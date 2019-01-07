Видеоблог: Валентин Катасонов (Часть 2-я)
11:35. 7 января 2019 Просмотров - 163 2 коммент. Опубликовал: brahman
Доктор экономических наук на канале День ТВ
Кто толкает человечество в пропасть? Что такое «теневое правительство» США? К чему приведут экономические реформы? Чего хотят добиться «хозяева денег»? Что будет с долларом, рублем и юанем? В чем заключается мистика современных финансов? Расскажут:
Книги Катасонова Валентина Юрьевича
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Источник: xn--80ajoghfjyj0a.xn--p1ai
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“Экономика должна начинаться с человека?” Вот с этим утверждением полностью согласен: главное в экономике не производство, а человек. Человек развитый, ПРОСВЕЩЕННЫЙ, который наладит тебе производство на любой манер. Главная задача момента – ПРОСВЕЩЕНИЕ!
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Впереди просвещения должны быть совесть с порядочностью… Коррупционеры просвещены… Но их устремления однобоки и направлены не в ту сторону…