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10 научно-технических тенденций 2019 года по версии китайской корпорации Alibaba

10:20. 8 января 2019 Просмотров - 166 Нет комментариев Опубликовал:


Damo Academy корпорации Alibaba опубликовала доклад о 10 крупных научно-технических тенденциях 2019 года в разных сферах, в том числе в цифровой идентификации, автопилотировании, чипах искусственного интеллекта, блокчейне и сети 5G.

По информации Damo Academy, биометрические и прижизненные технологии трансформируют процесс распознавания и подтверждения личности, цифровая идентификация станет вторым удостоверением личности. В сфере блокчейна восстановится рациональность после чрезмерного ажиотажа и пессимизма, ожидается скорейшее осуществление коммерческого применения блокчейна.

10 крупных научно-технических тенденций:

1. Возможность моделирования города в реальном времени, рождение умного города.

2. «Акустический» тест Тьюринга искусственного интеллекта.

3. Специальный для искусственного интеллекта чип бросит вызов абсолютному доминированию графических процессов.

4. Супермасштабная система нейронных сетей научит искусственный интеллект здравомыслию.

5. Изменение вычислительной архитектуры.

6. Сеть 5G породит абсолютно новые сферы применения.

7. Цифровая идентификация станет вторым удостоверением личности.

8. Автопилотирование входит в период «спокойного» развития.

9. В блокчейне восстановится рациональность, ускорится коммерческое применение.

10. Ускорится появление технологии защиты безопасности данных.



Источник: matveychev-oleg.livejournal.com

Метки: alibaba, будущее, Китай, наука, тренды
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