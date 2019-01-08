Самый большой и бесполезный танк на вооружении Гитлера

В первой половине XX века конструкторы и генералы разных стран и армий были буквально одержимы идеей создания больших танков. Однако, за все прошедшее время никому так и не удалось создать огромный и при этом хорошо защищенный так. Что неуклюжий Царь-танк Николая II, что французский исполин FCM 1A – все эти и многие другие подобные проекты оказались пустой тратой ресурсов. Сегодня же речь пойдет о немецкой боевой машине «Maus», которой так и не нашлось места на поле боя.

«Мамонт» в поле

Попытка создать огромный танк.

В конце 1941 года на одном из совещаний конструкторов и командующих войск Адольф Гитлер лично настоял на необходимости создания передового сверхтяжелого танка. Приказ о непосредственном начале разработки такой машины глава нацистов отдал в июле 1942 года. Гитлер хотел видеть в рядах танковых кулаков неуязвимую для артиллерийского огня машину смерти и разрушения. Лобовая броня должна была иметь толщину не менее 200 мм, а боковая не менее 180 мм.

Проект получил название «Mammut» (Мамонт). Согласно задумке, у него должны было быть два орудия на башне. Доктор Фердинанд Порше взялся за этот проект с энтузиазмом. Завершена инициатива по созданию сверхтяжелого танка была в 1944 году. Причем, Фердинанд Порше обманул сотрудников СС, который курировали создание машины, и поставил на «Мамонта» другой двигатель ценником в 125 тысяч марок, не предусмотренный изначальной конструкцией.

Танк в музее, наши дни.

Испытания танка начались при этом еще в 1943 году. «Мамонт» произвел сильное впечатление на Гитлера. Фотографировать новинку на испытаниях было запрещено, однако протокол, судя по всему, никто особо не соблюдал. Тогда же боевая машина получила индекс Typ 205/I или Pz.Kpfw. Maus V1. По одной из версий, рабочие в шутку написали на опытном образце слово «Мышонок» (Maus) и нарисовали рядом грызуна. В итоге было решено сменить название.

А Гудериан, против!

Гейнц Гудеариан раскритиковал танк.

Гейнц Вильгельм Гудериан – личность действительно значимая не только для Германии времен Второй мировой войны, но и для всей военной истории человечества. Не будет преувеличением сказать, что во многом именно благодаря ему танковые войска сложились как отдельный род окончательно. Именно он сделал огромный вклад в развитие идей моторизированной войны, за что в свое время получил прозвище «Быстроходный Гейнц». Стоит-ли вообще говорить о том, что отец-основатель танковых войск Германии в танках понимал и разбирался?

Пускай Гудериан остается личностью неоднозначной, однако здесь важно другое. Новый Pz.Kpfw. Maus V1 ему совсем не нравился. Еще до выхода на поле боя «Мышонок» нажил себе много врагов среди немецких командующих. Жесточайшая критика машины шла от самого Гудериана, который на тот момент занимал должность инспектора танковых войск.

Машина вышла сказочно дорогой.

Генерал-полковнику не нравилась форма башни, которая способствовала рикошету снарядов прямо в моторный отсек, у «Мыши» не было в принципе противопехотных пулеметов, медленность поворота башни с орудием. Также не нравились ему предложения поставить на танк еще и зенитное оружие.

Но больше всего Гудериана смущало количество ресурсов, которые «пожирал» Pz.Kpfw. Maus V1. Только расход топлива составлял 350 литров на 10 км! Для создания машины требовалось огромное число металлов, в том числе и весьма дорогих. На дворе был 1943 год. Командование Германии прекрасно понимало, что ситуация складывается не в их пользу и перспектива поражения становиться все более явной. Ресурсы страны таяли, а бюрократы и верховный главнокомандующий «игрались» дорогими безделушками. Несмотря на все, генералу удалось переубедить комиссию и отказаться от идеи выпускать 141 Pz.Kpfw. Maus V1 разом. Делать было решено по 5 в месяц.

Битва, которая не началась

В итоге танк подорвали сами немцы.

Шли последние месяцы войны. Поражение Германии было очевидно. На этот момент немцам удалось построить всего два Pz.Kpfw. Maus V1, при этом к реальным боевым действиям был готов всего один. Единственный боеспособный танк отправили на охрану штаба в район Цоссена. Повоевать ему так и не удалось. В ходе успешной ночной атаки с 21 на 22 апреля 1945 года красноармейцы взяли гигантскую машину в качестве трофея. Однако захватить в плен немецких командиров не удалось.

Машину захватили красноармейцы.

Значительная их часть все-таки смогла эвакуироваться, менее удачливых, по воспоминаниям фронтовика Василия Архипова, расстреливали сами бойцы СС, чтобы те не попали в советский плен. Похожая участь ждала и Pz.Kpfw. Maus V1. Спасающийся бегством от советских солдат экипаж принял решение подорвать танк. Когда бой стих, красноармейцы еще долго рассматривали и шутили над сгоревшим 188-тонным исполином, застывшим на перекрестке дорог.