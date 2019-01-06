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Лица Советской эпохи. Часть 373. Погранцы

19:12. 6 января 2019 Просмотров - 193 Один комментарий Опубликовал:


1936. Бойцы N-й пограничной заставы К.А. Сольков и А.А. Сытников в парном секрете. Май
1936. Бойцы N-й пограничной заставы К.А. Сольков и А.А. Сытников в парном секрете. Май

1936. Боец-кинолог N-й пограничной заставы А.А. Сытников с овчаркой Амур в дозоре. Май
1936. Боец-кинолог N-й пограничной заставы А.А. Сытников с овчаркой Амур в дозоре. Май
1936. Отделённый командир Александра Гаврилович Шилов
1936. Отделённый командир Александра Гаврилович Шилов”
1936. Рядовой боец-пограничник Андрей Александрович Ермаков
1936. Рядовой боец-пограничник Андрей Александрович Ермаков
1936. Рядовой боец-пограничник Прокофий Павлович Стрелкин
1936. Рядовой боец-пограничник Прокофий Павлович Стрелкин
1938. На боевой службе – наряд от 32-го Черноморского морского пограничного отряда войск НКВД СССР в составе младшего командира И.И. Верёвка и бойца-комсомольца И. Курганского
1938. На боевой службе – наряд от 32-го Черноморского морского пограничного отряда войск НКВД СССР в составе младшего командира И.И. Верёвка и бойца-комсомольца И. Курганского”
1938. Пограничники на посту
1938. Пограничники на посту
1938. Пограничный наряд со служебной собакой
1938. Пограничный наряд со служебной собакой”
1939.. «Проводник-пограничник с собакой идёт по следу нарушителя новой границы»
1939. «Проводник-пограничник с собакой идёт по следу нарушителя новой границы»
1940. Катон-Карагайский район Восточно-Казахстанской области Казахской ССР. Август (1)
1940. Катон-Карагайский район Восточно-Казахстанской области Казахской ССР. Август
1940. Катон-Карагайский район Восточно-Казахстанской области Казахской ССР. Август (2)

1940. Катон-Карагайский район Восточно-Казахстанской области Казахской ССР. Август (3)

1940. Катон-Карагайский район Восточно-Казахстанской области Казахской ССР. Август (4)

1940. Катон-Карагайский район Восточно-Казахстанской области Казахской ССР. Август (5)

1940. Катон-Карагайский район Восточно-Казахстанской области Казахской ССР. Август (6)

1940. Катон-Карагайский район Восточно-Казахстанской области Казахской ССР. Август (7)

1940. Катон-Карагайский район Восточно-Казахстанской области Казахской ССР. Август (8)

1940. Катон-Карагайский район Восточно-Казахстанской области Казахской ССР. Август

1940. Катон-Карагайский район Восточно-Казахстанской области Казахской ССР. Активный помощник пограничников труженик колхоза «Джамбул» тов. Кокактай (1)
1940. Катон-Карагайский район Восточно-Казахстанской области Казахской ССР. Активный помощник пограничников труженик колхоза «Джамбул» тов. Кокактай
1940. Катон-Карагайский район Восточно-Казахстанской области Казахской ССР. Активный помощник пограничников труженик колхоза «Джамбул» тов. Кокактай (2)
1940. Катон-Карагайский район Восточно-Казахстанской области Казахской ССР. Активный помощник пограничников труженик колхоза «Джамбул» тов. Кокактай
1940. Катон-Карагайский район Восточно-Казахстанской области Казахской ССР. Личный состав кавалерийской пограничной заставы на занятиях по конной подготовке
1940. Катон-Карагайский район Восточно-Казахстанской области Казахской ССР. Личный состав кавалерийской пограничной заставы на занятиях по конной подготовке
1940. Катон-Карагайский район Восточно-Казахстанской области Казахской ССР. Пограничники в гостях у одной из семей тружеников колхоза имени Сталина
1940. Катон-Карагайский район Восточно-Казахстанской области Казахской ССР. Пограничники в гостях у одной из семей тружеников колхоза имени Сталина
1940. Катон-Карагайский район Восточно-Казахстанской области Казахской ССР. Пограничники в гостях у тружеников колхоза «Джамбул»
1940. Катон-Карагайский район Восточно-Казахстанской области Казахской ССР. Пограничники в гостях у тружеников колхоза «Джамбул»
1940-е. (начало). Пограничный наряд со служебной собакой.
1940-е. (начало). Пограничный наряд со служебной собакой
1940-е. (начало). Пограничный наряд со служебной собакой
1940-е. (начало). Пограничный наряд со служебной собакой
1940-е (конец).Карелия, пограничники в дозоре
1940-е (конец). Карелия, пограничники в дозоре
1946. Пограничники в Карпатах. Февраль
1946. Пограничники в Карпатах. Февраль
1942. Снайпер-пограничник т. Квит в горах Абхазии
1942. Снайпер-пограничник т. Квит в горах Абхазии
1947.. Советский пограничник на охране границы
1947. Советский пограничник на охране границы
источник

Источник: humus.livejournal.com

Метки: история, Россия, фото
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Один комментарий»

  • 169 129
    groks 6 января 2019 в 21:35 Ссылка Пометить
    GD Star Rating
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    Отличные фото. Спасибо. Ещё бы к ним какие подробности, а то ж просто перетаскивание с места на место.

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