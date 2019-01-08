Тайный сговор

Политологам известно, что союз России и Германии для Англии и США намного страшнее союза России и Китая и вообще любой другой геополитической схемы. Сергей Кургинян приводил в пример свою встречу с советником Буша-старшего, где тот сказал, что союза Германии и России не будет никогда, так как это означает ядерную войну в Европе.

Понятно, что развяжут её США, а не Германия и Россия. США будут воевать с Россией за Германию. И вообще за всю Европу. Именно на этом основании Кургинян делает вывод, что Европа никогда не примет полноценного союза с Россией, просто ради собственного выживания и риска быть уничтоженной американским оружием. И этот вывод неопровержим.

Боле того, становится понятна стратегия постоянно стремящейся в Европу России. Эта стратегия основана далеко не только на стремлениях отдельных членов нашей элиты перебраться на Запад и стать его частью. Есть и другая часть - понимающая, что это не возможно, но всё равно рвущаяся в Европу. Зачем? Из соображений уже военной стратегии - занять угрожающий плацдарм. Эта стратегия имеет намного более широкие основания. Это осознание того факта, что Россия может успешно вести локальные войны, но не может так же успешно противостоять объединённому Западу - по причине того, что наша экономика находится на пятом-седьмом месте в мире, а не в первой тройке или пятёрке.

Причём это соотношение не меняется от времён давней Крымской войны до нынешней кампании в Сирии. Это прекрасно понимал Сталин, это понимали все руководители СССР после него, это понимают нынешние руководители России. Именно по этим критериям были созданы НАТО и ОВД - Организация стран Варшавского договора, советский военный блок, уравновешивающий НАТО, но не превосходящий его.

Единственным спасением для англо-саксонского господства в Европе является организация перманентной войны между крупнейшими континентальными европейскими странами. Первая и Вторая мировые войны - это две горячих стадии единой Большой непрерывной войны объединённого Запада против России, начавшейся с Крымской войны и продолжающейся по сей день. Ибо перерывы между активными стадиями используются для накопления сил в следующих стадиях. Но не являются миром.

Понимая, что единственным условием выживания Германии и Франции после двух горячих стадий мировой войны Запада против России является избегание статуса театра военных действий, Европа присоединяется к победителю на правах побеждённого вассала. Спасается она тем, что безусловно разделяет конфронтационную парадигму Британии и США в отношении России и участвует во всех враждебных акциях - в обмен на неучастие в горячей стадии войны. И по мере того, как Германия и Франция становятся стержнем военной системы США в Европе, они начинают тайно осуществлять большие торговые проекты с Россией, которые были бы не возможны, не поддержи они конфронтацию англо-саксонского мира и России в целом.

Германия согласилась стать стержневой частью системы господства США в Европе и все годы существования СССР с одной стороны тянула оттуда нефте-и газопроводы, а с другой стороны активно участвовала в создании всех антисоветских проектов, от поддержки бандеровщины в Советской Украине до превращения в комплексный центр подрывной деятельности. Этим занимались бывшие гитлеровские специалисты, которые стояли у основ создания спецслужб ФРГ, находящихся под полным контролем спецслужб США. В это были втянуты две волны эмиграции из СССР. Да, все канцлеры знают, что стенограммы прослушки их разговоров ложатся на стол президентов США. И их это устраивает - они демонстрируют отсутствие тайных целей, намерений выхода из-под контроля.

Такое послушание во второстепенном позволяет упрямиться в главном. Сейчас в Европе нет более горячего сторонника санкций против России по украинском вопросу, чем Германия. И Меркель получает от немцев массу упрёков в нечестности такой позиции, так как Россия не препятствовала объединению Германии. Но Германия разменивает риторику на дело - осуждая Россию и демонстрируя отстранённость от неё, Германия выводит из-под удара проекты стратегических газопроводов, переводя их из темы создания основ для выхода из подчинения Штатам в вопрос обычной коммерческой выгоды нескольких крупных компаний. Германия вовсе не готовится спилить сук под США и объединить свои технологии с ресурсами России - и тем самым стать полем ядерного апокалипсиса. Нет, это просто такой бизнес, конкурентная борьба немецких и американских газовых корпораций.

