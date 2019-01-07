Мультфильм «Три богатыря и Наследница престола»: Русским духом и не пахнет…

Три десятилетия жизни в условиях доминирования западной массовой культуры привели к тому, что огромная часть наших сограждан начинает постепенно утрачивать различение того, что принято называть «созидательным искусством» и «анти-искусством». Разница между ними на самом деле предельно простая: и первое, и второе могут развлекать, но настоящее искусство при этом тянет человека вверх, воспитывает его, стимулирует к развитию, а анти-искусство – способствует снижению нравственного и интеллектуального уровня, ведёт к деградации.

И вот мы читаем в новостях о великом достижении отечественных мультипликаторов – мультсериале «Маша и медведь», получившем популярность по всему миру. Якобы именно этот мультик свидетельствует о возрождении отечественной мультипликации, которая становится востребованной в огромном количестве стран.

Но ведь русского в мультсериале «Маша и медведь» осталось только название и отдельные внешние элементы декора, а содержание абсолютно западное: избалованный ребёнок постоянно развлекается, полностью игнорирует взрослого и издевается над окружающими, в том числе беззащитными животными. Главная героиня не способна проявлять никаких чувств: ни любви, ни сострадания, ни нежности, она даже боли не чувствует – разве это хороший образец подражания для детей?

А чего стоят ядовитые цвета и клиповая подача информации со сменой ракурса с интервалом в одну секунду, когда невозможно осознать, что происходит на экране, а можно только пялиться на бесконечное мельтешение и беготню? Чему радоваться? Тому, что российские мультипликаторы научились создавать классический западный аморальный по своей сути продукт, завернув его в отечественную обёртку? Этот мультфильм так хорошо идёт на Западе, как раз потому, что он ничем не отличается от той же «Свинки Пеппы». Разве что там поросята постоянно в грязи купаются и смеются по десять раз за 5-минутную серию («смех без причины – признак…»), а здесь мимикрирующая под Машеньку девочка культивирует праздность и беззаботность.

Ещё один повод для гордости так называемых «патриолухов» – это сага про «Трёх богатырей» от студии Мельница. На эти новогодние праздники в кинотеатрах вышел уже девятый мультфильм «Три богатыря и Наследница престола», в котором всё как всегда перевёрнуто с ног на голову. Образ трёх богатырей подменён тремя «братками», олицетворяющими поговорку «сила есть – ума не надо».

- Я предлагаю штурм! - Штурм чего? - Не знаю, моё дело предложить!

Это диалог «богатырей» из той самой новой истории про наследницу престола, хорошо демонстрирующий «плинтус», на уровень которого создатели мультфильма опустили образ былинного героя, который когда-то вдохновлял на подвиги во имя Отечества. А на что могут вдохновить эти «братки», которым место в анекдотах, а не в былинах?

Есть, конечно, в этом мультфильме и матрёшки, и кокошники, и хороводы, и бабы с коромыслом. Вот только это всё так, чтобы посмеяться, чтобы веселее было смотреть на вечно кривляющихся, падающих и ударяющихся персонажей. Кстати, это очень простой и показательный фильтр: если видите, что в мультфильме юмор построен на издевательстве над окружающими, на ударах и пинках, то можете смело записывать его в категорию деструктивных, которые вредны для детской психики. Ведь такие шутки ведут к бесчувствию, к грубой душевной организации детей. Ребёнок вырастет и будет неспособен к состраданию, к чуткости.

Зачем ребёнку переживать по поводу того, что его мама огорчилась или расстроена, если он привык тысячу раз на день реагировать смехом на чужую боль? Или вы вправду считаете, что над страданиями калек и животных на экране ребёнок посмеётся, а с вами потом со всей чуткостью и симпатией будет обращаться?

В этом выпуске «Трёх богатырей» присутствуют сразу два персонажа, над которыми все постоянно издеваются – это конь Юлий и посыльный голубь (есть ещё бесчисленное множество массовки из народа, удел которой постоянно страдать или оказываться в нелепой ситуации на потеху публике). На протяжении целой минуты показывают как три «братка», т.е. три «богатыря», дубасят этого бедного коня удочками во время рыбалки. Потом все втроём запрыгивают на еле живого Юлия, у которого от ударов и усталости подкашиваются ноги, и отправляются в город спасать князя. Правда дальше и сам конь ведёт себя аналогичным образом, общаясь с посыльным голубем методом пинков и оплеух.

Когда-то в мультфильм «Шрек» студия Dreamworks Pictures предложила посмеяться над отдельным эпизодом со смертью птички, а сегодня уже наши мультипликаторы, для которых в советское время бережное отношение к природе было базовым постулатом, используют эту самую птичку в качестве беззащитной «груши для битья» на протяжении полутора часов.

