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Физик Томас Парнелл решил доказать всем, что смола – это не твердое вещество, а жидкость

12:46. 9 января 2019 Просмотров - 145 Нет комментариев Опубликовал:


Физик Томас Парнелл решил доказать всем, что смола – это не твердое вещество, а жидкость, молекулы которой перемещаются очень медленно. В 1927 году стартовал эксперимент: ученый поместил расплавленную смолу в конус, а через три года после этого, когда смола приняла форму стакана, снизу сделал надрез. Таким образом получилась воронка. Об этом сообщает портал “Новости Планеты”.

Как известно, при взаимодействии с воздухом смола затвердевает. Чтобы материал вновь не стал камнем, Парнелл поместил воронку под стеклянный купол и выкачал оттуда воздух.


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Уже в 1935 году упала первая капля «жидкости», вторая капля соприкоснулась с нижней чашкой в 1947 году. Вскоре физик скончался, однако его дело продолжили последователи. Ожидается, что третья капля упадет в 2028 году.

Стоит отметить, что Томас Парнелл при жизни доказал свою теорию. Смола плотнее воды в 230 млрд. раз, выяснил ученый. Сегодня данный материал широко используется для прокладки дорог, заделывания трещин в кровле и в строительстве. Смола быстро плавится при взаимодействии с разными растворителями. Она может иметь как природное происхождение, так и искусственное.

Источник: nashaplaneta.su

Метки: гипотезы и версии
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