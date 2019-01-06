Лица Советской эпохи. Часть 373. Погранцы

1936. Бойцы N-й пограничной заставы К.А. Сольков и А.А. Сытников в парном секрете. Май1936. Боец-кинолог N-й пограничной заставы А.А. Сытников с овчаркой Амур в дозоре. Май1936. Отделённый командир Александра Гаврилович Шилов”1936. Рядовой боец-пограничник Андрей Александрович Ермаков1936. Рядовой боец-пограничник Прокофий Павлович Стрелкин1938. На боевой службе – наряд от 32-го Черноморского морского пограничного отряда войск НКВД СССР в составе младшего командира И.И. Верёвка и бойца-комсомольца И. Курганского”1938. Пограничники на посту1938. Пограничный наряд со служебной собакой”1939. «Проводник-пограничник с собакой идёт по следу нарушителя новой границы»1940. Катон-Карагайский район Восточно-Казахстанской области Казахской ССР. Август1940. Катон-Карагайский район Восточно-Казахстанской области Казахской ССР. Активный помощник пограничников труженик колхоза «Джамбул» тов. Кокактай1940. Катон-Карагайский район Восточно-Казахстанской области Казахской ССР. Активный помощник пограничников труженик колхоза «Джамбул» тов. Кокактай1940. Катон-Карагайский район Восточно-Казахстанской области Казахской ССР. Личный состав кавалерийской пограничной заставы на занятиях по конной подготовке1940. Катон-Карагайский район Восточно-Казахстанской области Казахской ССР. Пограничники в гостях у одной из семей тружеников колхоза имени Сталина1940. Катон-Карагайский район Восточно-Казахстанской области Казахской ССР. Пограничники в гостях у тружеников колхоза «Джамбул»1940-е. (начало). Пограничный наряд со служебной собакой1940-е. (начало). Пограничный наряд со служебной собакой1940-е (конец). Карелия, пограничники в дозоре1946. Пограничники в Карпатах. Февраль1942. Снайпер-пограничник т. Квит в горах Абхазии1947. Советский пограничник на охране границы

Источник: humus.livejournal.com