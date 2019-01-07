Большое интервью с О.А. Чагиным. Крым, Россия, Украина, будущее

Олег Александрович Чагин, даже несмотря на явный философский промах в рассуждениях о КОБ, всё же не разочаровал. Разговор идёт в основном об Украине, а также о создании проекта „Крым – детям”.Что же до упомянутого промаха, то странно слышать претензии к концепции, что её носители не организовывают некие проекты и структуры. Концепция формирует или изменяет мировоззрение, которое влияет на поступки человека, на его повседневную жизнь, Изучив в школе концепцию под названием „алгебра” – мы же не бросаемся тут же организовывать некие структуры, основанные на изученном материале! Мы просто применяем полученные знания в жизньСтруктуры же появятся, когда изменившаяся среда будет этому способствовать. Иначе получится лошадь, запряжённая позади телеги. Жаль, что титулованный философ столь небрежно смешал несовместимые категории: мировоззрение и структуры управления.Были и другие спорные моменты, но в целом разговор получился содержательным и интересным.

Источник: ss69100.livejournal.com