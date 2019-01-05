Главная » Невероятное в мире, Политика

В Британии нашли эксперта по ядам ещё до дела Скрипалей, — хакеры Anonymous

15:30. 5 января 2019 Просмотров - 153 Один комментарий Опубликовал:
В Британии нашли эксперта по ядам ещё до дела Скрипалей, — хакеры Anonymous | Русская весна

Хакеры Anonymous опубликовали документы, согласно которым сотрудники проекта Integrity Initiative за несколько лет до инцидента в Солсбери призывали выслать российских дипломатов из Великобритании, заявляя о необходимости некой «катастрофы» для импульса к укреплению британской обороноспособности.

Уточняется, что занимавшиеся этим проектом люди привлекали к своей работе специалистов по химическому оружию, а также контактировали с вербовщиком и соседом Сергея Скрипаля.

В ноябре прошлого года Anonymous впервые опубликовали документы о проекте Integrity Initiative, который Британия, по их утверждению, могла использовать для вмешательства в дела европейских стран и для информационной войны против России.

Британские власти с оговорками подтвердили подлинность обнародованных бумаг.

Недавно на сайте cyberguerrilla.org от имени Anonymous появились новые данные, которые, как утверждают авторы, тоже имеют отношение к проекту Integrity Initiative. Речь идёт о документах и счетах на оплату докладов о деятельности российских медиаструктур, в частности RT и Sputnik. В опубликованных документах также говорится об инциденте в Солсбери.

В этом английском городе были отравлены экс-офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, что спровоцировало крупный международный скандал.

Лондон обвинил в покушении российское государство, Москва это категорически отрицает. Глава МИД Сергей Лавров заявил, что «дело Скрипаля» рассыпается на глазах из-за отсутствия каких-либо доказательств виновности России.

Надо повторить

Среди опубликованных сегодня документов — бумага, подготовленная Виктором Мадейрой еще в 2015 году. Мадейра — старший научный сотрудник финансирующего Integrity Initiative британского «Института государственного правления».

Документ содержит набор предложений по санкциям против России, в том числе — «одномоментно выдворить всех российских разведчиков и атташе ВВС / Минобороны / ВМС из как можно большего числа стран».

Мадейра видел в этом повторение операции FOOT 1971 года, когда Лондон выслал 105 советских дипломатов. После инцидента в Солсбери российские дипломаты покинули Великобританию и ряд других стран. 

В 2018 году директор «Института государственного правления» Кристофер Доннелли получил звание шефа полка группы специалистов военной разведки.

Это формирование входит в состав британской первой бригады наблюдения и рекогносцировки, созданной в 2014 году и отвечающей за всю военную разведку. В качестве подтверждения этого хакеры разместили файл рекомендации к назначению на должность.

Другой документ свидетельствует, что в октябре 2016 года Доннелли вместе с генералом Ричардом Бэрроном, который ранее в том же году оставил пост руководителя объединенного командования Вооруженными силами Великобритании, дает неутешительную оценку готовности британских сил противостоять России.

«Если не произойдет никакой катастрофы, которая пробудит людей и потребует ответа, нам надо найти способ заставить правительство осознать проблему и вынести ее в политическое пространство.  Мое заключение таково, что именно мы должны либо начать дебаты, либо дождаться чего-то ужасного, что возмутит нас и заставит действовать», — писал Доннелли.

После этого он принял в группу специалистов военной разведки эксперта по химическому и биологическому оружию Марка Лэверика из военной лаборатории в Портон-Дауне, пишут Anonymous.

Россия неоднократно заявляла о подозрениях, что в этой лаборатории рядом с Солсбери разрабатывается химическое оружие, в том числе токсичный химикат, относящийся к группе нервно-паралитических веществ, которым, по данным Лондона, отравили Скрипалей и который в Британии называют «Новичок».

Там же, в Портон-Дауне, проводили экспертизу вещества, которым были отравлены Скрипали.

Операция Iris

Когда в марте 2018 года произошло отравление в Солсбери, в информационной кампании вокруг него активно заработал проект Integrity Initiative. В частности, проект привлек компанию Harod Associates к изучению ведущих СМИ и социальных сетей, назвав соответствующий проект «Операцией Iris». 

На сегодняшний момент хакеры разместили 25 документов, по их данным, подготовленных в рамках этой программы. Это отчеты об освещении инцидента и количестве публикаций в британских, американских, европейских и российских СМИ, анализ публикаций по теме в соцсетях в разных странах, информация о «предполагаемых троллях» и их местоположении.

Anonymous также опубликовали письмо Энди Прайса, который отвечает в британском МИД за информационную борьбу. Оно было написано в апреле 2018-го и предназначалось «только для заслуживающих доверия коллег и партнеров».

