Главный союзник белорусских националистов — Запад. Но есть ещё один

Источник: eadaily.com

Чем дольше я слежу за белорусскими реалиями, тем больше убеждаюсь, что у местечковых националистов в РБ есть два внешних союзника — Запад и… «элита» Российской Федерации. Да-да, той самой РФ, которую каждый день пинают свядомые СМИ. Что будет с журналистом, который критикует политику США и ЕС? Он попадёт в санкционный список. Что произойдёт с пропагандистом-русофобом? Россия — щедрая душа — даст ему много денег.



В этом плане показательна история супругов Малишевских. Виктор Малишевский был заместителем редактора белорусского филиала «Комсомольской правды» десять лет (1996−2006 гг.), а в 2016 году стал главным редактором «Еўрарадыё» — прозападного антирусского радио, которое базируется в Варшаве и получает финансирование от США. Изначально (с 2006 года) «Еўрарадыё» возглавляла Юлия Слуцкая, которая до этого — барабанная дробь — была главой редакции «Комсомольской правды в Белоруссии». Сегодня пана Малишевского часто приглашает в качестве эксперта на радио «Sputnik Беларусь», которое должно продвигать российскую «мягкую силу» в РБ.

Галина Малишевская, жена Виктора, руководила «Комсомолкой» в 2008—2016 гг. При ней, равно как и при муже, белорусский филиал «КП» был русофобским агитлистком, где изо всех щелей лезла самостийная пропаганда: писались статьи о том, что «война 1812 года — это гражданская война для белорусов», «Тадеуш Костюшко и Винцент Калиновский — национальные герои Беларуси», о России — либо плохо, либо никак. Сейчас Галина берёт интервью для прозападного информагентства БелаПАН. Разумеется, после её ухода контент «Комсомольской правды в Белоруссии» нисколько не изменился.

Ещё один «свядомый» хлопец, отлично живущий на московских харчах — Павел Данейко. Недавно он стал независимым директором в «Белгазпромбанке», 99,3% акций которого принадлежит «Газпрому». Дайнеко — один из основателей прозападной Объединенной гражданской партии (ОГП, не путать с ОПГ) и один из организаторов «Марша свободы» в Минске 17 октября 1999 году. «Марш свободы» — несанкционированное шествие белорусских националистов, вылившееся в жесткие столкновения его участников с ОМОНом. Тогда под флагами ОГП демонстранты жгли российские триколоры и проект договора о создании Союзного государства России и Белоруссии. В начале 2000-х Данейко «отошёл от политики», хотя членом Политсовета ОГП был вплоть до 2007 года. В награду за свою антироссийскую деятельность он получил должность ректора Moscow Business School, а теперь вот — высокий пост в банке «Газпрома».

«Марш свободы» в Минске, 1999 год

Знает руководство российского «национального достояния», что за люди работают у него в Белоруссии? Думаю, что знает, поскольку «Белгазпромбанк» как только может выпячивает свою «свядомасць». Так, в 2014 году банк организовал выставку «Десять веков искусства Беларуси», где в качестве белорусского культурного наследия были представлены работы польских и еврейских художников: Фердинанда Рущица, Хаима Сутина, Марка Шагала и других. На открытии выставки председатель правления «Белгазпромбанка» Виктор Бабарико, аки заправский змагар, продекламировал: «Пока в Беларуси будет идея и мысль, которая может объединить нас таких разных, с разными художественными вкусами, политическими пристрастиями, возрастом и отношениями, до тех пор была, есть и будет наша бел-чырвона-белая синеокая Беларусь. Жыве Беларусь!»

За этот пламенный спич прозападное русофобское издание «Наша нива» присвоило пану Бабарико звание «Меценат года», и теперь оно не устаёт подчёркивать, что «„Белгазпромбанк« много занимается меценатством белорусской культуры и отдельных культурных деятелей». Кстати, недавно «Наша нива» опубликовала статью с предложением для рекламодателей (что-то вроде «10 причин, зачем вам размещать рекламу у нас на сайте»), и там приводится список компаний, с которыми они уже сотрудничают. В этот список, само собой, вошёл «Белгазпромбанк», а также там оказались ещё три российские компании: МТС, «Авиасейлс.ру» и «Альфа-Банк».



