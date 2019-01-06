Целительство – это просто. Сергей-Волеслав Шеломенец-Борода. Часть 1
Целительство как развить.
Автор-сказитель – Сергей-Волеслав Шеломенец-Борода
Часть 2 – https://youtu.be/twoLS8QCzaA
Истоки Первообраза.
В эфире мы говорили о том, что традиции были просты и безопасны в передаче и воспроизведении. И всё, что создавал народ, что закреплял, передавалось из рук в руки, и из уст в уста. А простые и доступные способы восстановления и поддержания здоровья – это показатель зрелости народа.
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Источник: www.youtube.com