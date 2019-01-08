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1888. Нидерланды с 15 по 17 мая

10:06. 8 января 2019 Просмотров - 166 Нет комментариев Опубликовал:


Амстердам. Отель Амстел, 15 мая 1888

Амстердам. Отель Амстел, 15 мая 1888
Амстердам. Музей, 15 мая 1888
Амстердам. Музей, 15 мая 1888
Амстердам. Королевский дворец, 15 мая 1888
Амстердам. Королевский дворец, 15 мая 1888
Амстердам. Фондовая биржа, 15 мая 1888
Амстердам. Фондовая биржа, 15 мая 1888
Амстердам. Новый рынок, 15 мая 1888
Амстердам. Новый рынок, 15 мая 1888
Амстердам. Улица Ракин, 15 мая 1888
Амстердам. Улица Ракин, 15 мая 1888
Амстердам. Старая церковь, 15 мая 1888
Амстердам. Старая церковь, 15 мая 1888
Амстердам. Аудезайдс Ворбургвал, 15 мая 1888
Амстердам. Аудезайдс Ворбургвал, 15 мая 1888
Амстердам. Buitensingel, 15 мая 1888 года
Амстердам. Buitensingel, 15 мая 1888 года
Амстердам. Канал Херенграхт, 15 мая 1888 года
Амстердам. Канал Херенграхт, 15 мая 1888 года
Амстердам. Канал Принсенграхт, 15 мая 1888
Амстердам. Канал Принсенграхт, 15 мая 1888
Амстердам. Монетная башня, 15 мая 1888
Амстердам. Монетная башня, 15 мая 1888
Амстердам, 16 мая 1888
Амстердам, 16 мая 1888
Амстердам. Доки, 16 мая 1888 года
Амстердам. Доки, 16 мая 1888 года
Амстердам. Оостердок, 16 мая 1888
Амстердам. Оостердок, 16 мая 1888
Амстердам. Амстел, 16 мая 1888
Амстердам. Амстел, 16 мая 1888
Харлем. Церковь Святого Бавона, 16 мая 1888 года
Харлем. Церковь Святого Бавона, 16 мая 1888 года
Зандам. Мельницы и железная дорога, 17 мая 1888 года
Зандам. Мельницы и железная дорога, 17 мая 1888 года
Зандам. Луг и мельницы, 17 мая 1888
Зандам. Луг и мельницы, 17 мая 1888

Источник: humus.livejournal.com

Метки: история, Нидерланды, фото
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