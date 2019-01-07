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СУЩЕСТВУЕТ ЛИ РОССИЯ КАК ГОСУДАРСТВО?

00:07. 7 января 2019 Просмотров - 177 Один комментарий Опубликовал:

Карнавал марионеток, мировые лидеры и закулиса. Самостоятелен ли Путин? Метафизика кассового аппарата. Война с Украиной немыслима. С чего начинать возрождение государства?   Валентин Катасонов в программе "Политэкономика для всех". 

Источник: neuromir.tv

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Один комментарий»

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    Ликвидатор 7 января 2019 в 1:15 Ссылка Пометить
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    Министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас заявил в интервью изданию Welt am Sonntag, сохранение Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) зависит от России.
    “Ключ к сохранению ДРСМД лежит в Москве”, — сказал он.
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