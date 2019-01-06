Экономические страдания 1990 года
Лекция из цикла Евгения Спицына "История России"
Историк и автор книг по истории России Евгений Спицын продолжает свой рассказ о последних полутора годах горбачёвской перестройки и о поисках путей выхода из экономической катастрофы весны-осени 1990 года, куда скатилась советская страна в результате горбачёвских реформ в сфере политики и межнациональных отношений.
Разобраться в нагромождении научных и околонаучных фактов, гипотез и мнений и составить полную картину подлинной истории России помогут:
История России. Евгений Спицын
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