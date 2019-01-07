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Большое интервью с О.А. Чагиным. Крым, Россия, Украина, будущее

09:36. 7 января 2019 Просмотров - 62 Нет комментариев Опубликовал:
Олег Александрович Чагин, даже несмотря на явный философский промах в рассуждениях о КОБ, всё же не разочаровал. Разговор идёт в основном об Украине, а также о создании проекта „Крым – детям”.

Что же до упомянутого промаха, то странно слышать претензии к концепции, что её носители не организовывают некие проекты и структуры. Концепция формирует или изменяет мировоззрение, которое влияет на поступки человека, на его повседневную жизнь, Изучив в школе концепцию под названием „алгебра” – мы же не бросаемся тут же организовывать некие структуры, основанные на изученном материале! Мы просто применяем полученные знания в жизнь по мере необходимости и возможности.

Структуры же появятся, когда изменившаяся среда будет этому способствовать. Иначе получится лошадь, запряжённая позади телеги. Жаль, что титулованный философ столь небрежно смешал несовместимые категории: мировоззрение и структуры управления.

Были и другие спорные моменты, но в целом разговор получился содержательным и интересным.


Источник: ss69100.livejournal.com

Метки: будущее, власть, война, дети, Запад, концепция, крым, народ, Россия, Украина, Чагин
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