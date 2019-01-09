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Новости Украины и Новороссии 09 января 2019

09:54. 9 января 2019 Просмотров - 59 Один комментарий Опубликовал:

Пopoшeнкo взял на вооружение мультики

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СБУ разоблачила инженера, выдавшего азиатам секреты украинской бронетехники

СБУ разоблачила инженера, выдавшего азиатам секреты украинской бронетехники | Русская весна

Cотрудники Службы безопасности Украины утверждают, что разоблачили бывшего сотрудника одного из научно-исследовательских учреждений Харькова, который незаконно сотрудничал с иностранной военной компанией.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

По данным правоохранителей, бывший инженер конструкторского бюро во время пребывания в одной из стран Восточной Азии осуществлял сотрудничество с иностранной машиностроительной корпорацией. В СБУ установили, что за денежное вознаграждение мужчина оказывал иностранцам консультации по вопросам разработки и строительства отдельных составляющих военной бронированной техники.

«Вместе с тем согласно украинскому законодательству техническая помощь в военно-технической сфере должна осуществляться только с разрешения Государственной службы экспортного контроля Украины», — отметили в СБУ.

По данному факту открыто уголовное производство, ведется следствие.

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Какая страна, такие и герои: Порошенко присвоил Филарету звание Героя Украины (+ВИДЕО)

Какая страна, такие и герои: Порошенко присвоил Филарету звание Героя Украины (+ВИДЕО) | Русская весна

Президент Украины Пётр Порошенко присвоил раскольнику Филарету звание Героя Украины.

«За выдающуюся историческую роль в становлении независимой Православной церкви Украины, деятельность, направленную на возрождение духовности украинского народа, подъем авторитета православия, утверждение идеалов милосердия и межконфессионального согласия постановляю: присвоить звание Герой Украины с вручением ордена Государства патриарху Филарету (Денисенко Михаилу Антоновичу)», — говорится в указе украинского президента № 3/2019 от 8 января.

«Еще не придумано той степени, которой можно измерить вклад Патриарха Филарета в борьбу за собственную поместную церковь», — написал Порошенко на своей странице в соцсети.

По словам Порошенко, Филарет «был, есть и остается духовным лидером украинской церкви, духовным лидером украинского народа».

«Вот почему принял решение присвоить ему звание „Герой Украины“», — объяснил президент.

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МВФ опубликовал требования к Украине по ценам на газ для населения

МВФ опубликовал требования к Украине по ценам на газ для населения | Русская весна

Программа Международного валютного фонда stand-by предусматривает два обязательных условия для Украины: сохранение бюджетного дефицита на уровне 2,3% ВВП, а также повышение цен на газ до рыночного уровня. Об этом говорится в отчете Фонда, опубликованном во вторник, 8 января.

МВФ предполагает, что кабмин повысит розничную стоимость газа для населения еще на 15% до 1 мая. Следующий этап — полное соответствие цен рыночным с 1 января 2020 года.

Также эксперты МВФ ожидают, что благодаря пенсионной реформе дефицит Пенсионного фонда уменьшится до 4,25% от ВВП, а размер пенсий повысится минимум на 8,5-9,5%.

В то же время в Фонде подчеркнули важность пенсионной реформы для Украины из-за неблагоприятных демографических тенденций, учитывая низкую рождаемость и старение населения, а также выезд за границу все большего числа работников.

В дальнейшем эксперты МВФ ожидают, что Украине удастся уменьшить дефицит Пенсионного фонда до 3% от ВВП.

В то же время в МВФ отметили высокие риски реализации программы из-за неразрешенного конфликта на Донбассе и нестабильной внешней среды. Кроме того, программа находится под угрозой в связи с риском реализации популистской политики перед предстоящими выборами или сменой курса.

Эти риски смягчены решительными действиями, включая утверждение бюджета на 2019 год, и значительное внешнее финансирование для поддержки реформ, в т. ч. новое финансирование от Всемирного банка и Европейского Союза, добавили в МВФ.

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