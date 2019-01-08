А.И. Фурсов. Логика Путина в борьбе с пятой колонной
15:50. 8 января 2019 Просмотров - 305 3 коммент. Опубликовал: brahman
Источник: ss69100.livejournal.com
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Будет, надо, необходимо… Очередной трёп… До конца не стал дослушивать…
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Что-то пачками пошли. Матвейчев, теперь и Фурсов. Во всяком случае будем знать, что они скурвились.
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Народ ржёт от его ответов. Никакой конкретики как всегда.