Зачем нам рекламируют погромы и майдан

Чем тише население, тем наглее правительство?

Писатель и публицист Николай Стариков рассказывает, почему французы так бьются за свои права и не разрешают повышать цены на бензин? Зачем Макрон хочет создать евроармию? Как ситуация с повышением цен на бензин используется для давления на Макрона? Какой политический знак получил президент Франции? Кто в России рекламирует погромы? Можно ли заставить правительство пойти на уступки? Почему у французов это не получилось?



Что такое власть? Как её получить и как её можно потерять? Из чего она состоит и как она исчезает? Почему одного политика люди уважают и слушают, а другого презирают и выгоняют? Ответы на эти и многие другие вопросы — в книге:

Источник: концептуал.рф