Благословенный Янукович и его РЕАЛЬНОЕ экономическое чудо. РЕАЛЬНОЕ!

До Януковича при Ющенко доллар вырос на 55% с 5 до 8. При Януковиче на графике ровная линия с 2010 по 2014 год. Янукович вцепился в доллар мертвой хваткой и не отпускал.

Как только Янукович ушел, доллар как с цепи сорвался и рванул так сильно как никогда не было в 3.5 раза. Гривна упала относительно доллара в 3.5 раза, а зарплаты и пенсии в пересчете на коммуналку в 10 раз.

А ведь вырасти относительно рубля было не так просто! В те годы росли цены на нефть и рубль крепчал.



Украина - покупатель нефти и газа, поэтому рост цен на энергоносители сказывается отрицательно на гривне. Но, Янукович умудрился в таких условиях поднять гривну на 15%.

Если бы продолжился курс Януковича, то, за прошедшие 4 года после Майдана гривна бы выросла еще на 15%. На столько же упали бы цены на коммуналку, бензин и на все остальное. НЕ ОТ ТЕПЕРЕШНИХ, а от тех низких цен времен Януковича! Сейчас бы не украинцы ехали на заработки в Россию, а наоборот. Кубань присоединилась бы к Украине.

А теперь, внимание! Вишенка на торте! Все говорят что при бандерах пенсия упала в 3 раза в долларах. Но никто не вспоминает что При Януковиче пенсия не просто была в 3 раза больше, чем сейчас, а она РОСЛА В ДОЛЛАРАХ!!!! РОСЛАААА! За 4 года при Януковиче выросла на 43%!!!

За 4 года при Януковиче пенсия в Украине выросла на 43% в ДОЛЛАРОВОМ ЭКВИВАЛЕНТЕ!!!

Сейчас бы при том же темпе роста пенсий как при Януковиче, она б выросла еще на 43% от того уровня, и составляла бы около более 300 долл, примерно 9000 гривен. Да российские пенсионеры бы сейчас устроили Майдан в Кремле "Янукович прийди! Путина геть!"

График взят с укросайта на укромове https://goo.gl/YMC2jt

*** Проукаринцы!



Весь мир поддерживает Украину, а навалился на Россию санкциями. За это время цены на нефть упали вдвое, Россия потратила уйму денег на "войну" в Донбассе, на "захват" Крыма, на пенсии крымчанам и даже ЛДНР. Построила дорогущий крымский мост, Восточный Космодром, стадион с бакланами и другие распилы. Да еще и воюет в Сирии уже 3 года. А снабжать войска за 3000 км это не то что в соседнем Донбассе. Каждый грамм груза на вес золота. Весь мир помогает Украине, весь мир мешают России, обрушили цены на нефтегаз, а гривна обвалилась вдвое относительно рубля! Объясните мне как это весь мир за вас, а пенсия упала в 5 раз в долларах от того что могло бы быть если бы остался Янукович? Это ж как надо воровать, чтобы чтобы оскотиниться до такого при помощи всего мира! Важен не сам уровень пенсии, а тот факт что она РОСЛА, но об этом никто не вспоминает!!! Важен не сам уровень пенсии, а тот факт что при ЯНУКОВИЧЕ ПЕНСИЯ РОСЛА, но об этом никто не вспоминает!!! *** А как обстояло дело с зарплатой? Она росла или падала? При Януковиче зарплаты росли еще быстрее чем пенсии!

При Януковиче средняя зарплата выросла на 62% и составила 388 долларов. В 2010 зряплата была 239 дол а в 2014-м 388. Это на 62% больше!!! Когда такие темпы роста давали азиатские страны их называли "азиатскими тиграми". Ими восхищались. Так развивался Сингапур, когда из нищей страны резко превратился в одну из самых богатых в мире. При том же темпе роста зарплат, какой был при Януковиче, сейчас, в 2018 году, она бы составила 630 долларов! 18 000 гривен по нынешнему курсу! Пенсия росла, зарплаты тоже, рубль падал. А с рублем падали цены на нефтегаз, а с нефтегазом коммуналка. А если совместить рост пенсий и зарплат спадением коммуналки, то сейчас бы уровень жизни вырос бы примерно вдвое от и без того сытных времен Януковича! Вопрос п роукраинцам:

