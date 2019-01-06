Сводки от ополчения Новороссии 06 января 2019

29 декабря вступило в силу новогоднее прекращение огня. За прошедшие дни количество обстрелов существенно снизилось, однако бойцы Армии ДНР не теряют бдительности и продолжают укреплять свои позиции.

Об этом «Русской Весне» рассказали в Народной милиции Республики.

Военкор Дмитрий Астрахань — о том, чем занимаются бойцы на юго-западных подступах к Донецку, как готовятся к возможным провокациям со стороны ВСУ.

Вместе с бойцами на передовой несут службу и их четвероногие помощники, которые особенно полезны в туман и снегопады для наблюдения за противником.

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