Переведя глобальный конфликт Европы и США на уровень на несколько порядков ниже, Германия защитила свой проект постепенного превращения себя в суверенный центр силы и одержала промежуточную победу над своим победителем. Германия не позволяет навязать трактовку газопроводов как политической проблемы, настаивая на трактовке сугубо коммерческой. При этом даже усиливая антироссийскую риторику.

Таким образом, между Россией и Германией возник тайный сговор, где они на людях имитируют борьбу, а на деле помогают друг другу ни много ни мало свалить глобальное господство США или существенно его ограничить - пока нет сил на большее. Причём ни у России, ни у Германии нет цели уничтожить США в принципе. У них есть цель усилиться самим. То, что это автоматически опускает США, является побочным эффектом, а не целью всей стратегии тайного взаимодействия.

Германия заняла возмущающую русских и немцев позицию поддержки отторжения России от Украины и участия в оккупации последней. Зачем она это делает? Создаётся впечатление, что у Германии есть свои виды на Украину и она стремится включить её в свою сферу влияния. Да, это стремление существует, но для чего это Германии нужно? Ведь Украина не в состоянии быть рынком сбыта немецкой продукции, и как объект немецких инвестиций Украина Германии тоже не интересна. То есть Украина не объект экспансии немецкого капитала. Тогда зачем Германии контроль порта в Мариуполе и правительства в Киеве?

Германия стремится нарастить количество точек влияния на Россию лишь в целях сохранения своих позиций в газовом вопросе. Германии интересна украинская труба в качестве противовеса слишком усиливающемуся Газпрому. Ведь Россия прорвалась - с согласия пустившей её Германии - в Европу по двум главным для США направлениям - по югу на Чёрном море и по северу на Балтике. Там, где планировалось Россию от Европы отрезать.

Россия обняла Европу двумя руками и Европа не только не уклоняется от таких объятий, но и сама, так сказать, отпирает для них окна и двери - на словах, разумеется, крича, что она - дама замужняя за США и никаких побочных отношений и в мыслях не допускает. Главное, чтобы этот крик всё время слышал американский муж.

Он и слышит, не веря ни одному слову, однако сделать ничего не может. Понимает, что его обводят вокруг пальца, говорит об этом, но Европа всё отрицает и в доказательства приводит свои грозные заявления. Тем самым позволяя России делать такие подарки, которые делают Европу не просто более богатой. но и более независимой. Отвергнуть такое предложение Европа не хочет ни за что, даже ценой скандала на кухне.

Вашингтон, Лондон, Варшава, Киев и Прибалтика прекрасно понимают, что они становятся свидетелями германского европейского спектакля, когда поднявшаяся на русском газе Германия, сговорившись с Францией, завтра начнёт совсем другие разговоры и действия. В этой схеме все нынешние вассалы США в Европе окажутся проигравшими ставку размером в жизнь. Германия не раз показывала, кем она считает поляков, украинцев и прибалтов. И когда у неё прибудет сил, она снова это им покажет. Мало им вовсе не покажется.

Самая страшная причина для негодования у Польши, Англии и нынешней Украины состоит в том, что они понимают - Россия играет Германией как куклой, насаженной на руку. Сцепившись в США и миром их политической прислуги, Россия выигрывает время, терпя мелкие пощёчины ради главного - приближении момента, когда она вцепится зубами в англо-саксонскую глотку и разорвёт её. И самое обидное, что зубы эти будут не русскими, а немецкими.

Но американо-британским лимитрофам от этого ещё страшнее. Как беспощадны бывают немцы, они помнят генетической памятью. Немецкая овчарка выведена не для охоты на волков, а для охраны концлагерей. И один из них был построен на польской земле и наполнен в том числе и поляками. Когда немцы напомнят полякам, прибалтам и бандеровцам все годы терпения их гадостей немецкому проекту, никакие мольбы о пощаде не помогут. Поднятые русским газом немцы просто не заметят нынешних американских шавок. Когда закончатся дотации ЕС, немцы заговорят с Польшей на другом языке.

