Кровавое воскресенье. Точка невозврата
14:24. 9 января 2019 Просмотров - 204 4 коммент. Опубликовал: brahman
Интересное интервью историка Розенталя к очередной годовщине "Кровавого воскресенья" с которого стартовала первая Русская революция.
Точка невозврата
Сегодня – очередная годовщина события, вошедшего в историю под названием "кровавое воскресенье". На мой взгляд, оно стало первой из двух крупнейших ошибок российских властей за все 300 с лишним лет существования романовской династии. Вторая и окончательно фатальная – втягивание страны в Первую мировую войну.
Расстрел мирного шествия с многочисленными жертвами сделал царский режим ненавистным, а революцию – неизбежной. Нынешние "постмонархисты" в качестве оправдания этого преступления обычно приводят такой аргумент: толпа могла смять оцепление, ворваться в Зимний дворец и устроить там погром. Но даже если бы это произошло (в чем я очень сильно сомневаюсь), ущерб для авторитета монархии был бы неизмеримо меньшим, чем от того, что случилось в реальности.
9 января 1905 года самодержавная власть в своем презрении и жестокости к собственному народу переступила грань безумия, сыграв тем тем самым на руку революционерам, террористам, да и вообще – всем своим врагам, как внешним, так и внутренним. В этом суждении я далеко не оригинален, подобные оценки случившемуся давали люди самых разных политических взглядов, от предводителя большевиков Ульянова-Ленина до белогвардейского лидера барона Врангеля.
А вот фрагмент из недавнего интервью известного историка-архивиста профессора Исаака Розенталя, посвященного "кровавому воскресенью", в котором даны ответы на ряд часто задаваемых вопросов.
Сыграли ли эсеры, меньшевики и большевики сколь-нибудь заметную роль в событиях 9 января 1905 года?
- Сразу уточню: до 9 января никаких контактов ни с социал-демократами, ни с эсерами Гапон не имел. До самого 9 января в своих проповедях он доказывал, что добиться удовлетворения своих нужд рабочие могут без участия в антиправительственных акциях и революционной борьбы. Идея составить петицию и вручить ее не имела никаких точек соприкосновения с тактикой революционных партий, которые поначалу стремились отговорить рабочих от участия в шествии. В этот момент они даже не пытались обсуждать пункты петиции.
Другое дело, что когда уговоры не возымели действия, представители революционных партий пытались принять участие в составлении петиции. Но рабочие, как правило, их выгоняли. Гапон лично отредактировал этот текст, и затем он обсуждался на предприятиях и в отделениях “Собрания русских фабрично-заводских рабочих”. Поэтому говорить, будто бы что-то было рабочим навязано – нельзя.
- Однако в петиции было требование созыва Учредительного собрания.
- Подписывавшие петицию рабочие не рассматривали Учредительное собрание как орган, призванный изменить основные принципы государственного устройства. Речь шла о том, чтобы созвать представителей народа, но никакую республику и даже конституционную монархию никто устанавливать не собирался. Здесь уместнее вспомнить славянофильский тезис: “Сила управления – царю, сила мнения – народу”.
Замученные произволом властей и предпринимателей, издевательствами и обманами рабочие выход из положения увидели в установлении канала непосредственного общения с царем. Для них царь олицетворял правду и справедливость, он не обидит и не оставит. Петицию рабочие воспринимали как документ, который должен способствовать устранению преграды между царем и трудовым народом. Этот мотив был ключевым.
- Содержание “челобитной” было заранее известно властям. Что в ней не устроило Николая II настолько, что он не остановился перед кровопролитием?
- Что дело идет к расправе, многие поняли еще накануне, когда город был наводнен войсками. Пытаясь предотвратить катастрофу, делегация интеллигенции с участием Максима Горького вечером 8 января сделала попытку встретиться с царем. Но Николай II от встречи уклонился. Аналогичным образом повел себя министр внутренних дел Петр Святополк-Мирский. Ничего не дало и обращение к Сергею Витте.
То, что шествие будет абсолютно мирным, ни для кого не было секретом. Однако Николай II относился с подозрением не только к общественным организациям, но и к любым массовым действиям. И хотя возглавленное Гапоном религиозное шествие нельзя квалифицировать как демонстрацию или манифестацию, сам факт массового “скопища” был воспринят царем как беспорядки. Ему было не важно, что рабочие шли к нему с семьями, неся хоругви, иконы и портреты самого Николая II. Главное – “беспорядки следует пресекать”.
