Сводки от ополчения Новороссии 06 января 2019
- 11:02 Служу Республике. Итоги 2018 года.
- 07:00 ДНР: Верить украинским оккупантам нельзя — об обстановке на линии фронта (ВИДЕО).
- 01:30 Армия ДНР вручила новогодние подарки маленьким жителям Горловки (ВИДЕО).
Служу Республике. Итоги 2018 года
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ДНР: Верить украинским оккупантам нельзя — об обстановке на линии фронта (ВИДЕО)
29 декабря вступило в силу новогоднее прекращение огня. За прошедшие дни количество обстрелов существенно снизилось, однако бойцы Армии ДНР не теряют бдительности и продолжают укреплять свои позиции.
Об этом «Русской Весне» рассказали в Народной милиции Республики.
Военкор Дмитрий Астрахань — о том, чем занимаются бойцы на юго-западных подступах к Донецку, как готовятся к возможным провокациям со стороны ВСУ.
Вместе с бойцами на передовой несут службу и их четвероногие помощники, которые особенно полезны в туман и снегопады для наблюдения за противником.
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К оглавлению | Источник: rusvesna.su
Армия ДНР вручила новогодние подарки маленьким жителям Горловки (ВИДЕО)
В канун рождества Народная Милиция Донецкой Народной Республики совместно с благотворительным фондом «Дорога добра» передали гуманитарную помощь маленьким жителям Горловки.
Груз состоял из новогодних подарков для детей из семей погибших и раненых, а также из многодетным семьям.
А в горловскую школу № 16 были доставлены новые парты и стулья для учащихся, за которыми в новом году детки смогут получать много новых знаний.
Видео предоставлено «Русской Весне» Народной милицией ДНР.
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