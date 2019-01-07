СУЩЕСТВУЕТ ЛИ РОССИЯ КАК ГОСУДАРСТВО?
00:07. 7 января 2019 Просмотров - 177 Один комментарий Опубликовал: Владимир
Карнавал марионеток, мировые лидеры и закулиса. Самостоятелен ли Путин? Метафизика кассового аппарата. Война с Украиной немыслима. С чего начинать возрождение государства? Валентин Катасонов в программе "Политэкономика для всех".
Источник: neuromir.tv
loading...
Министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас заявил в интервью изданию Welt am Sonntag, сохранение Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) зависит от России.
“Ключ к сохранению ДРСМД лежит в Москве”, — сказал он.
Маас подчеркнул, что Берлин придает большое значение соглашению, которое уже в течение десятилетий обеспечивает безопасность европейских стран.
“Если Россия хочет сохранить договор, то она должна осуществить разоружение, которое можно будет проконтролировать”, — сказал министр. Об этом сообщает Рамблер. Далее: https://news.rambler.ru/army/41525687/?utm_content=rnews&utm_medium=read_more&utm_source=copylink