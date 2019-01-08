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11 исторических фактов, которые в разных странах преподносят по-разному

09:58. 8 января 2019 Просмотров - 314 3 коммент. Опубликовал:

Может показаться, что история — череда свершившихся фактов, и у нас нет поводов для двусмысленных толкований. Но, оказывается, все совсем не так.

Мы собрали несколько доказательств того, что история — самая неточная из наук.

Столетняя война

© wikimedia.org

Одно из крупных сражений Столетней войны — битва при Азенкуре между Британией и Францией. При серьезном численном перевесе французы потерпели поражение.

Во Франции это событие в школах практически не упоминают.

В то же время в Великобритании эта битва преподносится чуть ли не как единственное сражение Средневековья.

Ватерлоо

© wikimedia.org

Во французских школах учат, что французы выиграли битву при Ватерлоо.

В британских школах — напротив.

История в нацистской Германии

© wikimedia.org

С подачи Адольфа Гитлера история в немецкой младшей школе в 30-х годах ХХ века преподавалась в обратном порядке — от новейшей к древней. Первым героем своего народа выступал Гитлер, а за ним следовали другие известные исторические и мифические личости.

Вторая мировая

© wikimedia.org


  • В современной Германии историю Второй мировой войны в школах проходят очень подробно и на нескольких предметах сразу. Современные немцы хотят учиться на ошибках, а не бежать от них. В отличие от поколения их родителей: вплоть до 60-х изучение истории Второй мировой было неофициально табуировано.

  • В отличие от Германии, американские школьники уделяют гораздо меньше внимания изучению истории Второй мировой. В целом все, что школьники США знают о Германии, — это краткая история Второй мировой и разрушение Берлинской стены. После этих событий Германия пропадает из учебников истории.

  • В Великобритании изучение истории ведется в начальной школе. Школьники проходят завоевание норманнов, промышленную революцию, тюдоровский период (XVI век) и Вторую мировую. В старшей школе они вернутся к этому, только если выберут соответствующую специализацию.

  • В России история Второй мировой войны в школах сводится к истории того периода, в котором непосредственно участвовал СССР. Многие школьники и даже взрослые люди часто считают датой окончания Второй мировой 9 мая 1945 года (день капитуляции Германии), в то время как официально война была завершена 2 сентября того же года с подписанием Акта о капитуляции Японии. Ключевым сражением войны принято считать Сталинградскую битву.

Япония и ХХ век

© pixabay.com

Японцы едва знают историю XX века. От Homo erectus до наших дней — в японских школах проходят всего за один год занятий. Не удивительно, что ХХ век часто остается «для домашнего чтения».

Но и это не спасает. Например, в учебниках только в одной строчке упоминается «резня в Нанкине», в ходе которой солдаты японской императорской армии убили, по разным оценкам, от 40 тыс. до более 300 тыс. китайских гражданских лиц и разоруженных солдат.

Борьба за независимость в США

© wikipedia.org

Война за независимость преподносится в США как одно из значительных событий для истории всего мира. Однако в остальных странах на этот счет иное мнение.

В Великобритании такой темы нет в официальной программе обучения, но событие может упоминаться в рамках дискуссий. И речь идет о том, что революционерам удалось прийти к успеху благодаря спонсорской поддержке французов.

В Венгрии событие упоминается на уроках истории как одна из предпосылок Великой французской революции. Подробно рассказывается об акции протеста «Бостонское чаепитие», есть в учебнике также плакат того периода «Объединимся или умрем» (Join, or die), но не более того.

В Индии это событие не упоминается на уроках истории вовсе.

Независимый Техас

© wikimedia.org

В истории Техаса был период, когда территория провозгласила независимость и стала республикой. Но не все с этим согласны.

В Мексике учителя истории говорят, что Техас никогда не был отдельной страной. После войны за независимость земля была «пустой», пока США ее не купили.

В то же время в Техасе учат, что Техас выиграл войну и стал республикой с президентом Сэмом Хьюстоном.

В большинстве других стран об этом событии на уроках истории не упоминается вообще.

Эпизод в Дюнкерке

© wikimedia.org

Эпизод в Дюнкерке — одно из значимых событий Второй мировой войны. Британский корпус вместе с частью французских войск отступал под ударами немецкой армии. Когда союзники были окружены, британское командование организовало срочную эвакуацию. В результате было эвакуировано 338 тыс. военнослужащих, в том числе 123 тыс. французов.

Об этом событии подробно рассказывают на уроках истории как во Франции, так и в Великобритании.

Во Франции говорят о том, что английская армия бежала, оставив французские войска на растерзание врагу.

В Великобритании же операция воспринимается как триумф.

История в исламских странах

© maxpixel.freegreatpicture.com

В религиозных исламских странах изучение истории не отделено от изучения религии, так что исторические события рассматриваются через призму деяний пророка.

История — не события в их хронологической последовательности, а победы ислама и борьба мусульман за независимость. Средние века представлены в учебниках как царство мракобесия, в то время как страны Востока переживают свой расцвет.

Испания и завоевание Мексики

© wikimedia.org

В Испании заметно сильное влияние религии. Большинство школьников знают историю по огромному количеству религиозных праздников (их в стране около 3 000). При этом есть темы, которые в большинстве учебников не освещаются. Например, есть упоминание, что Мексика и Перу были завоеваны.

Но нигде не сказано, как они были потеряны. Нигде не говорится об огромной испанской империи от Кубы до Манилы и Гвинеи. Ни слова об уничтожении индейцев. Ни слова о работорговле.

Франция и комиксы

© wikimedia.org

Во Франции историю не преподают в младших классах, в них действует программа так называемой пробуждающей деятельности, в которой история лишь факультативный предмет.

При этом издатели, почувствовав кризис образования, приступили к работе над книгами, в которых на смену историческому повествованию, якобы вышедшему из моды, пришел тематический подход. Книги наполнились огромным количеством картинок, а после изучение истории и вовсе превратилось в чтение комиксов.

AdMe.ru

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Источник.

Источник: ss69100.livejournal.com

Метки: великобритания англия, война, войска, Германия, ислам, ИСПАНИЯ, история, Китай, Россия, Франция, школа, Япония
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3 коммент.»

  • 3904 2939
    любопытный 8 января 2019 в 10:28 Ссылка Пометить
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    Говорят, что после Октябрьской революции лет десять историю не изучали, а потом сочинили и стали в школах преподавать, вот интересно бы историю царской России почитать

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    • 203 147
      groks любопытный 8 января 2019 в 11:11 Ссылка Пометить
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      А что сочинили? Есть официальные данные по царской России, которые и без сочинительства весьма грустные. Если бы сочинили мировую историю, то пошло бы вразнобой с преподносимым в других странах, а этого нет. Изменилась оценка некоторых событий, но это естественно для пропаганды при изменившемся строе. Спартак, Разин, Пугачёв, … . Впрочем у немцев Спартак тоже был символом.

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  • 6216 1737
    nikolay 8 января 2019 в 11:18 Ссылка Пометить
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    “История – самая неточная из наук”. Историю нельзя относить к науке,поскольку в ней нет закономерностей. Смысл истории в движении, от одной крайности в другую.

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