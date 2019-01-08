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Как победить вселенское зло

19:25. 8 января 2019 Просмотров - 232 Один комментарий Опубликовал:

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Неоднократно высказывал собственное мнение о том, что частные предприятия в стратегически важной отрасли - это зло. Рассмотрю одну из таких отраслей - банковскую.

“...Коммерческие банки - это просто паразиты, снимающие ренту, долгосрочные инфраструктурные проекты с их помощью запускать - безумие. Основными каналами финансирования таких проектов должны стать госбанки в сочетании с тщательной экспертизой самих проектов...”.  Так ли все плохо у нас с банками?

Другим минусом банков становится процесс управляемых кризисов. Простейшая экономическая причина, по которой банки организуют такие управляемые кризисы, состоит в том, что в условиях кризиса разорившиеся заёмщики (и все, кто разоряются вслед за ними в результате распространяющегося спада покупательной ёмкости рынка) оказываются вынуждены за бесценок продавать банкам принадлежащую им собственность. Данные кризисы позволяют раз за разом накапливать бОльшие капиталы в руках меньшего количества групп (сейчас мы наблюдаем очередной такой приход кризиса).

Если вдуматься в природу кризисов - то физических оснований для данного кризиса нет. К примеру, все знают, что в 2008-2009 “...стройки встали...”. Но если вдуматься в физическую природу кризиса - то его не было. Заводы не стали производить меньше цемента или стали. Фирмы рады бы производить дополнительные двери для домов/обои/трубы/etc, но их никто не покупает. Люди юы роады вьезжать в новые квартиры, только их не строят и т.д. То есть, физические возможности остались. Потребность в новых домах осталась. Но появились финансовые проблемы.

В общем, тут я не скажу ничего нового. Еще в 19-м веке Томас Джефферсон сказал: «Если американский народ позволит частному центральному банку контролировать эмиссию своей валюты, то последний сначала с помощью инфляции, затем дефляции, банков и растущих вокруг них корпораций, лишит людей всей их собственности. И может случиться так, что однажды их дети проснутся бездомными на земле, которую завоевали их отцы».  Именно это и делают сейчас глобальные корпорации. Тут приведу немного старый график как нищают домохозяйства в США за 10 лет (правда график немного старый, но сейчас все заметно хуже. На графике показателен средний показатель “medium”).

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Если же рассмотреть Россию, то можно понять, что зло может становится добром, если это государственные банки. То есть, когда государству принадлежит банковская система, то банки превращаются в Робин Гудов - грабят богатых и отдают бедным собирает ссудный процент и тратит его на своих же граждан. То есть, ссудный процент идет на строительство инфраструктуры, здоровье граждан, демографию и т.д.

Правда, точнее все таки сказать, что банки отбирают у глупых и отдают бедным. Глупый при этом может быть бедным и пользоваться кредитом.

В России частные банки выполняют одну из наиболее гнусных и вредных опций - способствуют оттоку капитала. Наша страна за последние 12 месяц имеет имеет положительный торговый баланс в размере около 14 % от ВВП. Но отток капитала нивелирует этот приток денег. Процесс исправления ситуации идет крайне активно: доля государственных банков в банковской системе России растет. Регулярно садят мошенников-предателей банкиров и отзывают лицензии у жуликоватых банков. Тут легко видеть положительный процесс:

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То есть, за период с 2010 по декабрь 2018 количество банков уменьшилось более чем в два раза.

Я же решил провести небольшой анализ на основе банковской системы РФ, и попытался отследить долю банков с государственным контролем. За первичную информацию взял рейтинг банков на banki.ruФайл с расчетам можно посмотреть тут

Вот что получилось (все года взяты на март месяц кроме 2018. “018 взят на декабрь):

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Тут при желании в моих расчетах можно найти погрешности, но за все годы я делал одни и те же допущения, поэтому в целом процесс отображен корректно. Спад в 2017 не знаю как объяснить. Перепроверял. 

Видно, что с течением времени идет увеличение доли государственных банков в банковском секторе.

С другой стороны, как сказал Герман Греф, “...Через пять лет Сбербанк сможет принимать 80% всех решений с помощью искусственного интеллекта. Это означает, что «десятки тысяч людей потеряют свою сегодняшнюю работу», уточнил он.

В таких условиях, большие рыбы едят маленьких государственные банки имея больше возможностей в автоматизации бизнеса и доступа к ресурсам государства смогут еще больше захватить долю рынка.

