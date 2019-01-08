Исторический батл. Солженицын. Холмогоров vs Спицын. 2018
22:24. 8 января 2019 Просмотров - 109 Нет комментариев Опубликовал: brahman
В 2018 году исполняется 100 лет со дня рождения Александра Солженицына. В преддверии юбилея писателя его ярые ненавистники грозят серьёзными нападками и антисолженицынскими акциями.
В интеллектуальной схватке сойдутся – Егор Холмогоров, публицист, историк, обозреватель телеканала Царьград и Евгений Спицын, историк, советник ректора МПГУ.
Солженицын – совесть русского народа или национальный предатель, – решит «Исторический батл».
Источник: www.youtube.com