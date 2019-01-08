Главная » Аналитика, История, Политика, События Настоящего, События прошлого

Историю делают не массы и не отдельные личности.

11:57. 8 января 2019 Просмотров - 127 Нет комментариев Опубликовал:

Андрей Фурсов, размышления об исторических моментах в кризисные времена.

Источник: www.youtube.com

Пометить материал как неуместный

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Как жили помещики в России начала и средины 19 века
... только сравнимые вещи. А история жизни даже нашей с вами... что все эти постыдные дела были совершены отдельными личностями, и ни помещичья среда...настроении преимущественными виновниками являются отдельные личности, но ведь масса присутствовала при этих ...
Неформальные лидеры как инструмент управления массами в интернете.
... публичные персоны, вокруг личности каждого из которых строится...индустрии. Индустрия эта не делает массы умнее, как и .... Несистемные знания - это отдельные факты, частные закономерности и...-либо области, будь то история, социология, политология, философия,...
На подступах к большой войне
..., как политические отношения между отдельными личностями, королями и полководцами. Ленин... империалистическая война сыграла в деле русской социалистической революции немалую...История России знает немало освободительных справедливых войн.В них трудящиеся массы...
Министерство обороны издало грандиозный труд по истории Великой Отечественной войны
... для России и мировой истории. При освещении истории происхождения войны в томе... науки, политиков и даже руководителей отдельных государств. В XX в. происходило... действия исторической личности и масс, приведшие к войне, были делом их свободного выбора...
В День рождения Владимира Ильича Ленина
...человеком, пользующимся безграничным влиянием в массах, зажигающим в народах энтузиазм,...нашей, коммунистической точки зрения отдельные личности в исторических событиях играют роль...класса, они делаются священными для человечества и для истории. Ленин ...
Отказаться от своего прошлого — значит лишить себя будущего
... себя будущего»14. Ведь именно история делает из толпы нацию.Француз Э... другими народами. Этим путем каждая отдельная личность ощущает свою связь со всем..., которая «делает честь мысли, потому что она, имея перед собой массу случайностей...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Вы можете использовать эти HTML теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>