Прогноз Ротшильдов на 2019 год. Апокалипсис наступает?
18:57. 9 января 2019 Просмотров - 384 2 коммент. Опубликовал: brahman
Наш ответ Ротшильдам: не дождётесь!
Источник: ss69100.livejournal.com
Источник: ss69100.livejournal.com
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“Наш ответ Ротшильдам: не дождётесь!” – я бы не заявлял столь безапелляционно. Кому, как не Ротшильдам знать, что они планируют сделать со всем миров в 1919 году?
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не волнуйся ,Ротшильды схвачены и привлечены -в Роснефть,акции Дерипаски поделили между ними и ВТБ.Правда это их никогда не останавливало ,они обычно сьедают государства целиком ,эвон еще в 1654году сьели бритов,теперь переехали к Китаю поближе,казахстан проглотили мимоходом,обьявив Брексит,пусть Англия платит 800млрд евро отступного.