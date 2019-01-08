Главная » История, Мировоззрение, Политика

Исторический батл. Солженицын. Холмогоров vs Спицын. 2018

22:24. 8 января 2019 Просмотров - 109 Нет комментариев Опубликовал:

В 2018 году исполняется 100 лет со дня рождения Александра Солженицына. В преддверии юбилея писателя его ярые ненавистники грозят серьёзными  нападками и антисолженицынскими акциями.
В интеллектуальной схватке сойдутся – Егор Холмогоров, публицист, историк, обозреватель телеканала Царьград и Евгений Спицын, историк, советник ректора МПГУ.
Солженицын – совесть русского народа или национальный предатель, – решит «Исторический батл».

Источник: www.youtube.com

Пометить материал как неуместный

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Вы можете использовать эти HTML теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>