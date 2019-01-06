Что ждёт Россию в 2019 году. Позитивный прогноз
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Первый выпуск января мы как обычно посвящаем обзору самых позитивных ожиданий для России в наступившем 2019 году. Чтобы потом оценить насколько эти планы были реализованы. Вместе с этим в текущем выпуске кратко рассмотрим и то, что воплотилось в реальность из нашего прогноза годичной давности.
Текст выпуска и все ссылки: http://www.время-вперед.рус/
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На обложке производство реакторной установки «РИТМ-200» для атомного ледокола «Арктика» (АГН «Москва»).
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Источник: www.youtube.com
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“Первый выпуск января мы как обычно посвящаем обзору самых позитивных ожиданий для России в наступившем 2019 году. ”
Лично мне не нужет газо- и нефтепровод выкачивающий богатства страны за границу и мост через Амур по которому лес повезут в Китай. Мост в Крым ничего не поменяет для жителей Крыма, так и будет всё дорого у них. Остальное мультики и фантазии.
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1. Газопровод в Китай, за строительство которого Китай платить своими деньгами отказался. Долго мутили, в результате строится на деньги ВЭБ. Т.е. за бюджетные. Т.е. наши деньги в строительство уходят, окупится неизвестно когда. Спасибо.
2. СП-2, как и СП-1 могут внезапно оказаться украинскими. По решению судов, в юрисдикции которых находятся.
3. Недавно была статья про плохого Хрущёва. Так вот он не додумался продавать кому бы то ни было огромное количество леса, построив для этого аж целый мост.
4. Космос-Рогозин-женский половой орган. Пролистал.
5. Про флот и армию смотреть нет смысла. Борисов сказал, что нам ничего не нужно. Спасибо хоть при Леониде Ильиче наклепали танков и самолётов, что до сих пор не смогли всё в металлолом сдать.
Это какой-то филиал сдунаса? Что брешут так нагло.
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Частушки про Ел-Пу-Мед.
https://www.youtube.com/watch?v=EhhJzlw-OIA
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Грамотное мнение от коммуниста Виктора Алксниса. Ищите в интернете.
Президент из подворотни.
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Витя алкснис грамотный потому что каммунист,или потому что критикует Путина.)))Я думаю и то,и то хорошо оплачивается,иначе бы за почти три десятка лет капитализма,каммунисты бы давно повымерли,ведь ни у станка,ни на ферме их не видно,чем только и кормятся,наверно духом святым сморксизма-ленинизьма.)))
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,,,З д Р а В с Т в УЙ т Е,,,
Ну напрасно Вы так КРИТИЧЕСКИ–САРКАСтически…
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Россия,как Великая,Цивилизованная,Развитая страна -
безусловно Заслуживает Уважения ЗА Свои Достижения!
* И Это БЕЗ под`елдыкивания и БЕЗ всякого сарказма!
* Только ярые РАЗНЫЕ ЧЛЕНЫ – НЕ хотят Этого понимать!
* Ну да ЛЮБЫЕ “дружеские-ВЕРЕЩАНИЯ” – НЕ стоит замечать!
* Пусть продолжает ВЫТЬ(в БЕСсилии)- ВСЯ та СВОРА-”рать”!
* Главное – Потенциал Развития России – в РФ Сохранять!
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Однако Россия “Р О Д И Л А”=создала И…ПАРАЗИТов:
1.НЫНЕшнее Т.Н.”ед-ро” = жульё И ворьё![Презираемые]
2.НЫНЕшнюю Т.Н.”ДУ@У” = из такИХ-же! [i ТАКИЕ-же]
3.НЫНЕшнюю Т.Н.”ОППОзицию” = ПАМПЕРСтвующие![ПАРАЗИТарии]
4.НЫНЕшнюю Т.Н.”власть=МАСТЬ” – ЧЛЕНЫ-ельцин,исты![Враги РФ]
5.Ну и…НЫНЕшние Полит-”козырные” – “СМОТРЯЩИЕ” от…..
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Достижения России ВЕЛИКИ!
Но…в НИЩЕТЕ(в Основном)- Вся Русь!
ПОТОМУ,что РАЗРУШАЕТСЯ = РАЗГРАБЛЯЕТСЯ России -
уже МНОГО лет – ПОСРЕДСТВОМ…Правящей КЛИКИ!!!
* РЕЗУЛЬТАТ такОЙ “жизни” в РФ – вот Они – Улики!
[ДОЛОЙ - ныне правящий ГНОЙ - Таков НЫНЕ Клич над Страной]
“““
—> Те\же Заслуги Путина – Видны и велики!
НО он,ГОВОРЯТ…”СМОТРЯЩИЙ” от…этой\же КЛИКИ…
Его “имидж” – УЖЕ где\то…ОКОЛО ПЛИНТУСА Валяется…
И именно “ЭТО” – тем “уважением” – его “заслуг” ЯВЛЯЕТСЯ!
* Про “козырного” ЧЛЕНА “российского” правительства -
ВСЕ Знают – КАКОЕ мнение!ЭТО – ТОТАЛЬНОЕ Презрение!
““““`
НЫНЕ в России ВСЕ проблемы от НЫНЕшней,КОРРУМПИРОВАННОЙ -
Т.Н.”власти”!От ЭТОЙ Политическо-Криминальной “МАСТИ”!!!
* Вот от её-то и Нужно России – себя СПАСТИ!
[ДОЛОЙ - Этот правящий,ПРЕСТУПНЫЙ "ГНОЙ"!!!]
“““
Великая Россия Заслуживает Нормальной Власти!
* И…Только Русские Люди – (с)Могут Россию Спасти!
- – - – -
Ничего ни к кому личного,так -
мысли мимо П Р О Х О Д Я Щ Е Г О…
* Хорошего Вам(ВСЕМ…)настроения! – Благодарю.
= = = = =
С уважением – Валерий Бондарик.
Эдмонтон. Канада. 06-01-2019.
P.S. ВСЕ “окормляемые” и…находящиеся “НА-содержании”
—> у нынешнИХ…ТамошнИХ…”россиян”…Пожалуйста -
попытайтенсь быть Аргументированными в “своих” речАХ…
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Аргументированно,пожалуйста.)Почему бы коннаде не перестать к нам шпиенов засылать,в том числе и инетных.)У вас нет коррюпции и криминала,а почему вы тогда как и все страны золотого лярда на содержании у всего остального мира,за счет махинаций на бирже курсами валют и прочего лохотрона.)А все каррюпционеры почему то у вас прячутся на западе,может потому как вы их и поддерживаете во всех сферах.)А давайте ка вы будете жить по средствам,и валерон бондердарик найдет наконец себе работу лесорубом,так хорошо оплачиваемую при капитализме,и не будет наконец провокатором работать в стране вероятного противника.)))
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Смотрю шибко ахентов расстраивает наша иккономика,ну никак не желает скукоживаться,газопроводы строют,ледоколы всякие,нет ба в лес ушли в папуасов играть как в сомали и ливии,или как в укропии укокошить остатки промышленности,а самим в ивропу унитазы мыть,це ж прогресс и розвитие,не то что у нас.)))