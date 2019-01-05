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Зачем нам рекламируют погромы и майдан

11:02. 5 января 2019 Просмотров - 211 Один комментарий Опубликовал:

Чем тише население, тем наглее правительство?

Писатель и публицист Николай Стариков рассказывает, почему французы так бьются за свои права и не разрешают повышать цены на бензин? Зачем Макрон хочет создать евроармию? Как ситуация с повышением цен на бензин используется для давления на Макрона? Какой политический знак получил президент Франции? Кто в России рекламирует погромы? Можно ли заставить правительство пойти на уступки? Почему у французов это не получилось? 

Что такое власть? Как её получить и как её можно потерять? Из чего она состоит и как она исчезает? Почему одного политика люди уважают и слушают, а другого презирают и выгоняют? Ответы на эти и многие другие вопросы — в книге:

Источник: концептуал.рф

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Один комментарий»

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    Юстас 5 января 2019 в 14:05 Ссылка Пометить
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    Нету неуправляемых процессов .
    Во Франции проведена репетиция по организации глобальных беспорядков с целью свержения правительства и приведение страны в неуправляемое состояние , чтобы потом дестабилизировать Европу . Грозный знак . Будет Макрон ” играть и нашим и вашим ” — это колокол звонит по нему и намёк руководителям Европы . Только у Трампа в его противостоянии со страновой элитой США есть возможность уберечь Европу от этого грядущего катаклизма , в который хотят обрушить Европу страновые элиты США , которые теряют управление Европой .

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