Лица Советской эпохи. Часть 373. Погранцы
19:12. 6 января 2019 Просмотров - 193 Один комментарий Опубликовал: brahman
1936. Бойцы N-й пограничной заставы К.А. Сольков и А.А. Сытников в парном секрете. Май
1936. Боец-кинолог N-й пограничной заставы А.А. Сытников с овчаркой Амур в дозоре. Май
1936. Отделённый командир Александра Гаврилович Шилов”
1936. Рядовой боец-пограничник Андрей Александрович Ермаков
1936. Рядовой боец-пограничник Прокофий Павлович Стрелкин
1938. На боевой службе – наряд от 32-го Черноморского морского пограничного отряда войск НКВД СССР в составе младшего командира И.И. Верёвка и бойца-комсомольца И. Курганского”
1938. Пограничники на посту
1938. Пограничный наряд со служебной собакой”
1939. «Проводник-пограничник с собакой идёт по следу нарушителя новой границы»
1940. Катон-Карагайский район Восточно-Казахстанской области Казахской ССР. Август
1940. Катон-Карагайский район Восточно-Казахстанской области Казахской ССР. Активный помощник пограничников труженик колхоза «Джамбул» тов. Кокактай
1940. Катон-Карагайский район Восточно-Казахстанской области Казахской ССР. Активный помощник пограничников труженик колхоза «Джамбул» тов. Кокактай
1940. Катон-Карагайский район Восточно-Казахстанской области Казахской ССР. Личный состав кавалерийской пограничной заставы на занятиях по конной подготовке
1940. Катон-Карагайский район Восточно-Казахстанской области Казахской ССР. Пограничники в гостях у одной из семей тружеников колхоза имени Сталина
1940. Катон-Карагайский район Восточно-Казахстанской области Казахской ССР. Пограничники в гостях у тружеников колхоза «Джамбул»
1940-е. (начало). Пограничный наряд со служебной собакой
1940-е. (начало). Пограничный наряд со служебной собакой
1940-е (конец). Карелия, пограничники в дозоре
1946. Пограничники в Карпатах. Февраль
1942. Снайпер-пограничник т. Квит в горах Абхазии
1947. Советский пограничник на охране границы
источник
Источник: humus.livejournal.com
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Отличные фото. Спасибо. Ещё бы к ним какие подробности, а то ж просто перетаскивание с места на место.