В письме содержался анализ освещения в российских СМИ инцидента в Солсбери с выводом о том, что Москва пытается дезинформировать общество. Вскоре после этого российские дипломаты покинули Лондон.

«План Мадейры от 13 января 2015 года был последовательно выполнен к середине 2018 года», — резюмируют хакеры.

«Случайное» интервью 

По данным Anonymous, в июле 2018 года Пабло Миллер, по их заявлению вербовщик и сосед Скрипаля, участвовал во встрече с представителями «Белых касок», которых в Москве и Дамаске обвиняли в организации провокации с химоружием в Сирии. Встреча прошла в стенах «Института государственного правления», говорится в публикации.

«Октябрь 2018 года. Сослуживец Миллера из четвертого королевского танкового полка Марк Урбан публикует книгу с интервью со Скрипалем, которое ему совершенно случайно удалось взять за полгода до „отравления”. Вывод очевиден», — отмечается в публикации Anonymous.

Речь идет о книге Skripal Files, которую написал журналист Би-би-си Марк Урбан. Его биография подтверждает, что до прихода в журналистику в 1983 году он девять месяцев служил в танковом полку, а потом четыре года провел в резерве. По словам журналиста, в общей сложности у него было десять часов записи бесед со Скрипалем.

Организация «Белые каски» заявляет своей целью защиту мирного населения Сирии при политической нейтральности и непричастности к вооруженным действиям. 

В интернете в последние годы все чаще стали появляться видеоролики, на которых люди в белых касках спасают детей из-под завалов. Однако параллельно появлялись и записи, где видно, как те же «Белые каски» создают постановочные сюжеты, нанося грим «пострадавшим» и диктуя, что те должны говорить. Более того, сирийские журналисты показали несколько материалов, на которых «спасатели» были сняты с оружием и в военной форме. 

В российском МИД называли деятельность «Белых касок» элементом большой информационной кампании по очернению властей Сирии. В свою очередь, президент страны Башар Асад заявлял, что члены организации «Белые каски» на самом деле сторонники «Аль-Каиды»*. 

В конце прошлого года членов «Белых касок» эвакуировали из Сирии, часть из них поехали в Британию.

Читайте также: «Они пойдут на Киев»: на Украине ждут удара со стороны Белоруссии (ВИДЕО)

*Запрещенная в РФ террористическая организация.

Источник: rusvesna.su

Метки: Новости
Пометить материал как неуместный

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Ядовитый Солсбери
.... Вереница смертей Официально Британия ещё в 1989 году отказалась от... скончались ещё два эксперта-микробиолога. Доктор Патрик Кили, эксперт по бешеным коровам...У скамейки в парке Солсбери, где их нашли, охрана до...страны, а яды запер в сейфе. В 1961 году Готлиб......
Вода сама себе царь в 260 языках мира
...или не нашли исходного. ...этот вопрос дежурному эксперту, и получили... распространён в западной части Британии – ...в» яда иврит (знать, ведать) яда ВОДА-ВЕДАТЬ; пропала «в...в науке. Мы ещё поймём скепсис профессора по отношению к современному МАРЛЯ, которое в......
Ещё одно «наследие предков». Часть IV. Политический детектив к 70-летию создания атомной бомбы
...«Ветер перемен выдувает Британию из Южной Африки» ... «старым подельником ещё со времён Мирной...АН СССР Д.В. Скобельцын, эксперт по атомной энергии от...договорённостях речь не нашла уже тогда, поэтому... концепция отравления радиоактивными ядами не только «вражеских...
АНЕНЭРБЕ. Тёмная Тайна Третьего Рейха
...вызвавшая в Британии серьезный политический кризис, специалисты по ...ограничиться должностью «ведущего эксперта». После подготовки ... не приходится. Ещё одна странность:... американцы не нашли в Антарктиде ни ... сильнодействующих наркотиков, ядов и галлюциногенов....
На кого из политических деятелей России покушались англичане
... а по совместительству ещё и алхимик...истреблять лиходеев ядом и ...Эксперты обнаружили, что содержание ртути в...в том числе совсем недавних лет, в отношении российских граждан в Британии...в виду и загадочную смерть в Лондоне Бориса Березовского, которого нашли...
Шпиономания – наследственная болезнь британских премьеров
...эксперт «Комсомолки» Геннадий Соколов. — В...в НКВД разработкой ядов...в Тегеране, в резидентуре разведупра РККА. Нашлось тогда «пятно» в...в Москве. Только и всего. Смотрите, ещё нет официальных результатов расследования британцев по... угрозы» в Британии,...

Один комментарий»

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Вы можете использовать эти HTML теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>