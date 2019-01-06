Альберт Эйнштейн про Сталина и Израиль

Товарищподкинул наводку на чудесное.(с) из переписки с Максом Борном. 1937-й год.Макс Борн прокомментировал это письмо, сказав:Хотя кажется, что Макс Борн не согласился с мнением Эйнштейна о своих взглядах на Сталина, Эйнштейн продолжал поддерживать Сталина и СССР, в первую очередь благодаря усилиям Сталина по защите евреев между двумя мировыми войнами. Политика Сталина приветствовала евреев в Советском Союзе и создала безопасное пространство для них в то время, когда их безжалостно преследовали.. Против« пределов »выступили многие сионисты того времени, главным образом антикоммунист и еврейский националист Зеев Жаботинский. Эйнштейн напал на них как на фашистов и в письме сионисту Бейнишу Эпштейну он обвинил ихЦитаты вот отсюда.

Источник: colonelcassad.livejournal.com