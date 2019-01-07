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Письма: убивает не газ

20:37. 7 января 2019 Просмотров - 177 Один комментарий Опубликовал:

Пишет Сергей, работник газового хозяйства, Челябинская область: «Со времен возникновения газовых хозяйств, поставленных СССР на службу обществу, они до сих пор продолжают в основе своей бороться с двумя сопровождающими «голубое топливо» опасностями. Эти две опасности — утечка самого «голубого топлива» CH4 – метана и его неполное сгорание с образованием угарного газа CO вместо довольно безопасного CO2. Оба газа CH4 и CO — без цвета и запаха, оба опасны при низких концентрациях…»

Полный текст письма: lastcall.su/nam-pishut/ubivaet-ne-gaz.html

Пишите нам. Не молчите.

1 серия: https://youtu.be/h9BMlaPRyhc
2 серия: https://youtu.be/AeX4goQdxnY
3 серия: https://youtu.be/HqrwnfnLGHM

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Источник: www.youtube.com

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Один комментарий»

  • 16235 14035
    Вячеслав 7 января 2019 в 20:58 Ссылка Пометить
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    Как же определить есть ли ХОРОШИЕ чинуши во власти? Очень просто:

    Как власть реагирует на движение за права педерастов?
    Как власть реагирует на смертную казнь для дегенератов преступников?
    Как власть защищает интересы класса нормальных тружеников?
    Как власть защищает интересы паразитического класса чинуш?
    Простые вопросы. Простые ответы. Простой тест.
    Та же методика может быть применена к любой другой структуре – науке, искусству, армии, прессе, телевидению, церкви…

    Анекдот… Два года колонии строгого режима получил сантехник за выкрики: “Всё прогнило, всю систему надо менять!!!”

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