- Шествие рабочих к Зимнему дворцу представляло для власти хоть какую-то угрозу? Ведь Зимний никто штурмовать не собирался.
- Никакой угрозы не было. Логика власти была проста: если шествие не разрешено, значит надо действовать методами устрашения. Дядя царя, великий князь Владимир Александрович, руководивший расправой над рабочими, прямо говорил, что "России будет полезно небольшое кровопускание".
- 9 января разошлись пути Гапона и Департамента полиции?
- 9 января их пути действительно разошлись. Гапон остался с рабочими. Вплоть до 9 января все шло по намеченному Гапоном сценарию. Согласно плану, утром колонны рабочих начали движение из разных концов Петербурга с целью достичь Дворцовой площади в два часа дня. Петицию нес сам Гапон, идя во главе колонны рабочих Нарвского района. Но ей, как и другим колоннам, путь преградили солдаты. На Дворцовую площадь смогла пройти меньшая часть участников шествия. Большинство же было расстреляно и рассеяно еще на окраинах. Та же участь постигла и рабочих, дошедших до Зимнего дворца.
- Какова была численность погибших и пострадавших?
- Согласно официальным данным, погибшими считались 96 человек, а ранеными 333 человека. Однако, если свести воедино сообщения и описания свидетелей, наблюдавших трагедию в разных местах столицы, то становится очевидным, что официальные данные совершенно недостоверны. По сведениям журналистов, суммарное число убитых и раненых колебалось в интервале от 4500 до 4900 человек. Но и эти данные не бесспорны, поскольку убитых хоронили тайно и сразу на четырех кладбищах.
Наконец, главное. Принято считать, что первая русская революция началась 9 января 1905 года. Однако само по себе шествие не являлось революционной акцией! Повторяю, те, кто шел к царю, вовсе не стремились его свергать. Расстрел рабочих – тоже еще не революция. Революция – действие не правительственное. Вместе с тем, революция началась именно потому, что произошел расстрел. Главным же итогом трагедии в столице стал перелом в умах, в массовом сознании. Произошло крушение веры в царя. И в этом смысле 8 и 9 января – дни из разных эпох.
https://vikond65.livejournal.com/855882.html – цинк
Трудно не согласится с автором. Революционная ситуация складывалась еще до "Кровавого воскресенья", но именно расстрел демонстрации в столице ускорил ее начало, причем проделано это было руками Николая II и его окружения, которое мягко говоря не учло последствий "небольшого кровопускания" для страны и для себя лично.
Еще на тему из прошлых публикаций.
Кровавое воскресенье – http://colonelcassad.livejournal.com/927081.html
Кровавое воскресенье в листовках большевиков – http://colonelcassad.livejournal.com/2560483.html
Первая русская революция в сатирических стихах – http://colonelcassad.livejournal.com/2826921.html
Озлобление во всех слоях общества страшное. Записка начальника петербургского охранного отделения о расстреле 9 января – http://colonelcassad.livejournal.com/1370023.html
Вся эта сволочь струсила и разбежалась – http://colonelcassad.livejournal.com/1370381.html
Неотложность обновления России на началах правды. Оправдания попа Гапона – http://colonelcassad.livejournal.com/1370274.html
Русская революционная открытка 1905-1907 – http://colonelcassad.livejournal.com/1371297.html
Окропили снежок красненьким… – http://carter38.livejournal.com/165166.html
Воспоминания о 9 января 20 лет спустя – http://istmat.info/files/uploads/54101/9_yanvarya._vospominaniya.pdf
Из петиции рабочих к царю – http://www.liveinternet.ru/community/4927701/post405786028/
Источник: colonelcassad.livejournal.com
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Власть “ступила” не только расстреляв народное шествие, надо было мочить всяческие партии, которые призывали к “свободе, равенству и братству”. Причем мочить – в смысле “ставить к стенке”. А вместе с ними и агентов влияния из правительства и родственников из сочувствующих.
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А как же неизвестные снайперы?
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Казакам только дай волю шашками помахать, они и начали рубить и топтать лошадями мирную демонстрацию.
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к сожалению да,казаки только отличаются от тупой толпы формой и шапкой ,а головы забиты ерундой-царь батюшка,церковь-отжившее стадо,подкармливаемое все теми же ,кто и Гиркина с Няшей родил и оплатил.Но их прибирают к рукам и те и другие за деньги им все равно ,где с шашкой ходить в галифе.