Альберт Эйнштейн про Сталина и Израиль
20:26. 6 января 2019 Просмотров - 197 Нет комментариев Опубликовал: brahman
Товарищ d_clarence подкинул наводку на чудесное.
О Сталине и СССР.
«Кстати, все чаще появляются признаки того, что российские процессы не являются фальшивыми, но среди тех, кто считает Сталина глупым реакционером, который предал идеи революции, существует заговор. Хотя нам трудно представить такие вещи, те, кто лучше всех знают Россию, придерживаются более или менее единого мнения. Я сначала был твердо убежден, что это был случай деспотических действий диктатора, основанных на лжи и обмане, но это было заблуждением ». (с) из переписки с Максом Борном. 1937-й год.
Макс Борн прокомментировал это письмо, сказав: «Русские испытания были сталинскими чистками, с помощью которых он попытался консолидировать свою власть. Как и большинство людей на Западе, я полагал, что эти показательные процессы были произвольными действиями жестокого диктатора. Эйнштейн, по-видимому, придерживался другого мнения: он полагал, что под угрозой Гитлера у русских не было другого выбора, кроме как уничтожить как можно больше своих врагов в своих лагерях. Мне трудно примирить эту точку зрения с мягким, гуманитарным нравом Эйнштейна».
Хотя кажется, что Макс Борн не согласился с мнением Эйнштейна о своих взглядах на Сталина, Эйнштейн продолжал поддерживать Сталина и СССР, в первую очередь благодаря усилиям Сталина по защите евреев между двумя мировыми войнами. Политика Сталина приветствовала евреев в Советском Союзе и создала безопасное пространство для них в то время, когда их безжалостно преследовали.
Про Израиль и сионизм
«Слово« Бог »для меня – не что иное, как выражение и продукт человеческих слабостей, Библия – собрание почетных, но все еще примитивных легенд, которые, тем не менее, довольно детские, независимо от тонкостей ее интерпретации Эти сублимированные интерпретации очень разнообразны в соответствии с их природой и почти не имеют ничего общего с оригинальным текстом. Для меня иудейская религия, как и все другие религии, является воплощением самых детских суеверий. И еврейский народ, к которому я с радостью принадлежу и к менталитету которого я глубоко привязан, не отличается для меня качеством, как и все остальные люди. Что касается моего опыта, они также не лучше, чем другие человеческие группы, хотя они защищены от худших пороков из-за отсутствия власти. Я не вижу ничего «избранного» в них ».
«Я не верю ни во что, что можно охарактеризовать как« еврейская вера ». Но я еврей и рад принадлежать к еврейскому народу, хотя я ни в коем случае не считаю его избранным… »
«В некоторых местах проявляется напряженный еврейский национализм, который угрожает выродиться в нетерпимость и фанатизм; но, надеюсь, это только инфантильное расстройство ».
Я не еврей в том смысле, что я призываю к сохранению еврейской или какой-либо другой национальности как самоцели … Я считаю важным повышение самооценки евреев, также в интересах естественного сосуществования с неевреями. Это было моим главным мотивом для присоединения к сионистскому движению … Но мой сионизм не исключает космополитических взглядов
«Только прямое сотрудничество с арабами может создать достойную и безопасную жизнь. Если евреи не поймут этого, вся еврейская позиция в комплексе арабских стран станет шаг за шагом несостоятельной».
«Я не националист и не желаю никакой дискриминации арабов в Палестине. Еврейская иммиграция в Палестину в рамках «подходящих пределов» никому не может навредить». Против« пределов »выступили многие сионисты того времени, главным образом антикоммунист и еврейский националист Зеев Жаботинский. Эйнштейн напал на них как на фашистов и в письме сионисту Бейнишу Эпштейну он обвинил их в «заимствовании у фашистов… методов, которые я глубоко ненавижу".
«Я бы скорее увидел разумное соглашение с арабами, основанное на совместной жизни в мире, чем на создании еврейского государства…»
«Я боюсь внутреннего ущерба, который нанесет иудаизм, особенно в результате развития узкого национализма в наших собственных рядах, с которым нам уже приходилось активно бороться, даже без еврейского государства. Возвращение к нации в политическом смысле этого слова равносильно отказу от одухотворения нашего сообщества… »
Мы не забываем гуманного отношения Советского Союза, который был единственной из великих держав, которая открыла свои двери сотням тысяч евреев, когда нацистские армии наступали в Польше.
Мы не должны забывать, что в те годы жестоких гонений на еврейский народ Советская Россия была единственной великой нацией, которая спасла сотни тысяч еврейских жизней. Предприятие по размещению еще 30 000 еврейских военных сирот в Биробиджане и обеспечение для них таким образом благополучного и счастливого будущего является новым доказательством гуманного отношения России к нашему еврейскому народу.
Трудности между евреями и арабами создаются искусственно и создаются англичанами.
Палестина – это своего рода маленькая модель Индии. Существует попытка с помощью нескольких официальных лиц доминировать над народом Палестины, и мне кажется, что за этим стоят англичане.
Когда нас постигнет настоящая и окончательная катастрофа в Палестине, первой ответственной стороной за это будут британцы, а второй ответственной стороной за нее будут террористические организации, созданные из наших собственных рядов. Я не желаю видеть кого-либо связанного с этими введенными в заблуждение и преступными людьми.
Цитаты вот отсюда.
О принятии Эйнштейном коммунистической России и неприятии сионистского Израиля https://saswat.com/einstein/
Эйншетйн, Уэллс и другие известные деятели, о которых вы не знали, имели просталинские взгляды https://socialism-simplified.com/2018/12/28/einstein-h-g-wells-and-other-leading-figures-who-you-didnt-know-were-pro-stalin/?fbclid=IwAR0lg4OCnvfys1T4-kY0jHiyJcuw2XTP90SXdQHFWe7UrTAnDYal5qKU3mM
Источник: colonelcassad.livejournal.com