Надо сказать, что немцы всегда крайне презрительно относились к полякам, что те знали и не могли Германии простить. Франция же и вовсе считает варварами всех, кто находится восточнее Аахена, города на границе Германии и Франции. Если французы ещё как-то иронично принимают западных немцев, отказывая им в европейской утончённости, то Восточной Европы, начиная с границы бывшей ГДР, для Франции просто не существует. Как бы толерантно политики ни говорили вслух, но многовековые установки находятся в их подсознании в виде коллективного бессознательного и влияют на принимаемые решения.

Таким образом, Россия и Германия - это такие современные Монтекки и Капулетти Европы, которые днём на словах участвуют в семейных распрях, а ночью проводят тайные свидания и строят планы на совместное будущее. Это будет не общая семья, нет, ценности останутся разными, тут будут "дружить домами", торговыми домами, если более конкретно, но этот "брак по расчёту" перевесит по прочности многие браки по любви ( бывшие "братушки") или браки по принуждению (неравный брак Германии и США). У Германии и России нет никаких иррациональных эмоций. Слишком много их альянс даёт каждой стороне, чтобы можно было от него отказаться.

Таким образом, антироссийская публичная риторика Германии - это отвлекающий манёвр, цель которого на 70% успокоить США относительно их главных страхов в стиле "Дорогой, я тебе сейчас всё объясню, это совсем не то, что ты подумал!", и на 30% выторговать у России один независимый от неё канал получения российского же газа - "Извини, но у меня есть ещё один поклонник". И опять же успокоить Главного Американского Мужа относительно его планов в отношении России.

Вся несчастность Германии в том, что вся её игра шита белыми нитками и всем понятна. Это делает её уязвимой. И только настойчивость России оставляет Германии надежду на получение желаемого европейского статуса состоятельной и независимой гранд-дамы, а не американской девушки по вызову. Россия поможет Германии выкупиться из американского плена. Пока Россия напирает, Германия держится. Обе страны терпят.

Но газопроводы строятся и терпеть остаётся всё меньше. После запуска обоих Потоков мир увидит совершенно иную ситуацию в Европе. Когда уже бывший американский муж со своим СПГ стучится в германскую дверь с просьбой впустить, а на пороге возникает огромный мужик и с русским акцентом спрашивает: "А это кто тут припёрся?", на что получит ответ: "А, это мой бывший, никак не уймётся после развода. Не выбрасывай его на улицу, пусть пойдёт на кухню, там его покормят".

Разумеется, Америка останется в силах разрушить Европейский дом силой. Но чем позднее она за это примется, тем дороже для неё это обернётся и тем меньше будет реальных шансов для реализации того, о чём когда-то говорил советник Буша-старшего Сергею Кургиняну на тему повода для ядерной войны в Европе. Через 30 лет противопоставить стремлению Китая в Европу при связующей роли России плюс российский газ будет уже нечего.

Возникнет зеркальная ситуация - когда уже не США будет устраивать провокации Европе, а Европа будет устраивать провокации США, толкая их на грубость, после чего Европа спокойно сможет "паковать чемоданы", отдаляясь от структур США при всеобщей поддержке бизнеса и населения. Все необходимые приготовления к тому времени будут уже закончены. Начавшись с газопроводов, всё кончится разделением американских и европейских военных и расчётно-финансовых систем.

Всё это стало возможным только благодаря России. Так Россия вернёт исторический должок США за СССР. Штаты всё прекрасно понимают и видят, куда идёт дело. И так как мир катится именно в эту сторону, то неприязнь США к России будет только нарастать. Но тут уж ничего не поделаешь. Придётся нам как-то с этим жить. А как жить Штатам с такой психотравмой - это тема, которую без хорошего психолога не распутать. В России есть один такой - Шойгу фамилия. "Авангардами" и "Посейдонами" лечит. Говорят, помогает. Хорошо успокаивает. Иногда навсегда - по желанию пациента. Так что эксперты правы, когда говорят, что в Европе российскому газу нет альтернативы. Действительно нет. Главное, привыкнуть к этой мысли и не нервничать. Нервные клетки не восстанавливаются.

Источник: zavtra.ru