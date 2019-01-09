Кому мешает Беларусь «советская»

Источник: vitbich.org

В традиционном новогоднем обращении к белорусам Александр Григорьевич, кроме поздравлений и искренних пожеланий, перечислил грядущие в 2019 году юбилеи. Это и 75-я годовщина освобождения Беларуси от нацистской оккупации, 25-я годовщина принятия Конституции. Вспомнил президент и о грядущих Вторых европейских играх… Однако ни слова о том, что 1 января исполнилось 100 лет со дня создания БССР! Допускаю, это упущение службы протокола, организаторов съемки и составителей текста.



Минувший год был также богат на юбилеи. Знаковым событием явилось празднование столетнего юбилея (так и не ставшего государством) БНР – власти разрешили провести акцию-концерт возле Оперного театра, не только предоставив площадку, но и взяв большую часть расходов на организацию. При этом 100-летие Великой Октябрьской революции прошло, мягко говоря, скомкано… И вот теперь тишина вокруг столетнего юбилея БССР…

Немного истории

Белнацком (Белорусский национальный комиссариат) и Центральное бюро белорусской секции РКП(б) продвигали идею создания белорусского национального государства в январе 1918-го. Однако реализации этого проекта помешало наступление немецких войск.

Во время оккупации немецкими войсками наших земель появилось виртуальное образование БНР. Существовавшая лишь в головах небольшого числа националистов Белорусская Народная Республика, не имевшая ни поддержки населения, ни собственной армии, ни силовых ведомств, ни власти, ни управленческих механизмов, ни влияния, ни каких бы то ни было форм государственности, так и осталась непризнанной ни одним государством мира. Зато она претендовала на территории других государств, как например, на Витебщину, входившую тогда в состав РСФСР.

Не имевшая сил и средств, возможностей и политической самостоятельности, БНР так и не стала государством.

Но в декабре того же 1918-го, как только наша земля была освобождена от захватчиков, ЦК РКП(б) принял решение о создании Советской Социалистической Республики Белоруссия (ССРБ).

Прямое отношение к созданию белорусского государства имел Иосиф Виссарионович Сталин. 25 декабря Сталин обсудил вопрос о государственном устройстве Белоруссии с соответственными сотрудниками Белорусского национального комиссариата. Сталин дал чёткие указания Мясникову по вопросам организации БССР и КП(б) Белоруссии. На той конференции, которая состоялась в Смоленске в последний день 1918 года, была принята Резолюция о преобразовании белорусских территорий в БССР, а 1 января 1919-го года был опубликован Манифест, провозгласивший создание ССРБ. Эту дату и принято считать днём основания белорусского государства.

Не могу не упомянуть ещё один эпизод, связанный с Витебщиной. Сразу после провозглашения ССРБ, Витебский комитет РКП(б) выступил с категорическим несогласием включения Витебщины в состав Белоруссии. И уже через две недели, 16 января 1919 года, Витебскую, Могилевскую и Смоленскую губернии вновь вернули в состав РСФСР.

Можно предположить, что у скрытых и явных националистов, находящихся на разных уровнях власти, нелюбовь к советскому прошлому связана именно с причастностью Сталина к созданию БССР.

Напомню, Александр Григорьевич неоднократно упоминал имя Сталина в уважительном ключе.

Так, например, наш президент заявил в 2003 году: «Перестаньте клеймить руководителей тех времен, начиная от руководителя главного нашего Сталина!»

«У меня, конечно, несколько своя оценка, нежели в российском обществе, Сталина и Ленина. Но, по меньшей мере, так к ним относиться, не должны. Это наши были руководители. Ленин создал государство, Сталин его укрепил», – высказался Александр Лукашенко на пресс-конференции для российских региональных СМИ в Минске. «Я далеко отстал от Владимира Ильича и Иосифа Виссарионовича. Мне до них ещё топать и топать»…

В первые годы советской власти народный комиссар по делам национальностей товарищ Сталин способствовал проведению белорусизации. Количество школ с преподаванием на белорусском языке составило 92%.

В 1924 и 1926 годах, когда Иосиф Виссарионович уже занимал пост Генерального секретаря, Советской Белоруссии были переданы земли РСФСР: Витебская, Могилевская и Гомельская губернии.

Несмотря на активное сопротивление витебских и гомельских коммунистов, БССР приросла огромной территорией, увеличившись более чем в два раза. Численность населения возросла с 1,6 до 5 миллионов человек.

«Дзякую Сталiну – мiламу, роднаму» – с воодушевлением писал белорусский классик Янка Купала.

С советским патриотическим пафосом вторил ему и другой литератор, основоположник новой белорусской литературы Константин Мицкевич, он же поэт Якуб Колас. «Павадыр наш, добры генiй!» – славословит он Вождя народов. – «Сiмвал шчасця будзе – Сталiн».

Теперь о праздновании 100-летия БССР, которое… так и не состоялось…

Ранее Александр Лукашенко неоднократно заявлял, что белорусская государственность начинается от БССР. И вот, приходится констатировать, что на государственном уровне празднования векового юбилея… не произошло. Нет ни концертов, ни мероприятий, ни обобщающего республиканского торжественного собрания с участием главы государства…

Почему так вышло? Неужели из-за недавней эпопеи с нефтегазовыми разночтениями с руководством России? Или это принципиальное решение отказа от советского прошлого? Имеется ли этому какое-либо объяснение?

В советском прошлом было много всего – и выдающегося, и героического, и неприглядного, и трагического. Но это наше прошлое, наша история. И это необходимо защищать, потому что современная Беларусь является закономерным продолжением советского проекта.

Именно в советский период произошло становление национального государства. Был заложен тот фундамент, на котором высится нынешняя Республика Беларусь.

В советский период, когда страну возглавляли исключительно белорусы, была создана национальная Академия наук, оперные театры, университеты, архивы, школы, детсады, библиотеки, филармонии. Развивалась национальная культура, литература. Национальные белорусские писатели издавались немыслимыми тиражами. Советский строй не только сохранил национальные традиции, но и создал условия для их мощного развития.

И вот спустя 28 лет независимости мы наблюдаем крайне неприглядную картину вымарывания нашего великого прошлого…

Эльвира Мирсалимова

Источник: nstarikov.ru