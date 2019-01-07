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Очередное прорывное достижение умельцев Сколково!!!

19:17. 7 января 2019 Просмотров - 381 4 коммент. Опубликовал:
Сначала – как два немца, близнецы-братья, решили купить хлебушка в ближайшей булочной. Отправился один из них, а чтобы не стоять в пробках на дороге, они для такой прозаической цели просто слегка переоборудовали собственную ванну.



А тем временем… в Сколково всего за каких-то 10 миллионов создали прорывное технологическое чудо.



Правда, злые языки утверждают, что на „Али-экспрессе” можно приобрести чуть более совершенную модель подобного летательного аппарата за каких-то полпроцента от истраченной умельцами Сколково суммы. Но вы же понимаете… завистники есть всегда…
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Источник: ss69100.livejournal.com

Метки: Германия, сколково, технологии
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4 коммент.»

  • 2518 1622
    Сергей 7 января 2019 в 19:42 Ссылка Пометить
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    Почему не вижу комментариев? Кто-то боится тест на тупость пройти?

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  • 193 149
    groks 7 января 2019 в 20:10 Ссылка Пометить
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    А что комментировать? Попилус вульгарис. Привычно и понятно.

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  • 4359 3988
    strelez 7 января 2019 в 20:36 Ссылка Пометить
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    Действительно, пусть Чубайс комментирует.

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  • 5429 4642
    Леонид Петрович Плотников 7 января 2019 в 21:26 Ссылка Пометить
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    Немцы, думаю – придуряются…
    А что касается Сколкова, то здесь картина вполне определенная. Всё, что идет от Чубайса, – не может летать, по определению. Средства, выделенные от казны на разработки – пускаются на биржевые спекуляции – это у них хорошо получается. Ничего полезного от них ждать не следует – одно слово – паразиты.

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