехали к Китаю поближе,казахстан проглотили мимоходом,обьявив Брексит,пусть Англия платит 800млрд евро отступного.

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