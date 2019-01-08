Надзор за тройками НКВД оказался неудовлетворительным
20:07. 8 января 2019 Просмотров - 145 Один комментарий Опубликовал: brahman
Еще один примечательный документ http://istmat.info/files/uploads/60508/garf_r-8131.37.106_protokol_soveshchaniya_v_prokurature_10.02.38.pdf за авторством Вышинского (последний сборник документов на "Исторических материалах" по убийству Кирова и репрессиям 1937-1938 прекрасен).
Генеральный прокурор СССР отмечает, что Горьковская прокуратура, которая должна была надзирать за деятельностью троек УНКВД в 1937 году свою работу полностью провалила (так сказать разрушает миф номер раз – "тройки НКВД были созданы абсолютно бесконтрольными").
Работа прокуратуры Горьковской области по надзору над местными тройками НКВД признана безобразной (миф номер два "тройки не ошибались"). Фактически констатируется провал надзорного органа, который должен был следить за тем, чтобы при вынесении приговоров тройками НКВД не нарушался закон.
Всем прокурорам областей СССР отправлено указание (на основе опыта пересмотра дел Горьковской прокуратурой) подвергнуть пересмотру дела проходившие через тройки УНКВД за вторую половину 1937-го года (миф номер три – "признание ошибок в ходе репрессий первым сделал Хрущев").
Сам же документ из цикла "И тут на верху поняли, что что-то пошло не так и с этим надо что-то делать…"
Вот примерно такие документы и лежали в основе сворачивания массовых политических репрессий (причем в данном случае документ был написан еще до того, как Берия стал наркомом), когда вкупе с ликвидацией реальных врагов народа вскрылись и серьезные злоупотребления со стороны НКВД, не говоря уже о обычных гражданах писавших доносы, в том числе и в корыстных целях, используя несовершенство системы.
Можно отметить, что вопреки мифу о том, что Вышинский всячески раскручивал маховик огульных репрессий, документы наоборот показывают, что Вышинский в 1936-1938 годах неоднократно обращал внимание вышестоящего руководства на нарушения социалистической законности в ходе репрессий, требовал пересматривать дела (чем повлиял на судьбы очень многих людей, чьи дела были пересмотрены в 1938-1941 годах) и усиления контроля прокуратуры над НКВД, чтобы устранить массовые нарушения законности. На практике это было реализовано уже после ареста Ежова и прихода Лаврентия Берия на пост наркома, при котором начался массовый пересмотр дел 1937 года с отделением агнцев от козлищ.
Источник: colonelcassad.livejournal.com
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Давайте вспомним, что тема “репрессий” актуальна для
30-х годов, когда от революции прошло-то всего ~20 лет!
Когда до упокоения недругов было еще оччень далеко.
Шла война нового, которое делалось руками и головами
“серых”, не дипломированных работяг, крестьян от сохи и
в серых, буквально, шинелях, и их заклятых старых врагов.
Как же тут не быть перегибам и просто злыдням.
Особенно контрастно смотрятся смертоубийства, перегибы и
просто злыдни свежих 90-х годков и следующих 18 лет,
творимые дипломированными правителями и народными слугами
и даже остепененными учеными и академиками.
Каждый день и весь день СМИ нам дают наглядные примеры.
Главное – под надзором Третьей власти – неподкупных судей,
всесильной прокуратуры и всевидящих следаков.
Так в чем смысл “обсасывать” малознакомые “прелести”
80 (~~)- летней давности и закрывать глаза на нынешние
пакости, буквально жгущие и поедающие наши внутренности ?
Тем более, что примера, похожего на протокол вышинского,
никто из чайко – устиновых нам не явил.
J UDOV