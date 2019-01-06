Главная » История, Мировоззрение

Экономические страдания 1990 года

19:01. 6 января 2019 Просмотров - 118 Нет комментариев Опубликовал:

Лекция из цикла Евгения Спицына "История России"

Историк и автор книг по истории России Евгений Спицын продолжает свой рассказ о последних полутора годах горбачёвской перестройки и о поисках путей выхода из экономической катастрофы весны-осени 1990 года, куда скатилась советская страна в результате горбачёвских реформ в сфере политики и межнациональных отношений.

Разобраться в нагромождении научных и околонаучных фактов, гипотез и мнений и составить полную картину подлинной истории России помогут:

Книги Евгения Спицына

История России. Евгений Спицын

История СССР. Евгений Спицын

==========================================================================


День ТВ

Источник: xn--80ajoghfjyj0a.xn--p1ai

Пометить материал как неуместный

Оценка информации

GD Star Rating
a WordPress rating system
Поделиться:

Записи на схожие темы
Исторические модели: заговор маршалов перед 22 июня 1941 года - 2
...СССР в те годы не было ни военного, ни экономического, ни общеполитического...бы индустриализироваться, наша страна из экономически самостоятельной единицы, опирающейся на ...человек. Человек сохранился. В огне страданий, в котором он плавился, обнажилась...
В год экологии — по-серьёзному
... баррель, ни экономический рост на 7 – 10 % в год, ни создаваемый... драматический сценарий — горе и страдания сотен миллионов людей, массовая климатическая...нужна, чтобы предотвратить опасность социально-экономического разрушения страны, совершаемого властью ...
«О текущем моменте» № 6 (138), ноябрь 2018 года (8)
... охарактеризовал Дж. Оруэлл («Год 1984»): «Кто контролирует прошлое...фактологии.Четвертый приоритет — экономический.Информация финансово-экономического характера, соответствующие процедуры...способов добиться этого.Угрозы физических страданий — тюрьмы, кнута, ...
Топот и рёв „экономических животных”
...и межрегиональных исследований Института международных экономических и политических исследований РАН (...достопамятна развернувшаяся в сороковые-пятидесятые годы борьба с космополитизмом. Начинал ...и континенты на кровь и страдания.Пришло время каждому, кто ...
Либерально-рыночная экономическая модель в её существе
...был впервые сформулирован в последние годы существования СССР. По сути он... способов добиться этого. Угрозы физических страданий — тюрьмы, кнута, пытки электрическим...вопросу о расхождении либерально-экономических теорий и экономической реальности развитых в ...
Выживание после экономического кризиса на примере Аргентины 2001 года
...в странах Первого мира. Страдания и голод приведет нас ..., которая пытается выбраться из экономической катастрофы. Вот что я...если вы готовитесь к небольшому экономическому кризису, имеет смысл брать...разница? Пройдя один экономический коллапс в 2001 году, и до ...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Вы можете использовать эти HTML теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>