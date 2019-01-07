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Италия против диктатуры Макрона

22:11. 7 января 2019 Просмотров - 122 Нет комментариев Опубликовал:


Вице-премьеры правительства Италии Луиджи ди Майо и Маттео Сальвини призвали "Желтых жилетов" не ослаблять напор борьбы против режима Макрона, который противопоставил себя народу Франции.
Со своей стороны Луиджи ди Майо выразил готовность https://www.letelegramme.fr/monde/italie-le-gouvernement-populiste-affirme-son-soutien-aux-gilets-jaunes-francais-07-01-2019-12177151.php оказать "Желтым жилетам" информационную и организационную поддержку.



Фактические, итальянские министры призвали к смене власти в соседней стране.
Примечательно, что Ди Майо и Сальвини (особенно Сальвини) постоянно обвиняют в тесных связях с Кремлем (см.этапы большого пути Маттео Сальвини https://colonelcassad.livejournal.com/4232296.html) .
Можно ожидать рассказов про российско-итальянский заговор с целью подрыва французской демократии.



Пора начинать раздавать пиццу.

PS. И до кучи. Полицейский из Тулузы.







Двухкратный чемпион Франции по боксу Кристоф Деттингер в ходе последних протестов голыми руками избил нескольких полицейских с щитами и дубинками, после чего отправился в полицию объясняться, предварительно записав ролик с объяснениями, после чего мгновенно получил вал репостов в сети.
Боксер заявил, что его вынудили поведением полиции и применением слезоточивого газа, но он признает, что перегнул палку и поступил неправильно, хотя его главной целью была защита людей, которых атаковала полиция.


Защитники Деттингера указывают на то, что полицейские точно также избивали мирных протестующих и им просто не понравилось, что с ними можно поступать аналогичным образом.

После победы революции и бегства Макрона в Ростов, Деттингер наверняка станет министром спорта Франции или мэром Парижа.

Источник: colonelcassad.livejournal.com

Метки: желтые жилеты, италия, макрон, протесты, Россия, сальвини, Франция, юмор
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