Так как крупнейшие банки у нас государственные

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То есть, уже сейчас можно проследить тенденции по увеличению гос участия в банковской системе. IMHO

По мне, так можно к ЦБ РФ сделать государственную прокладку по аналогии со банком Тиньков: нет банковских работников в прямом смысле этого определения. Все операции автоматизированы. Участие людей и комиссии банка сведено к минимуму. Решение о выдачи кредита принимается по анализу аккумулированной информации из кабинета налогоплательщика, бюро кредитных историй, истории с портала госуслуги и т.д.. Все принадлежит государству и операционные затраты минимальны (фантастика конечно, но это то, к чему вполне себе можно стремится).

По моему субъективному мнению, гос банки сейчас вполне себе успешно конкурируют с коммерческими. Если в 2011 году чтоб перевести деньги многие спрашивали карточку альфа-банка. Сейчас почти у всех есть карта Сбербанка.

Кстати, сейчас в России есть полностью автоматизированные банки.И какое совпадение, на первых позициях с точки зрения рентабельности Яндекс.Деньги и Тинькофф (!!!)

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Процесс автоматизации банков - это логическое развитие банковской сферы. Тут вопросов "будет или не будет" нет. Вопрос лишь в том, когда. Это выгодно! И то, что государственные банки сейчас самые крупные и большие в России, автоматически приводит к тому, что рано или поздно, в этой гонке выиграют они.

В целом, если заглянуть немного вперед, имея информацию по начислениям зарплаты, текущим обязательствам, наличию имущества, оборотам по платежным системам, кредитной истории для принятия решения о выдаче или невыдаче кредита живой специалист банка не нужен. (Вся эта информация есть у программ автоматизации. Указанная информация уже есть в разных госструктурах. Надо лишь ее аккумулировать и грамотно интерпретировать. Ужос. BIGDATA!!!).Да я больше скажу, в налоговой уже вся эта информация есть !!!

Более того, если смотреть на пункт выше, система автоматизации справится с данной работой значительно лучше человека. Человек может что - то не знать (как сотрудница банка РСХБ, которая ввела меня в заблуждение касательно получения денег), может забыть (сплошь и рядом), может быть пристрастен или ленив. Может иметь сразу несколько недостатков из вышеперечисленных. А программа всегда все знает и всегда беспристрастна. Всегда все оценивает по одному и тому же алгоритму. Плюсы очевидны.

И переход к полностью автоматическим банкам вполне очевиден и экономически обоснован.

Но возникает дальнейший вопрос: в случае, если все функции банка можно автоматизировать (ну вынести некоторые функции на аутсорс, такие как работа с проблемными долгами,  доставка корреспонденции и т.д.), зачем вообще нужны банки? Есть ЦБ, есть госбанк в виде системы автоматизации банка (например Сбербанк). Все остальные банки вымрут как динозавры или же перейдут в такой нишевой продукт, как мгновенные кредиты, микрозаймы и т.д. То есть станут маргиналами.

Подобному развитию вряд ли будут рады ТНК во главе крупных банков. Так что они будут категорически сопротивляться. А господин Греф, выступая за автоматизацию банков, выступает в роли светлого рыцаря!

Так что судьба банков в их текущем состоянии предрешена:

останется ЦБ + ИТ прокладка между ЦБ и клиентами банка.

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Можно наблюдать как в России мочат в сортире вселенское зло методично ведет оздоровление экономики!

Ссудный процент остается у народа в лице государства.

Как Россия борется с вселенским злом, избавляясь от банков – паразитов

Источник: aftershock.news

Метки: знания, политика, противостояние, экономика
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Один комментарий»

  • 6 6
    Иван 8 января 2019 в 19:48 Ссылка Пометить
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    Возможно проблема не столько в “частном” предпренимательстве, сколько в “нереальном секторе” экономики. Это я для контраста и смысла так его назвал. Есть же “реальный” сектор – добыча, переработка, производство, обеспечение всего этого заказами, логистика(перемещение доставка) и сфера разных услуг. Это реально делается.
    А перемещение денег с места на место – это бурная деятельность без видимых реальных результатов. Паразитизм. В целом согласен про вред ростовщичества, которое по ошибке и привычке зовём “банковской деятельностью”. Это не одно и то же.
    Это для многих уже давно не новость, а привычное зло.

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