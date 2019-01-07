Очередное прорывное достижение умельцев Сколково!!!
19:17. 7 января 2019 Просмотров - 381 4 коммент. Опубликовал: brahman
Сначала – как два немца, близнецы-братья, решили купить хлебушка в ближайшей булочной. Отправился один из них, а чтобы не стоять в пробках на дороге, они для такой прозаической цели просто слегка переоборудовали собственную ванну.
А тем временем… в Сколково всего за каких-то 10 миллионов создали прорывное технологическое чудо.
Правда, злые языки утверждают, что на „Али-экспрессе” можно приобрести чуть более совершенную модель подобного летательного аппарата за каких-то полпроцента от истраченной умельцами Сколково суммы. Но вы же понимаете… завистники есть всегда…
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А тем временем… в Сколково всего за каких-то 10 миллионов создали прорывное технологическое чудо.
Правда, злые языки утверждают, что на „Али-экспрессе” можно приобрести чуть более совершенную модель подобного летательного аппарата за каких-то полпроцента от истраченной умельцами Сколково суммы. Но вы же понимаете… завистники есть всегда…
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Источник: ss69100.livejournal.com
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Почему не вижу комментариев? Кто-то боится тест на тупость пройти?
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А что комментировать? Попилус вульгарис. Привычно и понятно.
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Действительно, пусть Чубайс комментирует.
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Немцы, думаю – придуряются…
А что касается Сколкова, то здесь картина вполне определенная. Всё, что идет от Чубайса, – не может летать, по определению. Средства, выделенные от казны на разработки – пускаются на биржевые спекуляции – это у них хорошо получается. Ничего полезного от них ждать не следует – одно слово – паразиты.