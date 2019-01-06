Карельская береза – загадочное дерево северных лесов

Известно, что идеальной считается древесина у тех деревьев, которые имеют ровные, без изъянов, стволы. Карельская береза совершенно не вписывается в существующие каноны, но, тем не менее, является одной из самых ценных древесных пород. Именно в изъянах и кроется ее истинная красота – необычная мраморная текстура, над разгадкой которой ученые бьются уже почти сотню лет.

В 1766 году немецкий лесничий Фокель, исследовавший по поручению Екатерины II леса cеверо-западной части России, обнаружил и впервые описал встречающиеся там необычные деревья, которые по виду напоминали простую березу, а «внутренностью были похожи на мрамор». Спустя почти сто лет (в 1857 году) русский ученый К.Мерклин дал этим деревьям название «карельская береза», поскольку впервые их обнаружили именно в Карелии. Помимо русского, карельская береза получила и латинское название – Betula pendula Roth.

В отличие от привычной нам стройной белоствольной березы, воспетой многими поэтами и художниками, эту березу вряд ли кто назовет красавицей. Карельская береза представляет собой совершенно непривлекательное низкорослое деревце с сильно деформированным стволом с большим количеством шаровидных вздутий и бугров на нем.

Но под этой неказистой оболочкой скрыто настоящее сокровище. Именно уродливые наросты и трещины на стволе карельской березы формируют вместо годичных колец, которые можно увидеть на срезах других деревьев, необычный рисунок из причудливых линий, завитков, галочек. Причем, рисунок этот на каждом стволе уникален.

Очень красив и цвет древесины, который может быть самых разных оттенков – от светло-золотистого до темно-янтарного. Отполированная, она переливается, подобно перламутру. К тому же, древесина у карельской берёзы еще и очень прочная – она не гниет и не раскалывается.

С конца 18-го века древесина карельской берёзы шла на изготовление дорогой мебели, посуды, шкатулок, украшений. Карельскую березу стали называть «царским деревом», мебелью из уникальной древесины обставляли интерьеры царских палат.

В 1917 году Фаберже изготовил из карельской березы для императора Николая II пасхальное яйцо. Долгое время этот шедевр считали утерянным, но сейчас на него можно полюбоваться в Музее Фаберже в Баден-Бадене (Германия).

Дерево-загадка

Вот уже на протяжении почти 100 лет ученые бьются над загадками этого дерева. Сначала даже было непонятно, что собой представляет карельская береза – то ли это отдельный вид, то ли просто разновидность, подвид какого-то вида березы. Этот вопрос, в конце концов, прояснили – большинство исследователей сошлись на том, что карельская береза является аномальной формой, подвидом, самой распространенной у нас березы – повислой (или бородавчатой).

Но по-прежнему нет однозначного мнения касательно причины, приводящей к такой необычной форме ствола березы и, соответственно, к образованию узорчатой древесины. Выдвигается множество самых разных гипотез – влияние состава почвы, климата, вирусные болезни, генетические мутации и т. д. Так что исследования продолжаются… В начале 20-го века численность этих ценных деревьев стала резко снижаться по причине неконтролируемой вырубки, надо было принимать срочные меры для спасения карельской жемчужины. И начиная с 30-х годов карельскую березу стали выращивать в специальных заповедниках.

Источник: nashaplaneta.su