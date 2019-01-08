Главная » Мировоззрение, Политика

А.И. Фурсов. Логика Путина в борьбе с пятой колонной

15:50. 8 января 2019 Просмотров - 305 3 коммент. Опубликовал:

Источник: ss69100.livejournal.com

Метки: Запад, логика, Путин, Россия, Фурсов
Пометить материал как неуместный

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
А.И. Фурсов. Российская Федерация в начале XXI века. Опыт системно-исторической оценки
... оппонентом, ни апологетом Путина, не являясь политически ангажированным...комплекс противоречий — обострение борьбы внутри доминирующих групп в... — для её авторов.Логика «затейников» образца 2003 года... страны.А.И. Фурсов***Источник.Источник: ss69100.livejournal...
ЕСЛИ ПУТИН НЕ ОБРАТИТСЯ К НАЦИИ, ОН ОБРАТИТСЯ В НИЧТО
...обрушит нынешнюю российскую государственность. Путин поначалу сумел «построить» ... бизнеса прекрасно сказало историк Фурсов: — На Лондонском процессе...Я активно включился в борьбу за народ России, ...… Народ не понимает логики Президента в назначении министров...
Введение в проблему Государственной идеологии России
...: «Вроде бы Путин сформулировал эту идеологию ... представил Андрей Ильич Фурсов, известный российский историк... ведущий международную конкурентную борьбу против диктатуры финансового ...» другая «Логика с большой буквы» - Большая Логика Социоприродной Эволюции...
Новости Украины и Новороссии 21 декабря 2015
.... 15:16 Зюганов призвал Путина начинать «Сталинскую весну» —... РФ: «Очевидно отсутствие логики в поведении Евросоюза, который...через два года», — заявил Фурса. ПолитНавигатор К оглавлению | Источник...должны победить в этой борьбе за мнения крымчан, потому...
Руслан Бах. Уволить нельзя оставить либералов. Куда поставить запятую?
...уволить либералов? Ну смотрите – Путин раскритиковал пенсионную реформу, потом ... себе право отвечать? По логике, на всё, что убивает..., именно поэтому А. И. Фурсов и М. Л. Хазин –..., сколько сможете завоевать в упорной борьбе – силой, хитростью, обманом,...
Политика воспитания подрастающего поколения как основа суверенитета государства
....В. Путин отметил – «В целом в логике старых подходов...сообщества».[1] А. И. Фурсов. Болонская система уничтожает образование....алгоритмов различения, выстраивается логика мышления и стереотипы поведения...; Комиссия РАН по борьбе с лженаукой и фальсификацией...

3 коммент.»

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Вы можете использовать эти HTML теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>