Письма: убивает не газ
Пишет Сергей, работник газового хозяйства, Челябинская область: «Со времен возникновения газовых хозяйств, поставленных СССР на службу обществу, они до сих пор продолжают в основе своей бороться с двумя сопровождающими «голубое топливо» опасностями. Эти две опасности — утечка самого «голубого топлива» CH4 – метана и его неполное сгорание с образованием угарного газа CO вместо довольно безопасного CO2. Оба газа CH4 и CO — без цвета и запаха, оба опасны при низких концентрациях…»
Полный текст письма: lastcall.su/nam-pishut/ubivaet-ne-gaz.html
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1 серия: https://youtu.be/h9BMlaPRyhc
2 серия: https://youtu.be/AeX4goQdxnY
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Источник: www.youtube.com
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