«Альфа-Банк», помимо партнёрства с «Нашей нивой», отметился тем, что снял рекламный ролик с участием группы BRUTTO, которая написала гимн «евромайдана» про «воинов света» и выражала поддержку украинским боевикам, залившим кровью Донбасс. Главный герой ролика — Виталий Гурков, этот персонаж не стесняется носить футболку с польским крылатым гусаром, повергающим «расейскага» стрельца, и при этом получать деньги у ненавистных ему «расейцаў».

Как видим, складывается любопытная ситуация: российские толстосумы дают деньги «свядомым хлопцам и дзяўчынам», которые ненавидят Россию и великороссов. Удивительное дело, скажете вы? Ничего удивительного, это давняя российская традиция, отвечу я.

В мемуарах генерал-губернатора Северо-Западного края Михаила Николаевича Муравьёва-Виленского, усмирителя польского мятежа 1863 года, рассказывается весьма актуальная для сегодняшнего дня история гродненского шляхтича Старжинского, который ещё в середине позапрошлого столетия мастерски дурил головы высокопоставленным москалям.

«Старжинский был одним из самых замечательных лиц польской пропаганды и мятежа, — пишет М.Н. Муравьёв-Виленский. — Он уже прежде сего был за участие в политических заговорах сослан на Кавказ, где и служил рядовым. В 1856 году был прощён и вместе с другими возвращён на родину, избран гродненским уездным предводителем дворянства и исправлял с 1861 года должность губернского. Он умел вкрасться в ближайшее знакомство с главными нашими властями в Петербурге и, вместе с тем, имел тайные сношения со всеми революционными заграничными агентами и особенно с варшавскими… Будучи протежирован министром внутренних дел Валуевым, он представлял ему проекты о восстановлении Литвы (имеется в виду территория бывшего Великого княжества Литовского, включавшего всю Белоруссию. — Прим. К. А.-М.), отдельной от России, но соединённой с Польшей, уверяя, что этим одним можно усмирить продолжающееся более трёх лет революционное волнение в крае. Покровительствуемый… лицами, которые, по несчастию, признавали тогда, как и ныне ещё, весь Западный край не русским, но искони будто бы польским, Старжинский был представлен Государю. Ему даже отведена была квартира во дворце в Царском Селе, и он не однажды был у Государя, прочитывая ему свои проекты. Зимою же 1862 года он был даже приглашён сопровождать Государя в Москву, где находился во всё время пребывания там Его Величества, стараясь всеми мерами доказать, что надо смирить поляков кротостью, милостью и восстановлением границ 1772 года».

В 1863 году поляки, смиряемые кротостью и милостью российского правительства, решили с оружием в руках добиваться восстановления границ 1772 года (для Белой Руси это означало возвращение в состав польского государства и тотальное ополячивание). Пан Старжинский, любимец петербургской элиты, поддержал польский мятеж, отправив своим бывшим благодетелям — министру внутренних дел и Государю — «дерзкие письма». Арестовали Старжинского только по приказу М.Н. Муравьёва-Виленского, который и подавил польский «евромайдан» 1863 года, стоивший жизни тысячам белорусов, великорусов и малорусов.

К сожалению, нет никаких оснований полагать, что российская элита учится на ошибках своих предшественников. Сегодня, как и полтора века назад, российский бомонд только и делает, что помогает полякам прибрать к рукам Белую Русь. Остаётся лишь надеяться, что новый посол России в Белоруссии Михаил Бабич по своим взглядам и решимости будет хоть чуть-чуть похож на своего тёзку Муравьёва-Виленского.

Кирилл Аверьянов-Минский



Источник: nstarikov.ru