Видеоблог: Валентин Катасонов (Часть 2-я)

Концептуал СМИ Доктор экономических наук на канале День ТВ

Кто толкает человечество в пропасть? Что такое «теневое правительство» США? К чему приведут экономические реформы? Чего хотят добиться «хозяева денег»? Что будет с долларом, рублем и юанем? В чем заключается мистика современных финансов? Расскажут:

Книги Катасонова Валентина Юрьевича

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