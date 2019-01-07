СУЩЕСТВУЕТ ЛИ РОССИЯ КАК ГОСУДАРСТВО?

Карнавал марионеток, мировые лидеры и закулиса. Самостоятелен ли Путин? Метафизика кассового аппарата. Война с Украиной немыслима. С чего начинать возрождение государства? Валентин Катасонов в программе "Политэкономика для всех".

Источник: neuromir.tv