Почему только при "злочинном" Януковиче гривна крепла, а при бандерах всегда падает? Может, Порошенко и предыдущие бандеры - агенты Кремля? Может, они воруют, а Янукович на самом деле не то что ничего не воровал, а даже заносил из Кремля в Украину? Проукраинцы! А вот представьте, что было бы если бы весь мир не навалился на Россию санкциями и не обрушил бы вдвое цены на нефтегаз, но Порошенко и его бандеры пришли бы к власти со своим воровством? Вы бы покупали бензин и газ еще вдвое дороже, чем сейчас. Соответственно, проезд в транспорте и всё-всё-всё было бы тоже примерно вдвое дороже, особенно электричество. Пришлось бы пересесть на волов и велокрикши. ***

Любовь подавляющего большинства украинцев к Януковичу показали и опросы на телевидении. На 5-м году "победы" Майдана 9 августа 2018 года исполнилось 80 лет бывшему президенту бывшей Украины Леониду Кучме. В честь этого на одном из самых майданутых на всю кастрюлю бандероканалов "Зик" (Хайль!) устроили голосование среди телезрителей какой президент Украины был самым лучшим. Победил Виктор Янукович с большим отрывом от всех остальных вместе взятых - 57%!!! Для сравнения, Порошенко набрал только 9% голосов - в 6 раз меньше. Это 2018 год, когда отключены все российские каналы в Украине. Мозги промываются только бандеровщиной, американщиной и Порошенковщиной. Бандероведущая Лейла Мамедова негодуе. Она заорала, что украинцы сошли с ума и прямо заявила, что они снимают это "плохое" голосование со второго часа эфира, как это должно быть по регламенту телепрограммы. Кастрюлеголовый гость в студии нагло обвинил этот бандеровский украиноязычный телеканал в якобы фальсификации голосования в прямом эфире.



Алё! Гараж! Он обвинил не Путина, а редакторов кастрюлеголового бандероканала!!! Да еще в чем обвинил? В фальсификации голосов во время прямого эфира, что исключено. Ибо в прямом эфире считает беспристрастный компьютер. А главное - не зачем фальсифицировать не в свою пользу. И кто же этот бандеровский умник? Это Александр Владимирович Савченко (род. 4 мая 1958 г). Банкир, экономист, меценат. Доктор экономических наук, профессор. Ректор Международного института бизнеса. Автор более 400 статей на экономические и банковские темы. Надо добавить важный момент. За Януковича проголосовало бы еще больше, если бы не Кравчук и Кучма, которые взяли на себя еще 24%. Они, хоть и бандеровские президенты, но, они были в первые годы после падения советской власти, и тогда еще уровень жизни в Украине был высокий "по инерции", а не по заслугам президентов. Сразу столько не разворуешь. То, что это были очень точные данные, можно понять из аналогичного голосования на другом чуть менее кастрюлеголовом канале "Ньюс Ван" на 10 месяцев раньше. Вопрос был такой: Если бы перед вами стоял выбор избрать прошлую злодейскую власть Януковича или нынешнюю, кого бы вы выбрали? 92% украинцев проголосовали за Януковича (считай, за Путина): Проголосовало почти 50 000 украинцев. Обратите внимание - канал украиноязычный и опрос тоже на украинской мове. Как видите, голосования немного разные по форме. На Зике можно было выбрать из 5 вариантов - перечислены были все 5 президентов Украины, а на "Ньюс Ван" только 2 варианта - Порошенко или Янукович. Обратите внимание, что Порошенко набрал почти одинаково - 9% на Зике и 8% на "Ньюс Ван". Майданонацисткий переворот произошел при Януковиче, и его сменил Порошенко. Этому событию как раз соответствует голосование на "Ньюс Ван", где соотношение в пользу Антимайдана 92% против 8% или 12 к 1. Это сверхархиподавляющее большинство. Майдан поддерживал процент чуть выше статистической погрешности. Все подобные украинские голосования а укроэфире я собрал в отдельной подборке: https://goo.gl/Uy7DhK - кто не прочитает тот дурак. Результаты всегда пророссийские, проянуковичские и просоветские.



Странно, почему об этом почти не известно в русском мире? По-моему только один я на это обращаю внимание.

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Источник Источник https://goo.gl/YRsbDt ***

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При Януковиче за 4 года гривна выросла на 15% относительно рубля и стоила 4 рубля, а сейчас 2, то есть, при бандерах