Философ и мудрец. Притча
Дерзкий философ пришел к мудрецу, чтобы прославиться за счет спора с ним. Но начал беседу второй:
— Здравствуй, — сказал мудрец. — Ответь мне на вопрос.
Гость молча напрягся, а старик продолжил.
— Два человека спускаются по дымоходу. Один вылезает с чистым лицом, другой — с грязным. Кто из них пойдет умываться?
У молодого философа глаза на лоб полезли.
— Это то, чем ты хочешь меня проучить?!
Мудрец промолчал.
— Ну, конечно, тот, у кого грязное лицо! Ответил юноша.
— Неправильно. Подумай логически: тот, у кого грязное лицо, посмотрит на того, у кого лицо чистое, и решит, что его лицо тоже чистое. А тот, у кого лицо чистое, посмотрит на того, у кого лицо грязное, решит, что сам тоже испачкался, и пойдет умываться.
— Хитро придумано! — восхитился гость. — А ну-ка, старче, дайте мне еще один тест!
— Хорошо, юноша. Два человека спускаются по дымоходу. Один вылезает с чистым лицом, другой — с грязным. Кто из них пойдет умываться?
— Но мы уже выяснили — тот, у кого лицо чистое!
— Неправильно. Оба пойдут умываться. Подумай логически: тот, у кого чистое лицо, посмотрит на того, у кого лицо грязное, и решит, что его лицо тоже грязное. А тот, у кого лицо грязное, увидит, что второй пошел умываться, поймет, что у него грязное лицо, и тоже пойдет умываться.
— Я об этом не подумал! Поразительно — я допустил логическую ошибку! Давайте еще один тест!
— Ладно ответил Старик. Ситуация повторяется. Кто из них пойдет умываться?
— Ну… Оба пойдут умываться.
— Неправильно. Умываться не пойдет ни один из них. Подумай логически: тот, у кого лицо грязное, посмотрит на того, у кого лицо чистое, и не пойдет умываться. А тот, у кого лицо чистое, увидит, что тот, у кого лицо грязное, не идет умываться, поймет, что его лицо чистое, и тоже не пойдет умываться.
Молодой человек пришел в отчаяние и злость, вымолвив из себя:
— Ну поверьте, я смогу найти правильный ответ! Спросите что-нибудь другое!
— Ладно. Два человека спускаются по дымоходу………………
— О Господи! Ни один из них не пойдет умываться!!! -Закричал юноша.
— Неправильно. Спокойно сказал старик.
Юноша в бешенстве….. — Скажи мне, как вообще может быть такое, чтобы два человека спускались по одной и той же трубе, и один из них испачкал лицо, а другой — нет, а ?!
Старик искоса посмотрел на юношу, сверкнул своими черными глазами, улыбнулся и сказал:
— Неужели ты не понимаешь? Весь этот вопрос — бессмыслица, и если ты потратишь жизнь, отвечая на бессмысленные вопросы, то все твои ответы тоже будут лишены смысла.
***
Источник: ss69100.livejournal.com
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«Бессмысленными» вопросами, текстами сейчас забито всё. Со смыслом. Поиск собственных смыслов, своего главного смысла начинается с однажды заданных себе вопросов:
- Кто и зачем задаёт мне эти вопросы, тексты?
- Кто я для себя? Я – прежде всего обусловленная, предсказуемая личность или тот, кто способен наблюдать за ней?
- В чём моё счастье – в добре или во зле, как я их чувствую? Иду ли я к счастью целенаправленно, управляю ли собой, или управляют мной?
- Можно ли быть счастливым, не служа верно одному из начал своей души, не приняв однозначно одну из сторон во внутренней битве добра и зла за место в сердце?
И т.д.
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Жил был один человек (не концентрирую внимание женщина или мужчина). Жил себе жил. Сильно не грешил. В меру дозволенного. Регулярно ходил в церковь. Исповедовался, причащался, жертвовал десятину на дела богоугодные. Справлял все праздники христианские. Од-ним словом ни чем от других не отличался. Был в меру грешен и в меру праведен.
Пришел ему черед умирать. Простился со всеми. Отдал последние наказы и отошел в мир иной. Вроде как помер, ан нет, открыл глаза вроде всё, как всегда, но нет так. Смотрит вокруг и видит двух ангелов один белый, другой чёрный и каждый норовит его в свою сторону увести. Черный тащит вниз, белый вверх. Даже заспорили, чуть ни до драки. Но порешили, на том, что с начало на весы справедливые душу определить. Подвесили душу нашего героя на весы и начал он вспоминать все свои поступки за прожитою жизнь. Вспомнит что хорошее, поднимают его весы вверх, вспомнит что плохое опускаются весы. Долго вспоминал. Устал даже, а ангелы все недовольны требуют еще вспоминать. Настал момент, не может человек больше ничего вспомнить, хоть убей. Огляделся по сторонам, смотрит весы стоят ровно посередине.
Тут решили ангелы, раз такое дело отвести его к Христу. Повели. Видит человек. Сидит Христос на золотом троне, вокруг него много людей стоит и все ему славу поют. Спрашивает Христос человека: Кто ты есть, мил человек? Отвечает: Я вот такой-то, прожил жизнь так-то, так. Но не могут твои помощники определить, куда мне в после смерти в Ад или Рай. Спрашивает его Христос: А какого ты роду племени мил человек? Отвечает: Я русский, дед мой и прадеды мои тоже русские, и все колена наши русские православные. На что отвечает ему Христос. Ты видно мил человек плохо читал библию. В ней сказано, что пришел я на землю, только к колену Израилеву. Ты же не из израилева колена. Нет, отвечает человек. Так иди же к своему русскому Богу. Для тебя в моем царстве места нет. Человек оробел. Но делать не чего, пошел к русскому Богу. Подходит и видит, сидит старец седой, как лунь, мастерит какую-то поделку из дерева. Да смотрит на него ясным взором. Когда подошел человек поближе, спрашивает. Чего тебе мил человек? И наш герой рассказывает ему, что прожил он жизнь не хорошо не плохо.
Ангелы не могут определить, куда его в ад или рай. А Христос отправил его к нему. Спрашивает его старец. А чьего ты рода племени. Отвечает человек: Русский. Хорошо отвечает тот. Вдруг старец увидел на шее человека крестик и спрашивает. А крещен ли ты? Да крещённый. А соблюдал ли ты заповеди христианские? Соблюдал. И в церковь по выходным ходил. Ходил. И рабом божьим себя считаешь? Считаю. Так тебе не ко мне. Я своих детей рабами не считаю. Да и заповеди у меня другие. Да и нет у меня церквей, только капища. Так что, извини. Какого Бога почитал, к тому и иди.
Вот так этот человек и ходит уже 2-е тысячелетие, то к одному, то к другому и в конечном итоге не нужен никому.
Сказка – ложь, да в ней – намёк… Кто познает, тем – урок.