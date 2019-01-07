Сводки от ополчения Новороссии 07 января 2019
- 15:29 Оборона Старомихайловки.
- 14:49 Молодежь поздравила с Рождеством защитников ЛНР, находящихся на боевом посту.
- 14:15 Александр Сладков: Донецк, окопы. Сочельник и Абдулла.
- 03:30 Для детей военнослужащих Армии ДНР организовали праздничный отдых (ВИДЕО).
- Вчера 21:54 В ДНР заявили, Киев использует перемирие для ведения диверсионной войны.
Оборона Старомихайловки
Оборона поселка Старомихайловка, кадры реального боя на ближних подступах к Донецку с западной стороны. Позиции противника на тот момент занимали боевики националистического батальона “Азов”, запрещенного в РФ (снято в марте 2016 года)
Новый видос от Anna News о боевых действиях в марте 2016 года в районе Старомихайловки
На Ютуб канале Anna News всегда выходят отличные видео с Донбасса и Сирии. Рекомендуем https://www.youtube.com/channel/UCGib-bLlq8HTRp2YaEESxeg
По делам военно-гуманитарным: сейчас собираем средства на ПНВ и новые БПЛА для подразделений народной милиции Донбасса, такие, как отвозили в 2018 https://centercigr.livejournal.com/152115.html. Для тех, кто хочет помочь бойцам подразделений армий ДНР и ЛНР в борьбе с укрокарателями: Карта Сбербанка 4276380053782368 или Яндекс-кошелек 410012273300268.
Военно-гуманитарный центр помощи подразделениям ВС ЛНР и ДНР
Заглавный пост о военно-гуманитарной работе https://centercigr.livejournal.com/153337.html
Группа военно-гуманитарной помощи в ВК https://vk.com/militarydonbass и в твиттере https://twitter.com/militarydonbass
Телеграм по Донбассу: https://t.me/WarDonbass
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Молодежь поздравила с Рождеством защитников ЛНР, находящихся на боевом посту
К оглавлению | Источник: www.youtube.com
Александр Сладков: Донецк, окопы. Сочельник и Абдулла
К оглавлению | Источник: www.youtube.com
Для детей военнослужащих Армии ДНР организовали праздничный отдых (ВИДЕО)
Штаб помощи прифронтовым районам и развлекательный комплекс «Фунтура» организовали праздничный отдых для детей военнослужащих Народной милиции ДНР.
Как рассказали «Русской Весне» в оборонном ведомстве Республики, всем собравшимся показали новую часть российского мультфильма «Три богатыря», а потом дети получили возможность покататься на аттракционах. Также детям защитников ДНР были вручены сладкие подарки.
Подобный отдых был призван хоть немного компенсировать детям тот факт, что их близкие зачастую не могут уделять им много времени из-за своей тяжёлой, но столь необходимой службы.
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К оглавлению | Источник: rusvesna.su
В ДНР заявили, Киев использует перемирие для ведения диверсионной войны
К оглавлению | Источник: voicesevas.ru
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Всех ребят с передовой, всех терпящих лишения и ратный труд, поздравляем с Рождеством! Храни вас Божья Матерь…
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Война и мир.