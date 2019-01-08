Первый советский вертолёт создали задолго до Сикорского

Существует ошибочное мнение, что первый советский вертолет был изобретен авиаконструктором Игорем Сикорским в 1939 году, но это не совсем так. Первым функциональным образцом стал экспериментальный аппарат Алексея Черемухина ЦАГИ 1-ЭА, совершивший первый полет еще в далеком 1930 году. К сожалению, из-за того что разработка велась в строгой секретности, о вертолете долгое время никто не знал.

История создания легенды

С самого детства Черемухин интересовался авиацией. Тогда же он поставил себе задачу, во что бы то ни стало построить собственный самолет. В начале Первой мировой войны Черемухин служил в авиационном отряде, а в 1915 году перевелся в Императорскую авиационную школу. Там юноша познакомился с не менее легендарным авиаконструктором Туполевым, с которым в дальнейшем продолжил тесное сотрудничество.

22-летний прапорщик Алексей Черемухин (слева)| Фото: ria1914.info.

В 1916 году молодой инженер получает звание военного летчика, и до конца войны совершает более сотни боевых вылетов. После окончания войны Черемухин возвращается в столицу и с первых же дней основания института ЦАГИ начинает работать там вместе с профессором Н.Е. Жуковским и его известными учениками. Черемухин внес существенный вклад в развитие аэрогидродинамического института и сегодня является его почетным студентом и сотрудником.

Модель вертолета ЦАГИ-1-ЭА в масштабе 1:72| Фото: Форум DWG.RU.

В 1925 году в ЦАГИ был основан отдел, специализирующийся на разработке автожиров и геликоптеров. Двумя годами позже отдел возглавил Черемухин. Вместе с ним над проектом трудились многие известные инженеры того времени. Работа над экспериментальным аппаратом ЦАГИ 1-ЭА велась на протяжении трех лет. За этот период был создан целый ряд революционных разработок: четырехлопастной несущий винт, муфты свободного хода, сложная трансмиссия, которые в последующем были задействованы в вертолете.

Схема вертолета| Фото: Альтернативная История.

По сведениям Novate.ru, на ЦАГИ 1-ЭА было установлено два двигателя общей мощностью 240 л.с., а диаметр лопастей равнялся одиннадцати метрам. Общая масса аппарата составила 980 килограмм, а скорость полета ограничивалась 30 км/ч, что в то время было запредельным показателем.

Испытания вертолета и рекорд полета

В июле 1930 года работа над ЦАГИ 1-ЭА была завершена. Пора было приступать к испытаниям. Черемухин решил не рисковать и пока не транспортировать вертолет на аэродром. Первый тестовый запуск решили сделать прямо в здании ЦАГИ: Черемухин был уверен, что вертолет не взлетит с первого раза и его придется модифицировать. Для тестового запуска приготовили набор пожарного инвентаря, а пилотом-испытателем выступил сам Черемухин. К удивлению всех присутствующих вертолет не только завелся, но и успешно оторвался от земли на несколько метров.

Вертолет Алексея Черемухина на испытаниях| Фото: rostec.ru.

Разработчики решили не медлить и уже на следующий день перевезли ЦАГИ 1-ЭА на Ухтомский аэродром. Испытания прошли успешно. За штурвалом снова был Черемухин. Тогда вертолет поднялся на высоту 30 метров, пролетел пару километров и совершил успешную посадку. Вплоть до 1934 года проходили регулярные полеты на ЦАГИ 1-ЭА, после которых вертолет постоянно усовершенствовался. 1 августа 1932 года Черемухину удалось поднять вертолет на рекордную высоту в 160 метров, а спустя две недели был поставлен абсолютный рекорд в 605 метров, который не могли побить еще долгие годы. К сведению, в то время официально зарегистрированный рекорд высоты полета в 18 метров принадлежал итальянскому вертолету Асканио, действовавший вплоть до 1936 года.

К сожалению, революционной разработке Черемухина и его команды так и не суждено было выйти за рамки экспериментальной модели. О ЦАГИ 1-ЭА известно не так уж много. О вертолете и его создателе был снят лишь один документальный фильм, который содержит реальные кадры полета.