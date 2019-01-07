Сводки от ополчения Новороссии 07 января 2019

Оборона Старомихайловки

Оборона поселка Старомихайловка, кадры реального боя на ближних подступах к Донецку с западной стороны. Позиции противника на тот момент занимали боевики националистического батальона “Азов”, запрещенного в РФ (снято в марте 2016 года)

Новый видос от Anna News о боевых действиях в марте 2016 года в районе Старомихайловки







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По делам военно-гуманитарным: сейчас собираем средства на ПНВ и новые БПЛА для подразделений народной милиции Донбасса, такие, как отвозили в 2018 https://centercigr.livejournal.com/152115.html. Для тех, кто хочет помочь бойцам подразделений армий ДНР и ЛНР в борьбе с укрокарателями: Карта Сбербанка 4276380053782368 или Яндекс-кошелек 410012273300268.



Военно-гуманитарный центр помощи подразделениям ВС ЛНР и ДНР

Заглавный пост о военно-гуманитарной работе https://centercigr.livejournal.com/153337.html

Группа военно-гуманитарной помощи в ВК https://vk.com/militarydonbass и в твиттере https://twitter.com/militarydonbass

Телеграм по Донбассу: https://t.me/WarDonbass

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Молодежь поздравила с Рождеством защитников ЛНР, находящихся на боевом посту

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Александр Сладков: Донецк, окопы. Сочельник и Абдулла

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Для детей военнослужащих Армии ДНР организовали праздничный отдых (ВИДЕО)

Штаб помощи прифронтовым районам и развлекательный комплекс «Фунтура» организовали праздничный отдых для детей военнослужащих Народной милиции ДНР. Как рассказали «Русской Весне» в оборонном ведомстве Республики, всем собравшимся показали новую часть российского мультфильма «Три богатыря», а потом дети получили возможность покататься на аттракционах. Также детям защитников ДНР были вручены сладкие подарки. Подобный отдых был призван хоть немного компенсировать детям тот факт, что их близкие зачастую не могут уделять им много времени из-за своей тяжёлой, но столь необходимой службы. Читайте также: Экстренное заявление Армии ДНР о кровавом провале подготовки прорыва ВСУ

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В ДНР заявили, Киев использует перемирие для ведения диверсионной войны

© REUTERS / Valentyn Ogirenko Украинские силовики используют перемирие в Донбассе для ведения диверсионной войны, заявил в воскресенье журналистам начальник пресс-службы управления Народной милиции Донецкой Народной Республики Даниил Безсонов.

Согласованное контактной группой “новогоднее” перемирие вступило в силу в Донбассе 29 декабря, передает РИА Новости. Стороны конфликта уже обвинили друг друга в нарушении режима прекращения огня. “Действующее перемирие и строгое соблюдение Народной милицией республики режима прекращения огня противник использует как благоприятные условия для ведения диверсионной войны”, – сказал Безсонов. По его словам, в последние дни в районе подконтрольной Киеву Авдеевки украинские силовики ведут “подготовительные мероприятия к применению диверсионно-разведывательных групп”. “Вчера в данном районе нашими наблюдателями зафиксирована работа группы инженерной разведки, которая проделывала проход в минно-взрывных заграждениях… Проход в минно-взрывных заграждениях проделывался в рамках подготовительных мероприятий для обеспечения действий диверсионно-разведывательной группы в данном районе”, – добавил Безсонов.

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