Абсолютное бесчувствие к окружающим и демонстративная и даже навязчивая забота об узком круге лиц, от которых как-то зависит твоя судьба, – вот чему учит новый мультфильм «Три богатыря и Наследница престола». Проще говоря – эгоизму.

«Мой муж – слабак, да! Но чтобы вор или изменник – не про него это!»

А это уже характеристика на главного героя Елисея, озвученная его ненаглядной женой Забавой, которая, смирившись с тем, что её муж слабак, осваивает азы карате и начинает сама крушить всех врагов направо и налево. То есть любовная история в мультфильме представлена в классическом варианте концепции воинствующего феминизма с мужчиной-хлюпиком и женщиной-силачом. Сейчас такая смена ролевых моделей по половому признаку стала обязательным голливудским трендом, который пришёл уже даже в российские мультфильмы. И это – мощная мина, заложенная под институт семьи. Ведь воспитанным на подобных образцах детям будет очень тяжело создать крепкий и гармоничный семейный союз – попробуй объяснить мужу, что ему отведена роль «защитника», если ему с детства на подкорку записали, что это вотчина жены.

«Будь слабаком, но тебя всё равно будут любить!», – вспомните хотя бы один советский мультфильм с подобным посылом для мальчиков. Вряд ли у вас это получится, потому что слабаки не могут ни себя защитить, ни свою семью, ни свою Родину. Кому они нужны? Быть может нашим врагам? Ну что вы, какие враги – скажут любители развлекаться в кинотеатре – разве враги могут сделать такой весёлый мультфильм и показывать его в самое дорогое время – на новогодних каникулах? Конечно, не могут! Наверное, у создателей мультфильма случайно так получается – уже девятый раз подряд.

Наркотики

Мультфильм начинается и заканчивается сценой большого пира, на котором князь прикладывается к бокалу и предлагает выпить иностранному послу. Что они пьют – не известно.

Секс

В мультфильме нет интимных сцен, однако ролевые модели мужчины и женщины в семье Елисея и Забавы показаны в перевёрнутом виде.

Насилие

Каждые две минуты кто-то по сюжету падает, ударяется и корчится от боли. Это всё подано очень весело, что приучает детей смеяться над чужими страданиями.

Мораль

После просмотра такого мультфильма былинный образ «Трёх богатырей», воспетый в картине Васнецова и вдохновляющий молодые поколения на подвиг мужества и самопожертвования во имя Родины, опускается на уровень братков из 90-х или дуболомов из сказки про Урфина Джюса. Им вполне соответствуют и все остальные персонажи, имена которых позаимствованы в том числе из народного эпоса. Таким образом, мультфильм направлен на разрушение базовых архетипов русского народа, и содержит множество деструктивных закладок, вредных для психики ребёнка. В историческом контексте картина продвигает концепцию «Киевской Руси». Дмитрий Раевский

В картине «Три богатыря и Наследница престола» присутствуют следующие признаки вредного мультфильма

Главные герои мультика ведут себя агрессивно, жестоко, калечат, убивают, причиняют вред. Причем все подробности этого «смакуются», даже если всё это подано под маской юмора. Плохое поведение персонажей по сюжету либо остается безнаказанным, либо даже ведет к улучшению их жизни: получению признания, популярности, богатства и т.д. В сюжете демонстрируется опасное, в случае попытки его повторения в реальной жизни, для здоровья или жизни поведение. В мультфильме персонажам присуще поведение, нестандартное для их пола: мужские персонажи ведут себя по-женски, женские — по-мужски. В сюжете присутствуют сцены неуважительного поведения по отношению к людям, животным, растениям. Это может быть глумление над старостью, немощностью, слабостью, физическими недостатками, социальным и материальным неравенством. В мультике культивируется праздный образ жизни, пропагандируется идеал «жизнь — вечный праздник», политика избегания трудностей и достижения целей легким путем, без труда или даже обманом.

Видеоматериалы по теме статьи:

Британский мультсериал «Свинка Пеппа» был переведён на 40 языков и его транслируют более, чем в 180 странах, в том числе и в России на государственном канале Карусель. На данный момент уже вышло около 280 пятиминутных серий, каждая из которых рассказывает о жизни семьи свиней. Главные герои: Свинка Пеппа, её младший брат Джордж, мама Свинка и папа Свин. Знакомство с мультиком начнём с самой первой серии, которая называется «Лужи».

«Маша и Медведь» – российский мультипликационный сериал, ориентированный в первую очередь на детскую аудиторию (от 3 до 9 лет). Мультфильм сделан по законам детского восприятия и поэтому нравится детям. Но, как мы знаем, далеко не всё, что нравится ребенку, ему полезно.

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Источник: feedproxy.google.com