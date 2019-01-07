Философ и мудрец. Притча

Дерзкий философ пришел к мудрецу, чтобы прославиться за счет спора с ним. Но начал беседу второй:

— Здравствуй, — сказал мудрец. — Ответь мне на вопрос.

Гость молча напрягся, а старик продолжил.

— Два человека спускаются по дымоходу. Один вылезает с чистым лицом, другой — с грязным. Кто из них пойдет умываться?

У молодого философа глаза на лоб полезли.

— Это то, чем ты хочешь меня проучить?!

Мудрец промолчал.

— Ну, конечно, тот, у кого грязное лицо! Ответил юноша.

— Неправильно. Подумай логически: тот, у кого грязное лицо, посмотрит на того, у кого лицо чистое, и решит, что его лицо тоже чистое. А тот, у кого лицо чистое, посмотрит на того, у кого лицо грязное, решит, что сам тоже испачкался, и пойдет умываться.