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Видеоблог: Валентин Катасонов (Часть 2-я)

11:35. 7 января 2019 Просмотров - 163 2 коммент. Опубликовал:

Доктор экономических наук на канале День ТВ

Кто толкает человечество в пропасть? Что такое «теневое правительство» США? К чему приведут экономические реформы? Чего хотят добиться «хозяева денег»? Что будет с долларом, рублем и юанем? В чем заключается мистика современных финансов? Расскажут:

Книги Катасонова Валентина Юрьевича

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День ТВ

Источник: xn--80ajoghfjyj0a.xn--p1ai

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2 коммент.»

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    Леонид Петрович Плотников 7 января 2019 в 12:35 Ссылка Пометить
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    “Экономика должна начинаться с человека?” Вот с этим утверждением полностью согласен: главное в экономике не производство, а человек. Человек развитый, ПРОСВЕЩЕННЫЙ, который наладит тебе производство на любой манер. Главная задача момента – ПРОСВЕЩЕНИЕ!

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