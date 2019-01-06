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Сводки от ополчения Новороссии 06 января 2019

11:42. 6 января 2019 Просмотров - 267 Нет комментариев Опубликовал:

Служу Республике. Итоги 2018 года

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ДНР: Верить украинским оккупантам нельзя — об обстановке на линии фронта (ВИДЕО)

ДНР: Верить украинским оккупантам нельзя — об обстановке на линии фронта (ВИДЕО) | Русская весна

29 декабря вступило в силу новогоднее прекращение огня. За прошедшие дни количество обстрелов существенно снизилось, однако бойцы Армии ДНР не теряют бдительности и продолжают укреплять свои позиции.

Об этом «Русской Весне» рассказали в Народной милиции Республики.

Военкор Дмитрий Астрахань — о том, чем занимаются бойцы на юго-западных подступах к Донецку, как готовятся к возможным провокациям со стороны ВСУ.

Вместе с бойцами на передовой несут службу и их четвероногие помощники, которые особенно полезны в туман и снегопады для наблюдения за противником.

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Армия ДНР вручила новогодние подарки маленьким жителям Горловки (ВИДЕО)

Армия ДНР вручила новогодние подарки маленьким жителям Горловки (ВИДЕО) | Русская весна

В канун рождества Народная Милиция Донецкой Народной Республики совместно с благотворительным фондом «Дорога добра» передали гуманитарную помощь маленьким жителям Горловки.

Груз состоял из новогодних подарков для детей из семей погибших и раненых, а также из многодетным семьям.

А в горловскую школу № 16 были доставлены новые парты и стулья для учащихся, за которыми в новом году детки смогут получать много новых знаний.

Видео предоставлено «Русской Весне» Народной милицией ДНР.

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 К оглавлению | Источник: rusvesna.su

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