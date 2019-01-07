Источник: topwar.ru

Партизанское движение 1812 года началось ещё под Смоленском с отряда Ф.Ф. Винценгероде численностью 3000 казаков.



Отряд крайне успешно действовал на коммуникациях противника, громя обозы снабжения, замедляя продвижения войск, а порой и совершал успешные нападения на регулярные части французов. То была лишь «первая ласточка» масштабной партизанской войны против французской армии. Сопротивление нарастало по мере движения вглубь российских территорий, к взятию Москвы достигло своего пика и уже не спадало до выдворения Наполеона за границы Российской Империи. Население вооружалось целыми деревнями и посадами. Уходили в леса, совершая дерзкие нападения на обозы и подкрепления, а порой и выбивая французов из взятых городков и деревень.

Одна из самых известных фигур крестьянского движения — Герасим Матвеевич Курин. Несмотря на известность имени, фигура Герасима Матвеевича обросла многочисленными историческим байками, которые до сих пор тиражируются. Начались они с повести Н.С. Голубова «Герасим Курин», вышедшей в 1942 году. Там содержится множество неточностей и исторических ошибок, вплоть до имени отца Герасима Курина, который в повести назван Пахомом. Впрочем, строго судить художественное произведение не стоит, тем более что целью его было взбудоражить народный дух в тяжелейший 1942 год, да и времени на детальную работу с архивами у автора не было. Современные краеведческие исследования историческую достоверность восстановили.

Смирнов А. Портрет Герасима Курина. 1813 г.

Герасим Курин родился в 1777 году в деревне Павлово Вохонской волости Московской губернии. Вопреки часто встречающемуся заблуждению, он не был крепостным крестьянином. Его деревня ещё при Иване IV перешла в собственность Троице-Сергиева монастыря, а затем в государственную после проведенной Екатериной II секуляризации церковных земель. Таким образом, Герасим Матвеевич, как и его ближайшие соратники, был государственным крестьянином или, как это иначе называлось, экономическим.

Быт государственных крестьян и крепостных сильно различался. Из-за недостатка земель – ими владели в основном помещики – экономические крестьяне большей частью занимались ремеслами, торговлей и промыслами. Создавали артели строителей, гончаров, солеваров.

Сведений о жизни Герасима Курина до 1812 почти нет, но вполне обоснованно можно предположить, что он работал в лавке, помогая отцу. К слову, в 1844 году Курину принадлежал добротный двухэтажный дом в центре Павлова Посада, что свидетельствует о неплохом финансовом положении крестьянина.

Женат был Герасим Матвеевич на Анне Савельевне (Савиной), представительнице ветви рода Широковых (купцов I гильдии). В браке у них родилось два сына: Терентий и Антон, которым к 1812 году было 13 и 8 лет соответственно.

Осенью 1812 года Великая Армия вошла в Москву. Наполеон ожидал, что на этом война закончится, но сильно просчитался. Для русского народа она только началась. В условиях постоянных нападений на коммуникации в наполеоновской армии постепенно нарастала нехватка продовольствия. Во всех направлениях от первопрестольной были разосланы фуражирские отряды и части охранения. Войска Мишеля Нея были отправлены западней Москвы в направлении села Павлово. Здесь и разыгралась личная девятидневная война Герасима Матвеевича Курина.

С появлением французов Курин собрал вокруг себя отряд в 200 смельчаков и начал боевые действия. Очень быстро численность партизан возросла до 5300 человек и 500 всадников. Причиной тому были и авторитет Курина, и жестокое поведение французов, озлобленных затянувшейся кампанией и постоянным недоеданием, и часто занимавшихся грабежом и мародерством.

С 23 сентября по 2 октября отряд Герасима Матвеевича семь раз участвовал в столкновениях с французами. В одном из боев плохо вооруженным крестьянам досталось настоящее сокровище: почти две сотни ружей и пистолетов, и в придачу 400 патронных сумок. Другим ярким эпизодом стал захват хлебного обоза.

Ней был взбешен дерзостью партизан и отправил для прекращения безобразий в своем тылу два эскадрона драгун. Судя по всему, маршал не имел представления о численности партизан, иначе не ограничился бы небольшим отрядом. Неизвестно насколько достоверны сведения о разгроме высланных регулярных войск. Но, по некоторым данным, Курин применил следующую хитрость. Оставив большую часть отряда в засаде на удобной позиции, он ввязался в бой с французами, а затем отступил. Радуясь легкой победе над мужичьем, драгуны бросились в погоню и неожиданно для себя оказались в окружении. Оба эскадрона были разбиты, значительная часть кавалеристов попала в плен.

После нескольких успешных налетов отряд настолько окреп, что решил атаковать занятый французами городок Богородск, но маршал Ней к тому моменту уже получил приказ отступать к Москве. Курин разминулся с наполеоновским маршалом всего на несколько часов.

Примечательно, что крестьянин, не имевший никакого представления о тактике и военном деле, действовал настолько успешно (опять же, вопреки распространенному мнению, отец Герасима Матвеевича в армии не служил). Отряд Курина, пройдя 7 столкновений с французами, не потерял ни одного человека. Хотя в литературных произведениях, вероятно, реализма ради, крестьяне гибли в каждом бою.

В 1813 году Герасиму Матвеевичу Курину был присвоен Георгиевский крест 1-го класса. Награда эта специально была учреждена для нижних чинов и невоенных лиц, носилась она, как и орден св. Георгия, на черно-оранжевой ленте. Часто упоминается, что Курин получил и звание почетного гражданина, но это неверно. Почетное гражданство представителям крестьянского сословия не присваивалось, да и учреждено оно было лишь в 1832 году. Ввиду сословного происхождения Герасим Матвеевич не мог этого звания носить, хотя, несомненно, его заслуживал.

В 1844 году Курин участвовал в открытии Павловского Посада, который образовался при слиянии Павлова и четырех окрестных деревень. Через 6 лет после этого события, в 1850 году, Герасим Курин скончался. Погребен на Павловском кладбище.

Огромную роль сыграло народное движение в Отечественной войне 1812 года. Постоянные действия партизан и из регулярных войск, и простых крестьян, сковывали действия Наполеона, постоянно истощая силы его армии. Не только материальные, но и духовные. Активная борьба русского народа с французскими войсками стала одним из важнейших факторов победы в этой войне. Маленькие партизанские победы таких командиров как Герасим Курин, Василиса Кожина, Ермолая Четвертакова, Семена Шубина и многих других, чьи имена не известны до сих пор, стали кирпичиками в фундаменте, на котором выстроилась победная стратегия русской армии в кампании 1812 года.

Автор: Станислав Пошелюжный

Источник: nstarikov.ru