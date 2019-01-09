Новости Украины и Новороссии 09 января 2019

Программа Международного валютного фонда stand-by предусматривает два обязательных условия для Украины: сохранение бюджетного дефицита на уровне 2,3% ВВП, а также повышение цен на газ до рыночного уровня. Об этом говорится в отчете Фонда, опубликованном во вторник, 8 января.

МВФ предполагает, что кабмин повысит розничную стоимость газа для населения еще на 15% до 1 мая. Следующий этап — полное соответствие цен рыночным с 1 января 2020 года.

Также эксперты МВФ ожидают, что благодаря пенсионной реформе дефицит Пенсионного фонда уменьшится до 4,25% от ВВП, а размер пенсий повысится минимум на 8,5-9,5%.

В то же время в Фонде подчеркнули важность пенсионной реформы для Украины из-за неблагоприятных демографических тенденций, учитывая низкую рождаемость и старение населения, а также выезд за границу все большего числа работников.

В дальнейшем эксперты МВФ ожидают, что Украине удастся уменьшить дефицит Пенсионного фонда до 3% от ВВП.

В то же время в МВФ отметили высокие риски реализации программы из-за неразрешенного конфликта на Донбассе и нестабильной внешней среды. Кроме того, программа находится под угрозой в связи с риском реализации популистской политики перед предстоящими выборами или сменой курса.

Эти риски смягчены решительными действиями, включая утверждение бюджета на 2019 год, и значительное внешнее финансирование для поддержки реформ, в т. ч. новое финансирование от Всемирного банка и Европейского Союза, добавили в МВФ.

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