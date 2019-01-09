МИД РФ о Южных Курилах
22:35. 9 января 2019 Просмотров - 159 Один комментарий Опубликовал: brahman
МИД РФ выпустил официальное заявление для прессы на тему японских разговоров про передачу Курильских островов, где отдельно подчеркивалась неизменность суверенитета РФ над Южными Курилами.
О встрече заместителя Министра иностранных дел Российской Федерации И.В.Моргулова с Послом Японии в России Т.Кодзуки
9 января с.г. Посол Японии в России Т.Кодзуки был приглашен в МИД России.
Заместитель Министра иностранных дел Российской Федерации И.В.Моргулов заявил Послу, что в Москве обратили внимание на прозвучавшие в последнее время высказывания японского руководства по проблематике мирного договора с Россией, в частности, о необходимости «добиться понимания» жителей южных Курил по вопросу о «переходе территориальной принадлежности островов к Японии», а также об «отказе от требования выплаты Россией компенсаций» в пользу Японии и бывших японских жителей за «послевоенную оккупацию островов». Кроме того, объявляется, что именно в 2019 году наступит «поворотный момент» в вопросе о мирном договоре.
Главе японской дипмиссии было указано, что подобные высказывания грубо искажают суть договоренностей лидеров России и Японии об ускорении переговорного процесса на основе Совместной декларации 1956 года, дезориентируют общественность двух стран относительно содержания переговоров. Такие заявления не могут быть расценены иначе как попытка искусственно нагнетать атмосферу вокруг проблемы мирного договора, навязать другой стороне собственный сценарий ее урегулирования.
В данном контексте была акцентирована неизменность принципиальной позиции России о том, что решение проблемы мирного договора возможно в условиях создания качественно новой атмосферы в российско-японских отношениях, должно быть поддержано народами обеих стран и основываться на безусловном признании Токио итогов Второй мировой войны в полном объеме, включая суверенитет Российской Федерации над южными Курильскими островами.
http://www.mid.ru/da/foreign_policy/news/-/asset_publisher/cKNonkJE02Bw/content/id/3470081 – цинк
Собственно, данное заявление запоздало на несколько недель, так как японцы своими заявлениями захватили информационную инициативу, а официальная пропаганда кроме "ничего не отдают" выдавить из себя не могла. В итоге, ситуацию запустили, японцы совсем обнаглели и посла вызвали на ковер.
В итоге, на 20 января в Москве уже намечен митинг https://svpressa.ru/politic/news/221235/ по поводу ситуации с Курилами, а посыл "а вдруг действительно отдадут" никуда не делся, так как официальные заявления на тему торга с японцами на тему мирного договора создали для этого благодатную почву.
Само собой, неизменность суверенитета РФ над Южными Курилами надо почаще подчеркивать специально для японцев, чтобы у них не рождалось ложных иллюзий и чтобы не нервировать собственную общественность.
Митинги, кстати, могут иметь и информационную пользу в плане ретрансляции японцам посыла, что общественность не поддерживает японские притязания, ибо нефиг.
Источник: colonelcassad.livejournal.com
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Вряд ли японцы из вредности требуют “возврат”. Похоже, что там есть что-то такое, о чём мы пока не знаем.
Вероятно какие-то залежи очень им и амерам нужные. Рыбу они могут наловить и в других местах. Например, на шельфе имени Шеварнадзе.